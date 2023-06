Há 13 anos em cartaz, musical sobre Elza Soares ganha sessão única no Teatro Módulo

(Fabio Bouzas/Divulgação) Musical sobre Elza terá preços populares no Teatro Módulo Em cartaz há 13 anos, o espetáculo musical Se Acaso Você Chegasse, escrito por Elísio Lopes Jr e dirigido por Antônio Marques, vai fazer uma única apresentação na próxima quinta-feira (15), às 19h, no Teatro Módulo, na Pituba. A sessão será comemorativa e os ingressos custam R$40 (inteira) e R$ 20 (meia). O musical narra a história da cantora Elza Soares, que faleceu no ano passado no Rio de Janeiro. (Divulgação) Alessandro Narduzzi está de volta com o La Lupa Ele voltou O La Lupa está de volta. O restaurante que já teve unidades na Ladeira da Barra e nos shoppings Salvador e Barra, agora um ocupa um belíssimo casarão histórico no Santo Antônio Além do Carmo. O chef italiano Alessandro Narduzzi, que até então estava à frente do Casa Mia, no mesmo bairro, volta a comandar a cozinha do espaço que tem uma belíssima vista para a Baía de Todos-os-Santos. (Divulgação) Paulo Neto vai levar a Nexxo para a Fispal em São Paulo Fispal A Nexxo – Inteligência Empresarial, empresa baiana especializada em gestão de restaurantes com mais de 500 clientes espalhados por todas as regiões do país, desembarca hoje (13), na Fispal Food Service, maior evento do setor que acontece até sexta-feira (16), no Expo Center Norte, em São Paulo. Esta é a segunda vez consecutiva que a empresa leva sua equipe para o evento onde ocupará uma área cinco vezes maior do que no ano anterior onde lançará uma nova e inédita ferramenta de gestão voltada para o segmento. De acordo com Paulo Neto, CEO da Nexxo, seis profissionais de sua equipe estarão no stand compartilhando novas ideias e práticas de gestão com empreendedores de food, bares, restaurantes. (Ricardo Prado/Divulgação) Alvaro Villela e Paulo Rezende disseram sim um pro outro Bodas Após mais de duas décadas de convivência, a produtora cultural Paula Rezende e o fotógrafo e artista visual Álvaro Villela oficializaram a relação num cerimônia alto astral na última sexta-feira (9), no Tropicália Eventos & Cerimonial, em Piatã. A celebração que contou com a presença de centenas de convidados, foi conduzida pela escritor e jornalista Edgard Abbehusen. A festa que começou no final da tarde e se estendeu noite adentro teve produção de Josi Querino (sócia de Paula na produtora Pau Viola), decoração de Sônia Motta, bufê do chef Vini Figueira e show do cantor Jau. Arraiá O Museu de Arte Moderna (MAM) vai ser transformado num arraiá reproduzindo as festas de interior com direito a cenário de cidades do interior, barraquinhas, coreto, bandeirolas, balões e painéis interativos, além de comida junina, licor e shows de artistas locais. O Bahia Junina MAM acontece de 16 a 18 deste mês, das 17 às 21h, com entrada franca. (Divulgação) Valeria Marambaia e Rosana Lins Eventos Com expertise na área de produção de eventos corporativos, Rosana Lins e Valéria Marambaia assumiram este setor na gestão do Armazém Convention , espaço com capacidade para até 5.5 mil essoas, totalmente climatizado e apropriado para realização de shows, congressos, feiras, conferências, palestras, convenções, formaturas, entre outros, nos mais diferentes formatos, tamanhos e categorias. Localizado no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, o Armazém Convention conta com estacionamento para mais de três mil veículos e estrutura completa para a realização de eventos (Divukgação) Marcia Castro lança EP de música junina Pipoca A cantora baiana Marcia Castro acabou de lançar seu novo EP, intitulado Pipoca Junina. O projeto, que está disponível em todas as plataformas digitais, é composto por três músicas que celebram a rica cultura musical nordestina do forró, combinando com a MPB e misturando raízes e contemporaneidade em sua sonoridade. As faixas selecionadas para o trabalho são releituras de clássicos do repertório baiano de forró.