RONALDO JACOBINA

Juarez Paraiso ganha mural que celebra sua arte

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Ronaldo Jacobina

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 05:00

Mural ja´começou a ser criado Crédito: Divulgação

O artista plástico Juarez Paraíso, que completou 92 anos no mês passado, ganhará uma homenagem à altura de sua importância para as artes visuais baianas. A obra “Brasilidades” está sendo reproduzida na fachada do Edifício Jovilo, na região das Sete Portas, em Salvador. A intervenção é assinada pelos muralistas Nila Carneiro, Bado, Luan H e Rubens Chagas, o Suck, e integra as comemorações pelos dez anos do Projeto MURAL, idealizado pela jornalista e produtora cultural Vanessa Vieira. Ao longo de sua trajetória, a iniciativa já realizou mais de 65 intervenções artísticas na cidade.

Homenagem

Juarez Paraíso acompanha de perto a execução da obra, ainda sem data prevista para conclusão, em um endereço cuja escolha também carrega um significado especial. Marcada pelo comércio popular, pelas feiras e pelo intenso movimento de pessoas, a região das Sete Portas ocupa um lugar importante na história de Salvador. Foi ali que funcionou a primeira rodoviária da cidade, reforçando a vocação da área como ponto de encontro, circulação e conexão entre diferentes partes da capital baiana.

Camila Martins e Michelle Gonzalez Crédito: Lucas Assis/Divulgação

O Clube

Camila e Michelle Gonzalez lançam, no próximo dia 20 de outubro, às 19h, no Ori Horto Florestal, dois novos projetos do seu O Clube. As novidades são o Clube iMobi, que vai conectar informação e oportunidades do mercado imobiliário baiano, e o Clube App, com dicas, ofertas e benefícios especiais para nossa comunidade. O evento é exclusivo para convidados.

Andrea Elia Crédito: Sora Maia/Divulgação

De volta à cena

Coube a Nilda Spencer, uma das grandes damas do teatro baiano, a honra de reabrir a programação do Teatro Vila Velha, que acaba de passar por uma ampla requalificação. A atriz, que morreu em 2008, ganha vida no palco através de Andrea Elia, protagonista do musical “Nilda: Uma Mulher Retada”, primeiro espetáculo a ocupar o espaço após a reforma. Com texto de Marcos Uzel e direção de Marcio Meirelles, a montagem estreou nova temporada na última sexta-feira (9) e segue em cartaz até 8 de novembro. Um reencontro simbólico entre duas histórias que ajudaram a construir a cena teatral baiana.

Rafael Spencer Crédito: Divulgação

Made in Bahia

E por falar em Nilda, seu neto, o chef baiano Rafael Spencer, está renovando o cardápio do Bar Guanabara, um dos endereços mais antigos de São Paulo. À frente da cozinha do espaço desde julho de 2025, e agora também responsável pela direção de operações, ele levou pratos da culinária baiana - que seu pai, o também cozinheiro Rafael Sessenta, morto em 2024, ajudou a resgatar – para o cardápio do tradicional bar paulistano. O atual menu agora conta com Moqueca mista, com peixe, camarão, leite de coco e dendê, acompanhada de arroz e farofa de banana.

Sandro Borges Crédito: Divulgação

Brasa e vinho

O chef Sandro Borges, do restaurante O Porco Steak House, vai levar suas técnicas de fogo de chão à Vinícola Reconvexo, em Morro do Chapéu, no dia 31 de outubro. O “PorcoDay Reconvexo” terá seis horas de serviço de comida, com entradas e carne suína, além de vinhos, harmonizações e shows de rock. Entre os destaques está o preparo de um porco inteiro, desossado e assado lentamente. A intenção é incorporar o encontro ao calendário anual da vinícola.

Praia de Santo Antônio Crédito: Divulgação

Bandeira azul

A Praia de Santo Antônio, em Mata de São João, estreia entre os destinos certificados pelo programa internacional Bandeira Azul na temporada 2026/2027. Com a inclusão, a Bahia soma sete praias reconhecidas e ocupa o terceiro lugar no país. A lista reúne ainda Caribinho, Genipabu e Paraíso, em Guarajuba; Praia da Espera, em Itacimirim; e Viração e Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades. O selo avalia qualidade da água, gestão ambiental, segurança e serviços.

Claude Troisgros Crédito: Divulgação

Muitas mãos

O chef francês Claude Troisgros desembarca em Salvador nesta quarta-feira (14) para celebrar os dois anos do Palacete Tirachapéu, na Rua Chile, com um jantar a dez mãos. Ao lado dos chefs Preta, Zezito Ornelas, André Freitas e Jamille Pires, ele assina um menu harmonizado de cinco etapas, que reúne sabores da cozinha baiana e referências internacionais. O jantar, que reúne as cozinhas do Pala7, Preta e Casarìa, custa R$ 420 por pessoa.

Emicida Crédito: Julia Rodrigues/Divulgação

Força negra

O Afropunk Brasil, que este ano acontece nos dias 7 e 8 de novembro, no Parque de Exposições, vai muito além dos palcos e se consolida como uma plataforma de negócios da economia criativa. Segundo o Meio & Mensagem, a edição de 2025, reuniu 63 mil pessoas e movimentou R$ 130 milhões na economia formal da cidade, de acordo com os organizadores. Para este ano, a IDW Company projeta crescimento de 15% a 20% em público e impacto econômico. A sexta edição do festival, que reunirá artistas como Gilberto Gil, Jorja Smith, Kehlani, Emicida e Lazzo Matumbi, terá entre os patrocinadores anunciados pela organização o Banco do Brasil, Visa, Heineken, Coca-Cola e GOL Smiles.

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