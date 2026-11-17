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Ronaldo Jacobina
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 05:00
Alice Wegmann como Helena Ignez, um jovem ator baiano no papel de Glauber Rocha e Salvador transformada em cenário de cinema. Já começaram na capital baiana as filmagens de A Primavera do Dragão, cinebiografia dirigida por Walter Carvalho que acompanha a juventude de um dos maiores nomes do cinema brasileiro. Escolhido entre mais de 200 candidatos, João Victor Sobral fará sua estreia nas telonas interpretando Glauber dos 16 aos 24 anos. O elenco reúne ainda Emanuelle Araújo, Othon Bastos e Claudia di Moura. Inspirado no livro de Nelson Motta, o longa tem produção de Vania Catani.
De Salvador a Cannes
As filmagens de A Primavera do Dragão também passarão por Monte Santo, no sertão baiano, onde Glauber Rocha rodou cenas do clássico Deus e o Diabo na Terra do Sol, e por Cannes, na França, onde o cineasta conquistou o prêmio de Melhor Diretor em 1969. Com roteiro de Rodrigo de Oliveira, o filme revisita os anos de formação de Glauber, sua relação com Helena Ignez e os primeiros passos que o levariam a se tornar um dos criadores do Cinema Novo. As gravações seguem até dezembro, ainda sem data de estreia anunciada.
Noite beneficente
Vinhos da França, da Itália e do Chile e criações gastronômicas do chef Igor Almeida, do Chez Bernard, conduziram a noite comandada pela empresária Rita Barros, na Su Misura, na semana passada. A degustação harmonizada pela sommeliére Flavia Albernaz, da Woodswine, reuniu dezenas de comensais em noite beneficente em prol da Paróquia Nossa Senhora da Vitória.
Em réplica
Professor titular da UFBA, Leandro Colling lança neste mês, pela editora paulista Hucitec, Os anti-identitários. No livro, ele rebate argumentos de intelectuais como Antonio Risério e Wilson Gomes sobre os chamados “identitarismos de esquerda”, com foco nas críticas aos movimentos negros e LGBTQIAPN+. Voltado ao público geral, a obra nasceu de uma pesquisa de pós-doutorado supervisionada pela psicanalista Suely Rolnik, da PUC-SP.
Arte em pauta
O designer de joias Antonio Bernardo e o arquiteto Flávio Moura vão conversar sobre joalheria autoral e arquitetura de interiores na Florense do Caminho das Árvores. O bate-papo acontece hoje (17), às 16h, e integra a programação do encontro em que o joalheiro carioca apresenta, nesta terça e quarta (18), uma seleção de peças de seu portfólio atual para apresentar aos baianos. A conversa aproxima os dois ofícios pelo olhar sobre formas e materiais, da escala do corpo à da casa. O evento é exclusivo para convidados e acontece das 10h às 20h nos dois dias.
Rua Chile
O Palacete Tirachapéu movimentou a Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, com dois eventos que reuniram arte, música e coquetelaria na última semana. A primeira edição da Palacete Arte | Trama, encerrada domingo (15), apresentou trabalhos de mais de 70 artistas e coletivos, enquanto o Salvador Cocktail Festival, realizado em parceria com o bar Purgatório, levou drinques e shows gratuitos à região. “Nosso compromisso é criar, o ano inteiro, motivos para que os soteropolitanos frequentem a Rua Chile e façam desse trecho do Centro Histórico parte do seu cotidiano”, afirma Marcelo Magalhães, presidente do Palacete Tirachapéu.
Clássicos italianos
O Bella Napoli celebra seus 64 anos nesta quarta-feira (18), às 19h, com um jantar dedicado aos clássicos da cozinha italiana que atravessam gerações no cardápio da casa. À frente do restaurante, Gianfrancesco Angelino, terceira geração da família fundadora, recebe o chef Marcio Kikuti, da Federazione Cuochi Italiani, para preparar um menu em quatro tempos, com direito a spaghetti e filé à parmegiana. Os pratos serão harmonizados com vinhos da Valhalla, apresentados pelo proprietário da vinícola, Luciano Weber.
Axé antecipado
Jonga Cunha e Ginno Larry promovem, em 29 de dezembro, às 20h, no Restaurante Amado, a primeira edição do Pré-Veillon. A festa terá como atração principal o Mesa de Axé, projeto de Jonga que reúne clássicos da música baiana, com participações-surpresa de artistas convidados. A dupla pretende transformar o encontro à beira da Baía de Todos-os-Santos em uma tradição anual. Ingressos: (71) 99231-4660.
Dose dupla
O artista, historiador e escritor Gabriel Lopes Pontes será o convidado do projeto Livros na Mesa, da Academia de Letras da Bahia, nesta quarta-feira (18), às 19h. No encontro, ele apresentará os romances Absynto Azul e O Ano em que Miguel Vinagre Perdeu a Visão, que integram sua Tríade da Solidão, e participará de uma sessão de autógrafos. Em Absynto Azul, um adolescente milionário e superdotado descobre ser um criminoso alienígena exilado na Terra.