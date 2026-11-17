RONALDO JACOBINA

Glauber Rocha terá sua história contada onde fez história: no cinema

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Ronaldo Jacobina

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 05:00

Alice Wegmann e Joao-Victor Sobral Crédito: Savio Martins/dIVULGAÇÃO

Alice Wegmann como Helena Ignez, um jovem ator baiano no papel de Glauber Rocha e Salvador transformada em cenário de cinema. Já começaram na capital baiana as filmagens de A Primavera do Dragão, cinebiografia dirigida por Walter Carvalho que acompanha a juventude de um dos maiores nomes do cinema brasileiro. Escolhido entre mais de 200 candidatos, João Victor Sobral fará sua estreia nas telonas interpretando Glauber dos 16 aos 24 anos. O elenco reúne ainda Emanuelle Araújo, Othon Bastos e Claudia di Moura. Inspirado no livro de Nelson Motta, o longa tem produção de Vania Catani.

Valter Cravlho e Vania Catani Crédito: Carlos Eboli/Divulgação

De Salvador a Cannes

As filmagens de A Primavera do Dragão também passarão por Monte Santo, no sertão baiano, onde Glauber Rocha rodou cenas do clássico Deus e o Diabo na Terra do Sol, e por Cannes, na França, onde o cineasta conquistou o prêmio de Melhor Diretor em 1969. Com roteiro de Rodrigo de Oliveira, o filme revisita os anos de formação de Glauber, sua relação com Helena Ignez e os primeiros passos que o levariam a se tornar um dos criadores do Cinema Novo. As gravações seguem até dezembro, ainda sem data de estreia anunciada.

Rita Barros e Flavia Albernaz Crédito: Tati Freitas/Divulgação

Noite beneficente

Vinhos da França, da Itália e do Chile e criações gastronômicas do chef Igor Almeida, do Chez Bernard, conduziram a noite comandada pela empresária Rita Barros, na Su Misura, na semana passada. A degustação harmonizada pela sommeliére Flavia Albernaz, da Woodswine, reuniu dezenas de comensais em noite beneficente em prol da Paróquia Nossa Senhora da Vitória.

Leandro Colling Crédito: Divulgação

Em réplica

Professor titular da UFBA, Leandro Colling lança neste mês, pela editora paulista Hucitec, Os anti-identitários. No livro, ele rebate argumentos de intelectuais como Antonio Risério e Wilson Gomes sobre os chamados “identitarismos de esquerda”, com foco nas críticas aos movimentos negros e LGBTQIAPN+. Voltado ao público geral, a obra nasceu de uma pesquisa de pós-doutorado supervisionada pela psicanalista Suely Rolnik, da PUC-SP.

Flavio Moura Crédito: Divulgação

Arte em pauta

O designer de joias Antonio Bernardo e o arquiteto Flávio Moura vão conversar sobre joalheria autoral e arquitetura de interiores na Florense do Caminho das Árvores. O bate-papo acontece hoje (17), às 16h, e integra a programação do encontro em que o joalheiro carioca apresenta, nesta terça e quarta (18), uma seleção de peças de seu portfólio atual para apresentar aos baianos. A conversa aproxima os dois ofícios pelo olhar sobre formas e materiais, da escala do corpo à da casa. O evento é exclusivo para convidados e acontece das 10h às 20h nos dois dias.

Público lotou a rua e o palacete Crédito: Divulgação

Rua Chile

O Palacete Tirachapéu movimentou a Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, com dois eventos que reuniram arte, música e coquetelaria na última semana. A primeira edição da Palacete Arte | Trama, encerrada domingo (15), apresentou trabalhos de mais de 70 artistas e coletivos, enquanto o Salvador Cocktail Festival, realizado em parceria com o bar Purgatório, levou drinques e shows gratuitos à região. “Nosso compromisso é criar, o ano inteiro, motivos para que os soteropolitanos frequentem a Rua Chile e façam desse trecho do Centro Histórico parte do seu cotidiano”, afirma Marcelo Magalhães, presidente do Palacete Tirachapéu.

Ana Cleofe e Gianfrancesco Angelino Crédito: Divulgação

Clássicos italianos

O Bella Napoli celebra seus 64 anos nesta quarta-feira (18), às 19h, com um jantar dedicado aos clássicos da cozinha italiana que atravessam gerações no cardápio da casa. À frente do restaurante, Gianfrancesco Angelino, terceira geração da família fundadora, recebe o chef Marcio Kikuti, da Federazione Cuochi Italiani, para preparar um menu em quatro tempos, com direito a spaghetti e filé à parmegiana. Os pratos serão harmonizados com vinhos da Valhalla, apresentados pelo proprietário da vinícola, Luciano Weber.

Ginno Larry e Jonga Cunha Crédito: Divulgação

Axé antecipado

Jonga Cunha e Ginno Larry promovem, em 29 de dezembro, às 20h, no Restaurante Amado, a primeira edição do Pré-Veillon. A festa terá como atração principal o Mesa de Axé, projeto de Jonga que reúne clássicos da música baiana, com participações-surpresa de artistas convidados. A dupla pretende transformar o encontro à beira da Baía de Todos-os-Santos em uma tradição anual. Ingressos: (71) 99231-4660.

Gabriel Lopes Pontes Crédito: Daniela Longo/Divulgação

Dose dupla