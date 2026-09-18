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Rui Costa solta a mão de Wagner, o sincericídio de Jerônimo e o efeito reverso na estratégia petista

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Publicado em 18 de setembro de 2026 às 05:30

Rui Costa teria largado de vez a mão de Wagner e adotado a regra do “farinha pouca meu pirão primeiro” Crédito: Divulgação

A propaganda eleitoral pode até vender a imagem de união entre Rui Costa e Jaques Wagner, mas, nos bastidores do PT, porém, aliados já enxergam uma realidade bem diferente. Rui, segundo relatos feitos à coluna, teria largado de vez a mão de Wagner e adotado a regra do “farinha pouca meu pirão primeiro”. O comportamento de Rui em torno do caso Banco Master tem reforçado essa percepção. Mesmo diante do desgaste provocado pelo episódio para Wagner, Rui não demonstra disposição para aliviar o assunto e continua tratando do tema em suas movimentações políticas. A pessoas próximas, Rui também teria deixado claro qual é sua prioridade: garantir sua própria eleição ao Senado. Segundo interlocutores, ele tem dito que não pretende carregar nas costas a reeleição de Wagner.

Queda brusca

Por falar em Wagner, lideranças da base governista andam muito preocupadas com o desempenho do senador em pesquisas internas. Em conversas reservadas, dois integrantes do partido confidenciaram que Wagner vem caindo nos levantamentos após seu envolvimento na operação Compliance Zero.

Condomínio do Jero

Num lapso de confissão, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) admitiu esta semana, durante um encontro com líderes evangélicos, lhe faltar experiência administrativa para o desafio de governar a Bahia. “No máximo eu fui síndico do prédio onde eu morei. E não foi de eleição, era rodízio”, disse o petista, num estranho tom de quem se orgulhava da declaração. Seja como for, a fala acabou despertando a curiosidade de como era, afinal, o tal condomínio administrado por Jerônimo, a considerar que sua gestão como chefe do Executivo baiano não tem muitos indicadores para se orgulhar.

Sincericídio

Também esta semana, Jerônimo cometeu o sincericídio de vincular expressamente o caso da operação Compliance Zero aos seus aliados mais íntimos. Enquanto a turma tenta, sob constrangimento inescapável, afastar o tema, o governador disse que o rebuliço das investigações chegou “até nós”, referindo-se ao seu grupo político, que tem um secretário de Estado e um senador como alvos da Polícia Federal na operação. A declaração, a despeito da notoriedade nacional do caso, soou como um verdadeiro confessionário, lançando luz sobre a atração dos seus companheiros de chapa na venda do Credcesta, que acabou por se tornar o principal ativo do banco de Vorcaro.

”Sempre juntos”

Por falar em secretário de Estado, reapareceu esta semana um vídeo em que o titular da pasta do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, faz manifestações públicas de afeto a um advogado também preso no rol das investigações do Banco Master. Trata-se de Daniel Monteiro, que, na ocasião, foi homenageado na Assembleia Legislativa com o título de cidadão baiano, pelas mãos do petista Rosemberg Pinto. Representando o governador Jerônimo Rodrigues, Sodré não escondeu a proximidade e, durante o discurso, dirigiu-se ao homenageado com um “estamos sempre juntos”. Tempos depois, Monteiro foi preso pela Polícia Federal. Já Sodré, segue no cargo de secretário.

Efeito reverso

A ofensiva dos últimos dias contra a candidatura de oposição na Bahia, com vazamento seletivo, suposta delação e documentos apócrifos, provocou efeito reverso no interior do estado, segundo lideranças. O ataque orquestrado pareceu, na avaliação desses interlocutores, um sinal de certo desespero diante da dificuldade do próprio governo de conter votos que estão escorrendo entre os dedos e migrando para a oposição. Já tem gente falando até que “o governo sabe o tamanho da lapada” e estaria fazendo movimentos de redução de danos. Há quem avalie que Neto virou uma espécie de fermento, quanto mais bate, mais ele cresce.

Na surdina

A menos de três semanas das eleições, não se fala outra coisa no interior a não ser da desconfiança do governo quanto à atuação de prefeitos que estariam agindo na surdina, fazendo um apoio parcial à campanha de Jerônimo Rodrigues. Isso porque muitos gestores que pregam fidelidade ao petista, na prática, liberaram suas bases para votar como quiserem, o que, por tabela, faz o voto migrar para ACM Neto. De tal modo que, já na largada, fica evidente que o tal prefeito não conseguirá repetir a performance de quatro anos atrás, uma vez que sua equipe de apoiadores é consideravelmente menor. Como resumiu um vereador esta semana: “Os prefeitos estão na surdina, e se o governo apertar, fica pior”.

Fogo amigo

A ex-prefeita de Lauro de Freitas Moema Gramacho (MDB) está descobrindo que, em política, às vezes o adversário mais perigoso não mora do outro lado da rua, mas dentro de casa. No município, a deputada Ivoneide Caetano (PT), esposa do prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), avançou sobre o território político da ex-prefeita e vem atraindo lideranças que historicamente marchavam com Moema, que saiu de 2024 enfraquecida e segue perdendo força na cidade.

Ciúmes da favorita

Um fato do governador Jerônimo Rodrigues segurando uma placa da ex-secretária da Educação e candidata a deputada estadual Rowenna Brito (PT) causou uma enorme ciumeira na base governista. Alguns deputados e postulantes já andam incomodados com o tratamento vip de Rowenna no governo, mas a imagem do governador aumentou a temperatura. A questão é que, segundo governistas, a ex-secretária vem recebendo privilégios e conta com a mão amiga de Jerônimo em sua caminhada, coisa que outros não estão tendo. O que teve de gente chateada não está no gibi...

Duplamente perplexo