Feira literária do Pelourinho ultrapassou a de Paraty (RJ) em público

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Ronaldo Jacobina
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 05:00
A Flipelô saiu definitivamente da condição de festa literária de alcance regional para ocupar lugar entre os grandes eventos do calendário cultural brasileiro. A edição de 2026, realizada no Pelourinho, registrou cerca de 330 mil acessos às atividades e um público estimado em 55 mil pessoas, segundo dados divulgados pela Folha de São Paulo e confirmados pela coluna junto à Fundação Casa de Jorge Amado, responsável pelo evento. Isso coloca a festa baiana à frente da tradicional Flip de Paraty, no Rio. que recebeu cerca de 40 mil pessoas neste ano. Uma diferença significativa para um evento com apenas dez edições.
Mercado editorial
O crescimento da Flipelô também chamou a atenção do mercado editorial. A Companhia das Letras, uma das maiores editoras do país, montou pela primeira vez um espaço próprio no Pelourinho, outro indicativo da relevância que a festa conquistou nacionalmente. E a organização já olha para 2027. Angela Fraga, diretora da Fundação, quer trazer novamente a Salvador a filósofa e ativista norte-americana Angela Davis, além de outros figurões da cena literária internacional.
Superprodução
A baiana Laila Garin está de volta a um grande papel musical. Depois de se consagrar como Elis Regina em “Elis, A Musical”, a atriz vive agora Édith Piaf em “Piaf – Eu Não Me Arrependo”, superprodução que estreou no Teatro Bradesco, em São Paulo. Com direção de Sergio Módena e dramaturgia de Newton Moreno e Alessandro Toller, a montagem revisita a trajetória da cantora francesa sem seguir a fórmula convencional das biografias. Filha de uma baiana com um francês, a atriz, que viveu grande parte de seus 30 anos de carreira nos palcos baianos, passou meses em preparação vocal para o papel. A temporada paulistana vai até 30 de agosto e depois segue pro Rio. Com o TCA de volta à ativa, espera-se que chegue por aqui.
Protagonista
Tom Zé terá lugar de destaque na 12ª edição do Coala Festival, em São Paulo. O baiano de Irará, que completa 90 anos em 2026, será celebrado com uma apresentação especial no dia 13 de setembro, no Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina. O show integra a programação do Palco Allianz, espaço criado pelo festival para apresentações especiais em formato mais intimista. Mais do que integrar um line-up que reúne grandes nomes da música brasileira, Tom Zé chega ao Coala como protagonista de uma celebração à trajetória de um dos artistas mais inventivos e singulares do país.
Experiência
A JAMM Cigar prepara uma experiência especial para o Wine Brasil Music 2026, unindo charuto e bebidas em uma degustação guiada no JAMM Palacete Speakeasy Lounge, no Palacete Tirachapéu. O evento acontece neste sábado (22), às 19h, e será conduzido por Jean Raimondi, enólogo da Vinícola Área 51, com participação do sommelier de charutos Antônio Gabriel Monteiro. A proposta é acompanhar os três terços do Churchill Premium, charuto mais premiado da marca baiana, com três rótulos selecionados para criar diferentes harmonizações ao longo da degustação. A experiência integra a programação do Wine Brasil Music e custa R$ 250 por participante. Reservas: (71) 99672-8942.
Voo & vinho
Outra ação aguardada do Wine Brasil Music é a UVVA Experience, dia 22, na Chapada Diamantina. Promovido pela Wine’s Life, Vinícola UVVA e Aliar, o encontro terá voo executivo, almoço nos vinhedos na Chapada Diamantina e uma Master Tasting com Dom Pérignon, UVVA 800 Quilates, Almaviva, Opus One e Château Mouton Rothschild. O encerramento será com Louis XIII, um dos cognacs mais prestigiados do mundo.
Tim-Tim
A R. Fogli Construtora escolheu o ambiente Minha Garagem, dos arquitetos Nathalie Souza e Nicholas Bruny, na CASACOR Bahia 2026, para receber convidados para um brinde no próximo dia 28, às 18h. O espaço, um dos mais modernos e elogiados da mostra, vem chamando atenção também pelos automóveis que tem exibido. Desde a abertura, a garagem já recebeu um Corvette Stingray, um Porsche Taycan Turbo S, e agora uma Ferrari FF, todos à venda na Lima Veículos. É nesse cenário que a construtora, uma das responsáveis pela execução da obra da garagem, reúne arquitetos, designers e parceiros em torno do conceito “Construindo arquitetura, conectando histórias”
Inovação no sertão
Estudantes do Colégio Estadual Professor Carlos Valadares, em Santa Bárbara, distante 150 km de Salvador, estão entre os 30 semifinalistas da 13ª edição do Solve for Tomorrow Brasil, programa de inovação da Samsung voltado à rede pública. O projeto baiano, batizado de Fossa Viva Tech, propõe uma solução de saneamento com monitoramento baseado em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática para o sertão. Os grupos selecionados passam agora por mentorias antes da escolha dos dez finalistas, prevista para outubro.