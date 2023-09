CPI do Planserv ganha fôlego na Assembleia após novas assinaturas

Autor do requerimento que pede a criação de uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar a crise de atendimento do Planserv, o deputado estadual Leandro de Jesus (PL) está próximo de alcançar as 21 assinaturas exigidas no Regimento da Casa para instalar comissões parlamentares de inquérito. Até a noite de ontem, ele havia reunido 18 assinaturas, incluindo a dele. A maior parte veio da bancada do União Brasil, com oito: Alan Sanches, Katia Oliveira, Junior Nascimento, Luciano Simões Filho, Manuel Rocha, Pedro Tavares, Sandro Régis e Robinho. Na sequência, vêm Pablo Roberto, Jordavio Ramos e Tiago Correia (PSDB), Diego Castro e Raimundinho da JR (PL), Emerson Penalva (PDT), Pancadinha (SD), Samuel Júnior (Republicanos) e Cláudia Oliveira (PSD), cujo partido integra a bancada governista na Assembleia.

União instável

Fora a deputada do PSD, parlamentares que também fazem parte da base aliada sinalizaram a Leandro de Jesus a intenção de assinar o pedido, diante da cobrança de usuários do plano de saúde dos servidores do estado.

Ironia do destino

Um dos principais críticos da autodeclaração de pardo feita pelo ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) no registro da candidatura ao Palácio de Ondina em 2022, Kleber Rosa (Psol) teve as contas de campanha a governador reprovadas de forma unânime pelo TRE por, entre outras infrações, irregularidades no uso da cota de recursos destinada a negros e mulheres pelo Fundo Eleitoral. Ao todo, Rosa manejou aproximadamente R$ 45 mil de sua conta de campanha sem comprovar que a soma foi efetivamente para candidatos negros e do sexo feminino. Na decisão, o TRE determina que ele devolva o mesmo valor aos cofres públicos, mais R$ 39 mil referentes a outras três irregularidades.

Sem tempo, companheiro!

Dirigentes de siglas que compõem o arco do PT na Bahia deixaram a reunião do conselho político do governador Jerônimo Rodrigues, realizada no último sábado, convencidos de que ele, dificilmente, terá condições de liderar em tempo hábil o processo para definir quem serão os candidatos a prefeito da base nos 70 maiores municípios do estado. A convicção tem como pano de fundo a rotina intensa de viagens de Jerônimo pelo interior, estratégia para aumentar o próprio recall, mas que reduz o espaço na agenda para articulação direta.

Balde de gelo

O governo do estado deu um banho gelado nos torcedores do Itabuna ao cancelar o contrato para ampliação e requalificação do Estádio Municipal Fernando Gomes, o Itabunão. Em 14 de fevereiro, a construtora Sena Júnior foi contratada para tocar a obra por R$ 5,4 milhões, mas a ordem de serviço jamais foi assinada. Agora, o projeto foi sepultado, e com ele o sonho da torcida do Dragão do Sul de ver o time jogar a próxima temporada em casa.

Sai de baixo