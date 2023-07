Governo Jerônimo gasta R$ 1 milhão em evento para inaugurar escola

Governo ostentação O governador Jerônimo Rodrigues (PT) gastou R$ 1 milhão - isso mesmo, um milhão de reais - no evento de inauguração de uma escola de tempo integral em Amélia Rodrigues, no Recôncavo. Na ocasião, o governador também participou da aula inaugural na rede estadual de ensino. Segundo apurou a Satélite, a maior parte da verba foi destinada a bancar os custos com a montagem da tenda climatizada usada na cerimônia. Considerando o valor total da reforma e readequação da unidade para funcionar em dois turnos, R$ 25,4 em obras e equipamentos, o governador torrou quase 4% do que investiu na requalificação da escola no evento para inaugurá-la.

A forma com a qual o governo quitou as despesas reforça a estratégia que o Palácio de Ondina vem lançando mão desde o último ano do governo Rui Costa para camuflar os gastos com eventos. No caso, pagar a conta com o uso de termos de reconhecimento de débito para ressarcir despesas firmadas sem contrato, que com frequência são divulgados muitos meses depois que os eventos foram realizados. Ao mesmo tempo, os termos publicados no Diário Oficial não citam nominalmente o motivo do pagamento, somente a palavra "Projeto". Para descobrir o destino da verba, é necessário fazer cruzamento de dados, incluindo o calendário de solenidades do governador.