Inema trava quase 200 licenças para produtores do agro baiano

Já chega perto de 200 o número de pedidos de licença para suprimir vegetação que tiveram parecer técnico emitido a favor de produtores rurais por analistas do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado (Inema), mas que permanecem engavetados pela direção do órgão. Embora atendam os requisitos exigidos na legislação ambiental, os requerimentos ainda não foram publicados pelo Inema no Diário Oficial, etapa necessária para liberar o corte de vegetação nativa com finalidade agrícola. Até o momento, todas as tentativas de lideranças do agronegócio junto ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e ao secretário do Meio Ambiente, Eduardo Martins, para destravar as autorizações esbarraram no jogo de empurra entre ambos.

Hoje, só amanhã

De acordo com dirigentes de entidades do setor, o governo vem alegando que o atraso na formalização das licenças se deve a eventuais mudanças na política de desmatamento que serão apresentadas em setembro pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Caso perdido

A demora do Inema em liberar as autorizações afeta, em especial, o Oeste do estado, um dos principais polos do agro brasileiro. Como o plantio é condicionado ao período chuvoso na região, que historicamente ocorre entre outubro e abril, mesmo que as licenças sejam publicadas nos próximos dias já não há mais tempo hábil para suprimir a vegetação e preparar as terras para o cultivo antes da chegada das chuvas. Diante disso, produtores da região projetam perdas substanciais em 2024 e a probabilidade de queda ou estagnação na produtividade agrícola do Oeste, sobretudo soja, milho e algodão.

Fala, Conder!

Em resposta às acusações de nepotismo cruzado noticiadas pela Satélite na última sexta, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren) classificou as denúncias como “ilações maldosas” com objetivo de “macular a imagem do conselho”. “A simples nomeação destes funcionários, por si só, não configura, de maneira alguma, o que está sendo alegado pelos supostos ‘opositores’. Vale ainda ressaltar que nossa autarquia é totalmente contrária ao nepotismo, promovendo a meritocracia e a imparcialidade”, afirmou o Coren, em nota enviada por sua assessoria de imprensa.

Em hibernação

O desempenho do novo secretário estadual da Cultura, Bruno Monteiro, virou alvo de críticas por parte de artistas e produtores dos mais diversos segmentos. Com quase sete meses de Monteiro à frente da pasta, reclamam, a Secult entrou em estado de inatividade, com editais emperrados, ausência de novos projetos para alavancar o setor cultural e ações para requalificar espaços sob a esfera do estado, incluindo a reabertura do Teatro Castro Alves.

Troca de tiro

O tumulto no encontro do PT realizado anteontem em Salvador expôs o clima de guerra entre as alas ligadas ao senador Jaques Wagner e ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, que travam um duelo velado de poder. Pela atmosfera no partido, a escolha do candidato a prefeito da capital será movida a pólvora.