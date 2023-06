Larribistrô resgatará o Larribar na Ladeira da Barra

A chef Rosa Guerra. Crédito: Kevin Oux/Divulgação

Escolhido como o dono da Melhor Carta de Drinks de Salvador por dois anos consecutivos (2018 e 2019), o extinto Larribar, no Garcia, voltará em novo formato na Ladeira da Barra. O bar balcão que fechou as portas durante a pandemia, será remontado, ou melhor, “relembrado”, como prefere a chef Rosa Guerra, no espaço do Larribistrô, que funciona na Aliança Francesa. Mas a novidade será exclusiva dos finais de semana, abrindo apenas às sextas-feiras e sábados, depois de encerrada a operação do Larribistrô que segue normalmente funcionando até 22h. A baladinha do Larribar nestes dias começará às 22h30, com uma operação diferenciada e em clima mais descolado. No comando dos drinks, os craques Alê Barberino, um dos bartenders que foi Larribar, e Yuri Silva. Já a frente dos dois projetos segue a chef Rosa Guerra.

Honoris Causa

Caetano Veloso vai trazer de volta a Salvador - desta vez em apresentação única no dia 16 de dezembro, na Concha Acústica - a turnê de O Coco, seu último show que já foi apresentado na sala principal do TCA. Antes disso, o artista se apresenta no dia 6 de setembro, em Madri, na Espanha. O baiano, no entanto, embarca dias antes para aquele país onde receberá o título de doutor honoris causa conferido e ele pela Universidade de Salamanca, no dia 4 de setembro.

Comédia I

Um dos maiores comediantes de stand up comedy da atualidade, Thiago Ventura chega a Salvadort com a parte 2 do show Modo Efetivo: Sujeito Homem! A apresentação acontece dia 05 de agosto (sábado), às 20h00, no Pavilhão A do Centro de Convenções de Salvador. Com mais de 6 milhões de inscritos em seu canal de Youtube, seus vídeos alcançam resultados surpreendentes. Alguns deles já geraram mais de 30 mil compartilhamentos e cerca de 50 milhões de views. Nas redes sociais, o humorista também é sucesso, acumulando mais de 6,3 milhões de seguidores no Instagram.

Comédia II

Porta dos Fundos : aprese. Crédito: Daniel Barboza

Três integrantes do Porta dos Fundos, Gregório Duvivier, João Vicente de Castro, Luciana Paes e o músico Andres Giraldo desembarcam em Salvador no dia 23 de setembro para apresentar, às 19h, na Concha Acústica do TCA o espetáculo Portátil. A produção, que estreou em 2015 e cumpriu temporada em Portugal, não tem sinopse. Trata-se de uma comédia de improviso, que é criada na hora pelos artistas.

Casa nova

O chef Kaywa Hilton está aquecendo as panelas para a instalação de um novo empreendimento gastronômico com sua assinatura. O franco-baiano que comanda o Boia, na Pituba, passará a dar expediente no Rio Vermelho em breve.

Recorde

O filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos e roteirizado por Aldri Anunciação e Lucas Silvestre foi indicado Para o 22º Prêmio do Cinema Brasileiro da Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais. A produção dos baianos que fez sucesso nas telas de todo o país e conquistou diversos prêmios internacionais, foi indicada em 15 categorias, entre elas p roteiro adaptado. A obra foi a que mais recebeu indicações para a premiação que acontece no dia 23 de agosto, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Infernal

Jhonatan Albuquerque. Crédito: Divulgação

O Purgatório Bar realizará na próxima quinta-feira (29), às 19h, a 6ª edição do seu Guest Bartender. No seu espaço secreto, no bairro da Pituba, Jonatan Albuquerque, sócio e responsável pela carta de drinks da casa, apresentará aos clientes uma seleção exclusiva das cachaças finalistas do renomado concurso Rabo de Galo. A disputa nacional está na 5ª edição e acontece em outras regiões do Brasil, promovendo o drink à base de cachaça e vermute, clássico dos botecos cada vez mais consolidado nas cartas da alta coquetelaria brasileira.

Lifestyle