RONALDO JACOBINA

Fim de história

ESTE CONTEÚDO É UM OFERECIMENTO DO BLANC HOSPITAL

Ronaldo Jacobina

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 05:00

Salvador perdeu definitivamente mais um empreendimento hoteleiro. Quem esperava que algum grupo do segmento de turismo adquirisse o prédio do extinto Marazul, fechado desde 2020, e o devolvesse à cidade como hotel, perca as esperanças. O imóvel foi adquirido por uma construtora e será transformado em um empreendimento residencial de alto padrão, naquele formato que vem pipocando na cidade: unidades que variam de 27,75 a 74,85 metros quadrados, com opções de quarto e sala ou estúdios. De acordo com informações do setor, o projeto prevê a criação de 77 a 90 unidades nos sete andares do imóvel. O terreno ao lado, que seguia funcionando como estacionamento privado, também será anexado ao empreendimento. Localizado no Porto da Barra, um dos trechos mais valorizados da capital baiana, o Marazul Hotel pertenceu à família Irujo.

Lucas de Ouro Crédito: divulgação

Outro olhar

Depois de acumular mais de 40 prêmios na publicidade, o baiano Lucas de Ouro conquista seu primeiro reconhecimento na criação de objetos de decoração. O artista visual, publicitário e músico ficou em 1º lugar no Prêmio Plasticaria de Ecodesign Circular 2026 com “REVER”, painel escultórico que recria o olhar da Mona Lisa com placas de polipropileno 100% reciclado. A obra está exposta na CASACOR Bahia, na Casa Nossa Senhora das Mercês.

Walter Schimmelpfeng Crédito: Rafaela Calazans

De olho

A Forbes Brasil colocou quatro profissionais baianos entre os nomes da arquitetura para acompanhar: Gabriel Magalhães, Walter Schimmelpfeng, Nath Veloso e Milena Saraiva. A seleção integra reportagem publicada ontem (31) sobre a CASACOR Bahia e as novas tendências da arquitetura tropical. Gabriel é destacado pelo diálogo com ancestralidade e espiritualidade; Schimmelpfeng, pelo ecodesign e uso de materiais sustentáveis; Nath, pela abordagem do bem-estar; e Milena, pela neuroarquitetura e projetos voltados à longevidade.

Obra de Armando CR Crédito: Armando CR

Retratos

Depois de mais de cinco décadas dedicadas à fotografia, o baiano Armando CR lança nesta terça-feira (1º), no Palacete Tirachapéu, seu segundo livro, “Retratos da Alma”. A publicação reúne 80 fotografias feitas em países como Índia, Cuba, Marrocos, Vietnã, Indonésia, Camboja, Butão, Myanmar e Brasil. Conhecido pela produção em preto e branco, o fotógrafo abre espaço para a cor neste novo trabalho, construído a partir de retratos, culturas e encontros registrados ao longo de suas viagens.

Ticiano e Isana Crédito: divulgação

Moda

Isana Oliveira e Ticiano Santana comemoram 35 anos de atuação no mercado da moda à frente de marcas que integram o portfólio da Inbrands na Bahia, Sergipe e Alagoas. Há 10 anos instalados num amplo e elegante imóvel em Ondina, os empresários acabam de repaginar o showroom de 700 metros quadrados onde recebem lojistas dos três estados e apresentam as coleções de Ellus, DLX Accessories, Richards e Selaria. A renovação do espaço contou com a participação de Romário Brandão, do grupo, e reforça uma proposta de inspiração industrial, em sintonia com a identidade das marcas. Nas novas coleções, um velho conhecido volta a ocupar lugar de destaque: o jeans, que ressurge como um dos grandes protagonistas da temporada.

Luiz Marfuz Crédito: divulgação

Prosa

Ratoeira Perfumada é o título do livro que o dramaturgo, encenador e pesquisador Luiz Marfuz lança, no dia 23 de setembro, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_BAHIA), em Salvador. Publicado pela Patuá, a obra - a primeira de prosa de ficção do autor - reúne contos marcados por humor, autoironia, estranhamento e situações insólitas, em histórias nas quais personagens comuns se deparam com conflitos, mistérios e descobertas inesperadas.

Virada

O Réveillon da Baía chega à 26ª edição nos jardins da Igreja de Santo Antônio da Barra, com Alexandre Leão, Máquina na Pista e Jonga Lima. A festa, comandada por Rosa Julina e Vinícius Almeida, terá serviço all inclusive e segue até o primeiro amanhecer de 2027, com a Baía de Todos-os-Santos como cenário.

Roberta Sá Crédito: flora negri

20 anos



Roberta Sá celebra duas décadas de carreira em Salvador com o show “Tudo que cantei sou”, dias 18, 19 e 20 de setembro, na CAIXA Cultural – Unidade Carlos Gomes. Em formato intimista, acompanhada por Alaan Monteiro e Gabriel de Aquino, a cantora revisita diferentes fases de sua trajetória e dedica um bloco especial à produção musical feminina. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 e começam a ser vendidos no dia 15, pelo Sympla.

Mario Tagnini Crédito: divulgação

Geometria