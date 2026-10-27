RONALDO JACOBINA

Ifood firma parceria com grupo baiano e juntos criam dark kitchen

ESTE CONTEÚDO É UM OFERECIMENTO DO BLANC HOSPITAL

Ronaldo Jacobina

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 05:00

Lisiane Arouca e Fabricio Lemos Crédito: Divulgação

Origem em casa

O Grupo Origem está preparando a abertura de uma dark kitchen, em parceria com o iFood, para reunir o delivery de seus restaurantes em uma única plataforma. A proposta, segundo Fabricio Lemos, permitirá combinar no mesmo pedido pratos de diferentes casas, com receitas adaptadas à entrega e atenção às embalagens. O investimento deve ficar entre R$ 400 mil e R$ 500 mil, com uma equipe estimada em seis pessoas. A estrutura também abrigará a operação online da confeitaria de sua mulher e sócia Lisiane Arouca, batizada de Meg.

Nova equação

A cozinha terá outra função: produzir preparações que exigem mais tempo e grandes panelas para abastecer os próprios restaurantes, aliviando o trabalho nas unidades. Fabrício Lemos afirma que o movimento busca equilibrar as contas do grupo após um primeiro semestre de resultados insatisfatórios, queda de faturamento e redução de equipe. Com custos pressionando as margens, a aposta é ampliar as ocasiões de consumo e levar a experiência das casas à mesa de quem prefere comer em casa.

Alex Allard Crédito: Divulgação

Palácio em Paris

Com previsão de 90 suítes, três restaurantes, spa e piscina com vista para a Baía de Todos-os-Santos, o futuro hotel do Palácio Rio Branco ganhou apresentação em Paris. Alexandre Allard levou o projeto Mata Salvador a um encontro sobre cultura e desenvolvimento no Palácio do Eliseu, com a presença de Emmanuel Macron. A proposta conecta hospitalidade e valorização da cultura afrodiaspórica no Centro Histórico. A execução ficará a cargo do Grupo André Guimarães, com 27 suítes no edifício histórico e as demais em área anexa.

Rita Barros Crédito: Divulgação

Flavia Albernaz Crédito: Divulgação

Brinde solidário

Rita Barros, da Su Misura, e o casal Verônica e Ademar Lemos, do Chez Bernard, promovem uma degustação harmonizada em benefício da Paróquia Nossa Senhora da Vitória. O encontro será em 11 de novembro, às 18h, na Su Misura, na Ladeira da Barra, com criações do chef Igor Almeida e vinhos da França, Itália e Chile, apresentados pela sommelière Flávia Albernaz, da Woodswine, parceira da iniciativa. São 40 vagas, a R$ 400 por pessoa, com renda revertida para os trabalhos sociais da paróquia.

Iuri Sarmento Crédito: Divulgação

Memória em cacos

A vivência de 20 anos em Salvador atravessa a exposição Fragmentos encantados, de Iuri Sarmento, na Cassia Bomeny Galeria, em Ipanema. Com curadoria de Marcus de Lontra Costa, a mostra reúne pinturas e objetos que combinam louças, referências religiosas, rendas e azulejos. O artista, natural de Montes Claros (MG) relaciona sua pesquisa ao encantamento pelas igrejas e pelo Centro Histórico de Salvador. Atualmente Sarmento mora em São Paulo e, além das influências que carrega da Bahia, mantém relações muito próximas com Salvador e com os baianos.

Antonio Bernardo Crédito: Divulgação

Joias autorais

O designer de joias Antonio Bernardo vem a Salvador nos dias 17 e 18 de novembro para apresentar uma seleção de suas joias na Florense do Caminho das Árvores. Exclusivo para convidados, o encontro, capitaneado por Regina Weckerle, acontece das 10h às 19h, com a presença do joalheiro carioca, reconhecido por criações que exploram forma, movimento e diferentes maneiras de vestir uma joia. Premiado pelo Red Dot e pelo iF Design Award, ele também assina o troféu do Rio Open de Tênis.

Ricardo Vallari Crédito: Guiga Motta

Mesa na serra

Ricardo Vallari vai reunir colegas da gastronomia baiana na Osteria Alpina, recém-reinaugurada sob seu comando no Casarão Alpina, em Mucugê. De 19 a 22 de novembro, o primeiro Encontro de Chefs terá Ricardo Silva, Massimo Cremonini, Leila Carreiro, Waleska Marinho, Helder Dantas e Erika Peleteiro. Serão quatro jantares que aproximam as cozinhas italiana, baiana e francesa, com menus de seis etapas e harmonização assinada pela sommelière Carol Souzah. Cada noite custa R$ 320 por pessoa; o passaporte para as quatro sai por R$ 1.024. Reservas: (71) 3083-7554.

Sandro Borges Crédito: Divulgação

Braseiro na Chapada

Especialista em carne suína e proprietário do restaurante O Porco Steak House, o chef assador Sandro Borges, vai armar seu braseiro na Vinícola Reconvexo, em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. Batizado de PorcoDay Reconvexo, o evento, que acontece neste sábado (31), terá entradinhas, vinhos e harmonizações e show de rock com atrações. De acordo com o chef, o Open Food de Fogo de Chão, deve durar seis horas.

Conexão francesa