RONALDO JACOBINA

Fotógrafo baiano volta a ter obra editada pela Cosac

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Ronaldo Jacobina

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 05:00

Christian Cravo Crédito: Divulgação

Doze anos depois de sua última publicação pela Cosac, o fotógrafo baiano Christian Cravo volta à editora com Nos Jardins do Éden, livro que reúne 71 fotografias em preto e branco realizadas no Haiti entre 2001 e 2010. Em 120 páginas, o artista explora a espiritualidade e o cotidiano haitiano, com registros de celebrações do vodu e de sua conexão ancestral com a África. A publicação traz textos de Charles Cosac, Pedro Karp Vasquez, Edward Leffingwell e José Renato Baptista, que ampliam a leitura artística e antropológica das imagens. Nos Jardins do Éden será editado também na Alemanha. Por lá, o livro já foi impresso, mas ainda não tem data de lançamento.

Nos Jardins do Éden Crédito: Christian Cravo

Rumo a Nova York

O universo místico do Haiti, registrado pelas lentes de Christian Cravo, também chegará a Nova York em 2027. O fotógrafo prepara uma exposição na Throckmorton Fine Art, galeria especializada em fotografia e reconhecida por seu trabalho com artistas latino-americanos. A mostra apresentará imagens do ensaio que deu origem ao livro Nos Jardins do Éden, marcado por cenas de rituais religiosos, paisagens e encontros entre natureza e espiritualidade. As fotografias foram produzidas ao longo de quase uma década de viagens ao país caribenho.

J. Cunha Crédito: Ana Albuquerque/Correio

Arte na Rua Chile

A obra de J. Cunha ganhará uma exposição no Palacete Tirachapéu a partir de 12 de novembro. Batizada de J. Cunha — A invenção de uma linguagem, a mostra reúne trabalhos de diferentes fases do artista, com curadoria de Thais Darzé. A exposição acontece paralelamente à Palacete Arte | Trama, a primeira Feira de Arte Contemporânea da Bahia, que reunirá mais de 70 artistas e coletivos no mesmo endereço.

Sued Nunes Crédito: Dvulgação

Mercado

O Mercado Iaô muda de rota e aterrissa no Museu de Arte Moderna da Bahia, com uma edição especial que celebrará o Novembro Negro e o Dia da Baía de Todos-os-Santos. O evento será no dia 22 de novembro, das 10h às 21h, reunindo 100 empreendedores criativos dos segmentos de moda, artesanato, design, gastronomia e autocuidado, além de apresentações do Cortejo Afro e da cantora e compositora Sued Nunes. Gratuita e aberta ao público, a iniciativa da Fábrica Cultural aposta na ocupação de novos espaços para ampliar a visibilidade da produção criativa baiana e fortalecer conexões entre cultura, empreendedorismo e geração de negócios.

Viviane Ferreira Crédito: Divulgação

De volta

Depois de 23 anos, Salvador voltará a sediar o Encontro Anual da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual (Socine). A 29ª edição acontecerá de 3 a 6 de novembro, na Universidade Federal da Bahia, reunindo pesquisadores, cineastas e profissionais do setor. Com o tema Fins do Mundo, Mundos Sem Fim, o encontro registra 800 inscrições, segundo os organizadores. A programação terá conferências, debates, homenagens e lançamento de 17 livros. Entre os convidados está a cineasta baiana Viviane Ferreira, responsável pela conferência de abertura.

Sede da Sociedade Protetora dos Desvalidos, no Pelourinho Crédito: Divulgação

Memória reconhecida

A Sociedade Protetora dos Desvalidos, fundada em Salvador em 1832 por Manoel Victor Serra e outros homens negros livres, passou a integrar uma rede internacional da Unesco dedicada à preservação da memória da escravidão. Considerada a primeira instituição civil negra do Brasil em funcionamento contínuo, a entidade foi reconhecida ao lado do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, e da Serra da Barriga, em Alagoas. A rede, criada em 2024, estimula pesquisas, ações educativas e cooperação entre instituições responsáveis pela preservação desses espaços.

Gabriela de Matos e Raphael Bento Crédito: Divulgação

Herança africana

Salvador será a primeira cidade brasileira a receber a exposição Arquitetura Afro-Brasileira: Herança, Expressão e Continuidade, que estreia no dia 13 de novembro, no Museu Afro-Brasileiro da UFBA (MAFRO), no Pelourinho. Realizada pelo Instituto Cambará, a mostra propõe reconhecer a contribuição das comunidades negras para a formação da arquitetura brasileira, dos espaços construídos às tradições transmitidas entre gerações. A curadoria é assinada pela arquiteta Gabriela de Matos, vencedora do Leão de Ouro de Melhor Participação Nacional na Bienal de Arquitetura de Veneza de 2023, e pelo jornalista e curador Raphael Bento. Com entrada gratuita, a exposição permanece em cartaz até março de 2027.

Luciano Costa Crédito: Marina Silva/Correio

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