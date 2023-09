Em meio à guerra do tráfico, TJ mantém estrutura mínima contra crime organizado

Embora o crime organizado esteja em franca expansão na capital, a reboque do avanço de facções do narcotráfico, a Justiça Estadual se recusa a ampliar a estrutura do Judiciário voltada a enfrentá-lo, restrita a uma unidade: a Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa, criada em março de 2016 e composta por apenas um juiz, Vicente Reis Santana Filho. Sozinho para tocar todos os pedidos, ações e procedimentos, o magistrado batalha há anos junto à cúpula do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) para que seja instalada outra vara especializada no crime organizado, mas até hoje não obteve qualquer êxito na empreitada.

Só na multidão

Nos últimos dias, o magistrado vem desabafando com delegados e promotores do Ministério Público que o procuram sobre os problemas enfrentados por ele para atender pedidos urgentes ligados a investigações contra grupos criminosos. Diante do aumento da demanda concentrada na unidade, afirma que é impossível dar conta em tempo hábil.

Casca de banana

Com intensificação da guerra do tráfico em Salvador, colegas do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, na Polícia Federal (PF) da Bahia acham que ele se meteu em uma roubada ao assumir o comando da pasta. Delegado de carreira e estrela em ascensão na PF, Werner tinha grandes chances de alçar degraus mais altos na hierarquia da corporação. No entanto, avaliam policiais graduados da Federal, as dificuldades em conter a avalanche de violência na capital têm potencial para tirá-lo do tabuleiro, caso não consiga resultados efetivos no combate à criminalidade.

Mão amiga

Filho do ex-deputado baiano Sergio Gaudenzi, que morreu em maio de 2020, Leonardo Sergio Pontes Gaudenzi vai ocupar o posto de número dois na Companhia de Docas do Estado da Bahia (Codeba), por indicação da deputada federal Lídice da Mata, presidente do PSB da Bahia, partido ao qual é filiado. Funcionário de carreira da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Gaudenzi foi liberado pelo diretor-presidente do órgão, Marcelo Pinto, para ocupar o cargo de chefe de gabinete da Codeba.

Paz e amor

Uma costura conduzida pelo ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) conseguiu unir duas das principais lideranças políticas de Santo Amaro na disputa pelo controle da cidade do Recôncavo em 2024: o ex-prefeito Flaviano Bonfim (PP) e o empresário Cesar do Pão (Republicanos). Em 2020, ambos brigaram e lançaram candidaturas, mas perderam para Alessandra Gomes (PSD), mulher do ex-prefeito Ricardo Machado (PT), que chegou a ser preso por desvio de verbas no âmbito da Operação Adsumus. Junto, teriam vencido fácil.

Do contra