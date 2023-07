Ifood lança programa para empreendedores negros

A empresa Ifood inicia na Bahia o IFood Acredita, um programa de fomento ao empreendedorismo negro. O programa piloto, que deve começar em setembro próximo, já abriu as inscrições para afroempreendedores sediados em Salvador e nas regiões Metropolitana e do Recôncavo que terão, dentre os benefícios, linha de crédito especial, cursos específicos de gestão do negócio, consultoria personalizada e até maior visibilidade no APP. As inscrições já podem ser feitas no site oficial da empresa presidida pelo baiano Fabricio Bloisi.

Fabricio Bloisi, CEO do Ifood. Crédito: Divulgação

Volta pra casa

Heloisa Perrissé. Crédito: Divulgação

Depois de passar por quatro cidades de Portugal, incluindo Porto e a capital Lisboa, a atriz Heloisa Perrissé volta a Salvador para três novas apresentações do espetáculo A Iluminada entre os dias 18 e 20 de agosto, no recém reinaugurado Teatro Sesc Casa do Comércio. Na comédia, Heloisa fala de forma humorada sobre superação através da personagem Tia Doro, palestrante que além de ser motivacional é quântica, e fazendo uma faz uma alusão aos ted talks, oferece ao público uma inusitada forma de ver o mundo, vencer seus medos, ter coragem e confiança.

Quatro mãos

Chef Paula Leite. Crédito: Rodinelle de Paula

O chef Peu Mesquita traz para o restaurante Pepo, na Pituba, nesta quarta-feira (5), às 19h, a chef paraibana Paula Leite, do restaurante Aleatório – Cozinha Casual e do Mundo. A convidada vai dividir a cozinha com o anfitrião na primeira edição do projeto Pepo & Amici, num menu exclusivo criado a quatro mãos.

Em alta

Com mais de 700 mil exemplares vendidos do romance Torto Arado, com o qual ganhou os prêmios Oceano (Portugal) e Jabuti (Brasil) , o escritor baiano Itamar Vieira Junior está com novo romance na praça. Ontem, o autor de Salvar o Fogo, a nova obra, também editada pela Todavia, foi confirmado na programação da Bienal do Livro Rio, a ser realizada entre os dias 1 e 10 de setembro, no Riocentro, na Barra da Tijuca. Este será o primeiro encontro do autor com o público carioca após o lançamento do seu segundo romance.

Batuque na cozinha

Jadson Nunes . Crédito: Divulgação

Após o sucesso de duas edições do Boteco Experience, o chef Jadson Nunes, do 705 Restaurante e Bar, anuncia mais uma rodada do projeto gastronômico para o dia 27 de julho, às 19h. Desta vez, o chef criará um menu harmonizado com os colegas Danilo Fernandes ( Amado), Alan Cerqueira ( Maria Mata Mouro), João Victor Gomes ( SENAC/BA) e Jamil Máximo ( Puxadinho). A novidade desta edição é a participação do mixologista Junior Queiroz ( Zambi Bar), assinando cardápio de drinques.

Latinidades

A Natura Musical vai celebrar as 16 edições do Festival Latinidades, evento responsável por ampliar a visibilidade Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha no Brasil, celebrado no dia 25 de julho, em diversas capitais brasileiras. O Latinidades 2023 começará no Distrito Federal (6 e 9 de julho), passando por Rio de Janeiro (15), São Paulo (21 a 23) e Salvador (29 e 30). A programação das outras cidades ainda não foi anunciada.

Decoração

Raphael Sepulveda . Crédito: Divulgação

A Casa Cor já definiu as marcas que irão explorar os ambientes comerciais da mostra que este ano está sendo instalada no Caminho das Árvores. O Wine Bar, que leva a assinatura do arquiteto Vítor Martins, será explorada pela premiada vinícola italiana Vignarosa. Já o café, que será administrado pela rede Coffeetown, está sendo projetado por Gabriela Machado; enquanto o restaurante, que leva a assinatura de Eliane e Laís Kruschewsky, será comandado pelo Espaço Doc, que opera duas unidades na capital baiana, uma no Vitória Boulevard Shopping (Corredor da Vitória) e outra no Hangar, próximo ao aeroporto. Para esta empreitada, o cardápio deverá ser assinado pelo jovem e talentoso chef Raphael Sepúlveda.

Decoração 2