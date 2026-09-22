RONALDO JACOBINA

Frank Menezes traz Aleluia de volta aos palcos

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Ronaldo Jacobina

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:00

Frank Menezes Crédito: Divulgação

Um dos nomes mais conhecidos da dramaturgia baiana, Frank Menezes está de volta aos palcos de Salvador com uma nova temporada de “Aleluia”, um monólogo que traz o ator em sua primeira personagem feminina. O espetáculo, dirigido por Marcelo Praddo, será apresentado às sextas-feiras de outubro, nos dias 9, 16, 23 e 30, sempre às 20 horas, no Teatro Módulo, na Pituba. Na peça, ele vive Aleluia Eulália das Neves, dona de casa dedicada à família que, depois de anos colocando os outros em primeiro lugar, rompe o silêncio para falar de si. A comédia combina humor, delírio e crítica à invisibilidade feminina e à sobrecarga da rotina doméstica.

Rita Barros Crédito: Divulgação

Cosme...

Rita Barros reuniu clientes, amigos e parceiros na última quinta-feira (17), na Casa Su Misura, na Ladeira da Barra, para o tradicional caruru da multimarcas. O encontro renovou o costume de celebrar setembro em torno da mesa, entre sabores da culinária baiana e conversas que aproximam diferentes gerações de frequentadores da loja.

Adriana Regis Crédito: Divulgação

... & Damião

É neste clima de tradição de celebrar os santos gêmeos, que a Casa Priore realiza nesta sexta-feira (25) uma edição especial do seu caruru. O almoço também marca as comemorações de aniversário de Adriana Regis e de clientes que fazem parte da trajetória da marca Thereza Priore.

Lutte Crédito: Divulgação

Pé na areia

Lutte é um dos protagonistas da terceira edição da Festinha Massa, marcada para 3 de outubro, a partir das 16h, no Clube Espanhol. O artista divide o palco com Faustão, inclusive em encontros musicais ao longo da tarde. A festa acontece em uma das quadras do clube, com pé na areia e pôr do sol no cenário. Um convidado especial ainda será anunciado. Os ingressos já estão à venda na Ticket Master.

Teatro Vila Velha Crédito: Divulgação

Vila de volta

O Teatro Vila Velha reabre no dia 25 de setembro, após uma requalificação que amplia a acessibilidade e recupera a ideia de um espaço em permanente transformação, presente no projeto original de 1964. A obra inclui uma rampa suspensa a partir do Passeio Público, elevador, camarins e banheiros acessíveis. A entrega será marcada por um espetáculo que percorre a história do Vila pela música: do samba-enredo da Juventude do Garcia ao repertório de Nós, Por Exemplo, com canções de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé, além de composições de artistas da cena atual. Bruno Barroso, Giovani Cidreira, Luiza Brito, Jadsa e Manuela Rodrigues estão entre os participantes. A direção musical é de João Milet Meirelles e Ronei Jorge.

Rogerio Souza (Decanter) e Fabricio Lemos (Ori) Crédito: Divulgação

Vinho em pauta

Mais de 120 rótulos estarão disponíveis para degustação no Decanter Wine Day, nesta quarta-feira (23), das 19h às 22h, no restaurante Ori, em Salvador. Os últimos ingressos custam R$ 299 e podem ser adquiridos pelo link na bio da Decanter Salvador ou na loja da marca na Pituba. A programação inclui ainda um jantar guiado no Megiro, em parceria com o chef Fabrício Lemos, com dez taças premium harmonizadas. As 60 vagas para o jantar já estão esgotadas.

Débora Barretto Crédito: Divulgação

Próxima parada

Depois de cinco edições em Salvador, o AUDIUM Tour será realizado no Recife em 2027. A última edição baiana reuniu profissionais de oito estados e do Distrito Federal durante três dias de visitas a 23 empreendimentos com projetos de acústica e iluminação. Idealizada pela empresa baiana AUDIUM, comandada pela arquiteta Débora Barretto, a iniciativa agora volta os olhos para hotéis e centros de convenções da capital pernambucana. As datas e os locais das visitas ainda serão anunciados.

Henri Castelli, Paulo Bacchi e Kauê Gramulha Crédito: Renata Marques/Divulgação

Maturidade

A Artefacto inaugurou sua Mostra 2026 em Salvador como parte das comemorações pelos 50 anos da marca. Sob o tema Maturidade, o showroom comandado por Kauê Gramulha reúne dez ambientes assinados por arquitetos e designers de interiores como Ada Gatto Penido e Karina Pedreira de Freitas; André Rodrigues e Leonardo Dourado; Caio Bandeira e Tiago Martins, da Architects + Co; Cristina Calumby e Mariana Freitas, da Cristina Calumby Arquitetura; Lissandra Ribeiro; Liudmila Gouveia e Toninho Bulcão; Luciana Paraiso; Priscila Valias; e Zago Arquitetos + Studio Kaso e Dan Bastos. Cada equipe interpreta o tema Maturidade a partir de ideias como memória, acolhimento e permanência, completando os dez ambientes da edição. O evento também apresentou a coleção Cosmos, criada por Patricia Anastassiadis que reúne 17 peças que combinam materiais como pedra, vidro, metal e couro.

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