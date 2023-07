Depois do lançamento em São Paulo escritora lança obra na Bahia

Depois do lançamento nacional em São Paulo, no mês passado, a jornalista baiana Mônica Lima lança seu primeiro livro infantil, Uma Amizade De Outro mundo, em sua terra natal. O evento acontece no o próximo sábado (15 ) das 10h30 às 12h30, no espaço Coworking do Shopping Barra. Com ilustrações da mineira Erika Ruggio, o livro foi publicado pela editora paraense Depois da Chuva e conta a história da improvável amizade de Gabriel, um menino muito curioso - inspirado no neto da autora -, e Zgrid, um simpático extraterrestre. A manhã promete diversão para os pequenos, com contação da história e brincadeiras comandadas pelo Palhaço Radiola.

Monica Lima. Crédito: Divulgação

Fashion Business

Ticiano Santana, Nelson Alvarenga e Isana Oliveira . Crédito: Divulgação

CEO do grupo Inbrands, que reúne marcas como Ellus, Richards, Second Floor, Salinas e VR, Nelson Alvarenga começou por Salvador, onde possui nove lojas de suas grifes, uma expedição de visitas às praças do Nordeste onde atua. Na capital baiana, o executivo foi recebido no showroom que representa sua marcas na Bahia e Sergipe e é comandado pela dupla Ticiano Santana e Isana Oliveira. Alvarenga, que viaja acompanhado de sua equipe, incluindo arquitetos responsáveis pelos projetos e layouts de suas lojas, ficou encantado com o empreendimento dos baianos, que ocupa um andar térreo de um prédio em Ondina, onde cada marca expõe as coleções que são apresentadas e comercializadas pelos lojistas dos dois estados que comercializam suas grifes. Daqui, o executivo e equipe seguiram para a capital pernambucana.

Em cena

Harildo Deda e atores . Crédito: Divulgação

Com a participação do mestre Harildo Deda, a Cia de Teatro Argonautas apresenta terça (11) e quarta (12) , às 19h, no Teatro Gregório de Mattos, o espetáculo A Matéria dos Sonhos, com entrada franca. A peça, em formato de recital, é resultado final do curso Clube da Cena - Solos – Grandes Personagens, realizado pela companhia de teatro baiano em parceria com a Fundação Gregório de Mattos.

Na praia

João Eça Queiroz já está preparando a celebração pelos 38 anos do Tivoli Ecoresort Praia do Forte com mais uma edição do projeto Tivoli Tropical que este ano acontecerá nos dias 25 e 27 de agosto, e contará com shows das bandas Negra Cor e Filhos de Jorge. Além das apresentações musicais, haverá outras atividades especiais para entreter e encantar os convidados.

Turnê

Luedji Luna. Crédito: Divulgação

Quase três anos após o lançamento do álbum Bom Mesmo é estar Debaixo D’ Àgua, a cantora Luedji Luna apresenta em Salvador, no dia 25 de agosto, às 19h, o show da turnê BMDA Delux. O show tem o nome do disco, lançado após o nascimento do seu primeiro filho com o rapper gaúcho Zudizilla.

Letras

O município de Serrinha vai realizar a 1ª edição de sua Feira Literária Internacional (FELIS). Com o intuito de promover incentivo à leitura com mesas temáticas, rodas de conversa, palestras, espetáculos e performances, a FELIS vai reunir escritores e leitores de todas as idades, entre os dias 20 a 23 de julho, com participação de escritores como Elisa Lucinda, Lívia Natália, Cássia Valle, Bárbara Carine, Emília Nuñez e Hamilton Borges.

Saudade

A família do saudoso Tatti Moreno está convidando os amigos do artista para a missa pela passagem de um ano se sua partida. A celebração acontece no próximo dia 14, às 18h, na Paroquia Nossa da Vitória.

Visual

A Caixa Mágica, iniciativa dos fotógrafos Giácomo Mancini, Tarciso Albuquerque e Fernando Antônio, grupo dedicado à promoção da cultura e das artes, anunciou a realização de uma nova exposição fotográfica intitulada Vem da Bahia com a participação de 24 fotógrafos que inclui nomes como Giácomo Mancini e Rui Rezende, dentre outros. A mostra acontece de 14 a 30 de julho, no Shopping Barra.

De volta

Maria Menezes. Crédito: Foto: Caio Lirio/Divulgação

Depois de uma temporada de estreia com todas as sessões esgotadas, a atriz Maria Menezes volta a cartaz com a comédia Maria Ao Vivo! (ou Mamãe tá aqui), agora no novo Teatro SESC Casa do Comércio. As apresentações acontecem todas as quintas, a partir de 13 de julho, às 20h.

Mais um

André Garin. Crédito: Divulgação