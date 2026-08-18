RONALDO JACOBINA

Feira literária do Pelourinho ultrapassou a de Paraty (RJ) em público

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Ronaldo Jacobina

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 05:00

Angela Fraga Crédito: Rovena Rosa/ Agencia Brasil

A Flipelô saiu definitivamente da condição de festa literária de alcance regional para ocupar lugar entre os grandes eventos do calendário cultural brasileiro. A edição de 2026, realizada no Pelourinho, registrou cerca de 330 mil acessos às atividades e um público estimado em 55 mil pessoas, segundo dados divulgados pela Folha de São Paulo e confirmados pela coluna junto à Fundação Casa de Jorge Amado, responsável pelo evento. Isso coloca a festa baiana à frente da tradicional Flip de Paraty, no Rio. que recebeu cerca de 40 mil pessoas neste ano. Uma diferença significativa para um evento com apenas dez edições.

Mercado editorial

O crescimento da Flipelô também chamou a atenção do mercado editorial. A Companhia das Letras, uma das maiores editoras do país, montou pela primeira vez um espaço próprio no Pelourinho, outro indicativo da relevância que a festa conquistou nacionalmente. E a organização já olha para 2027. Angela Fraga, diretora da Fundação, quer trazer novamente a Salvador a filósofa e ativista norte-americana Angela Davis, além de outros figurões da cena literária internacional.

Laila Garin como Piaf Crédito: André Wanderle/ Divulgacao

Superprodução

A baiana Laila Garin está de volta a um grande papel musical. Depois de se consagrar como Elis Regina em “Elis, A Musical”, a atriz vive agora Édith Piaf em “Piaf – Eu Não Me Arrependo”, superprodução que estreou no Teatro Bradesco, em São Paulo. Com direção de Sergio Módena e dramaturgia de Newton Moreno e Alessandro Toller, a montagem revisita a trajetória da cantora francesa sem seguir a fórmula convencional das biografias. Filha de uma baiana com um francês, a atriz, que viveu grande parte de seus 30 anos de carreira nos palcos baianos, passou meses em preparação vocal para o papel. A temporada paulistana vai até 30 de agosto e depois segue pro Rio. Com o TCA de volta à ativa, espera-se que chegue por aqui.

Tom Zé Crédito: Andre Conti/Divulgação

Protagonista

Tom Zé terá lugar de destaque na 12ª edição do Coala Festival, em São Paulo. O baiano de Irará, que completa 90 anos em 2026, será celebrado com uma apresentação especial no dia 13 de setembro, no Auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina. O show integra a programação do Palco Allianz, espaço criado pelo festival para apresentações especiais em formato mais intimista. Mais do que integrar um line-up que reúne grandes nomes da música brasileira, Tom Zé chega ao Coala como protagonista de uma celebração à trajetória de um dos artistas mais inventivos e singulares do país.

José Antônio Martins Monteiro e Antônio Gabriel Monteiro Crédito: Divulgação

Experiência

A JAMM Cigar prepara uma experiência especial para o Wine Brasil Music 2026, unindo charuto e bebidas em uma degustação guiada no JAMM Palacete Speakeasy Lounge, no Palacete Tirachapéu. O evento acontece neste sábado (22), às 19h, e será conduzido por Jean Raimondi, enólogo da Vinícola Área 51, com participação do sommelier de charutos Antônio Gabriel Monteiro. A proposta é acompanhar os três terços do Churchill Premium, charuto mais premiado da marca baiana, com três rótulos selecionados para criar diferentes harmonizações ao longo da degustação. A experiência integra a programação do Wine Brasil Music e custa R$ 250 por participante. Reservas: (71) 99672-8942.

Sede da Uvva em Mucugê Crédito: Divulgação

Voo & vinho

Outra ação aguardada do Wine Brasil Music é a UVVA Experience, dia 22, na Chapada Diamantina. Promovido pela Wine’s Life, Vinícola UVVA e Aliar, o encontro terá voo executivo, almoço nos vinhedos na Chapada Diamantina e uma Master Tasting com Dom Pérignon, UVVA 800 Quilates, Almaviva, Opus One e Château Mouton Rothschild. O encerramento será com Louis XIII, um dos cognacs mais prestigiados do mundo.

Nathalie Souza e Nicholas Bruny Crédito: Divulgação

Tim-Tim

A R. Fogli Construtora escolheu o ambiente Minha Garagem, dos arquitetos Nathalie Souza e Nicholas Bruny, na CASACOR Bahia 2026, para receber convidados para um brinde no próximo dia 28, às 18h. O espaço, um dos mais modernos e elogiados da mostra, vem chamando atenção também pelos automóveis que tem exibido. Desde a abertura, a garagem já recebeu um Corvette Stingray, um Porsche Taycan Turbo S, e agora uma Ferrari FF, todos à venda na Lima Veículos. É nesse cenário que a construtora, uma das responsáveis pela execução da obra da garagem, reúne arquitetos, designers e parceiros em torno do conceito “Construindo arquitetura, conectando histórias”

Inovação no sertão