Sagrado ou Profano? Pop rock será tema da 7ª Festa de San Gennaro no Rio Vermelho

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Ronaldo Jacobina
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 05:00
Celso Vieira e Valeska Calazans, do Grupo Pasta em Casa, já bateram o martelo sobre a data e o tema da próxima Festa de San Gennaro, no Rio Vermelho. Nesta sétima edição, o evento acontecerá no dia 19 de setembro e vai homenagear Raul Seixas. Tendo o Pop Rock como tema, a festa reunirá, das 10h às 22h, gastronomia italiana, música e arte. Ronaldo Fraga e Bianca Ramoneda voltam a assinar a identidade artística, este ano inspirada na estética dos anos 1970. A celebração reúne restaurantes italianos, música e arte, e mergulha no Pop Rock para homenagear o artista baiano. A proposta de Fraga e Ramoneda é usar cores vibrantes, traços livres, lambe-lambes sob a inspiração da efervescência visual dos anos 1970.
Permanências
O artista visual baiano TarcioV abre nesta terça-feira (25), às 18h30, na Casa de Tereza, a individual “Onde a Bahia Permanece”. A mostra reúne pinturas, aquarelas e uma serigrafia criada especialmente para a exposição, tendo Salvador, memória, ancestralidade e cotidiano como fios condutores. TarcioV também assina um mural na fachada do restaurante e realizará oficinas de aquarela durante a temporada, que segue até 30 de outubro. Parte da renda será destinada ao Hospital Martagão Gesteira. O projeto reúne TarcioV, Tereza Paim e a gestora de arte Mery Carla.
Zumví
Um pedaço importante da memória visual negra construída na Bahia ocupa espaço nobre na Avenida Paulista. O Instituto Moreira Salles apresenta uma exposição dedicada ao Zumví Arquivo Afro Fotográfico, coletivo fundado em Salvador em 1990. São cerca de 400 imagens selecionadas de um acervo que reúne aproximadamente 50 mil registros produzidos ao longo de 35 anos, passando por blocos afro, movimentos políticos, religiosidades, mercados populares e cenas do cotidiano. Um reconhecimento nacional mais que oportuno para um arquivo que ajudou a contar a população negra brasileira a partir do olhar de fotógrafos negros.
Celebração
Sob o comando do diretor-geral João Corte-Real, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte celebrou 41 anos com mais uma edição do Tivoli Tropical, reunindo hóspedes e convidados durante três dias de programação. A gastronomia ganhou espaço especial com o Aromas & Sabores, que levou ao gramado do resort chefs da Bahia, São Paulo e Belém, sob a coordenação da chef executiva Tânia Godoi. Tereza Paim, Thiago Castanho, Esther Weyl, Kaywa Hilton, Antonio Maiolica, Mari Sciotti, Thiago Maeda e Carole Crema participaram do festival. E coube a Carlinhos Brown colocar o ponto final na festa, com um show que encerrou as comemorações em grande estilo.
Up no Camarote Brown
O Camarote Brown chega ao Carnaval 2027 com novidades nos bastidores. O projeto de Carlinhos Brown e Licia Fabio passa a contar com Nizan Guanaes, Beto Pacheco e Taciana Veloso, da Index Conectada, em sua estratégia. A nova fase foi apresentada no sábado (22), durante o Baile do BB, no Rosewood São Paulo, onde uma experiência no camarote, com hospedagem no Fasano Salvador e participação no trio de Brown, foi arrematada em leilão beneficente pela dermatologista Paula Barreto.
Fronteiras
Radicado na Bahia, o artista visual paulista Pico Garcez volta a São Paulo para a coletiva “À Beira do Mundo”, que abre nesta quinta-feira (27), na Galeria BASE. Ao lado de Evandro Angerami e Ted Benvenuti, apresenta trabalhos em que a fotografia vai além do registro para investigar paisagem, memória e passagem do tempo. Mares, horizontes e vestígios da presença humana compõem imagens que transitam entre o real e o imaginário. A mostra fica em cartaz até 26 de setembro.
Propriedade
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, desembarca esta semana na capital baiana. Ele vem a Salvador participar do 8º Congresso Nacional do IBRADIM - Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que acontece nos dias 27 e 28 de agosto no Centro de Convenções. A programação inclui 40 painéis temáticos sobre jurisprudências, desafios e inovações que estão moldando o futuro do Direito Imobiliário. Dino participa na sexta, dia 28, às 11h20, do painel Segurança Jurídica e Propriedade: Questões Atuais.
Eles disseram Sim
A arquiteta Lorena Damásio e o empresário Rafael Casqueiro trocaram alianças no sábado, na Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, numa cerimônia celebrada pelo padre Ivan Dias. Rafael recebeu muitos familiares que vieram da Espanha especialmente para o casamento. Depois do “sim”, a festa seguiu no Cerimonial Conceição da Praia, ao lado da Basílica. O casal é conhecido em duas cenas que se cruzam com frequência por aqui: arquitetura e gastronomia. Lorena está à frente do escritório que leva seu nome e já participou de cinco edições da CASACOR Bahia; Rafael comanda o Santiago Culinária Ibérica e é sócio do Allê Varanda Bar. Felicidades aos noivos!