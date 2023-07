Ordem para sequestrar inimigo da milícia de PMs partiu de dentro da cadeia

. Crédito: .

O Ministério Público do Estado (MP) tem provas concretas de que a ordem para sequestrar a principal testemunha no caso da milícia liderada por policiais militares de Paulo Afonso, desbaratada da Operação Alcateia, partiu de um dos soldados da PM presos no Batalhão de Choque de Lauro de Freitas. Segundo apurou a Satélite, o plano para raptar Alex Cirino, ex-integrante da milícia, foi tramado dentro da cadeia e repassado a dois capitães envolvidos diretamente na captura da testemunha. O sequestro ocorreu na noite de 7 de abril, em Paulo Afonso, e teve a ação flagrada por câmeras de segurança.

Ligação direta Investigações a cargo do MP apontam que o capitão Rodrigo César de Lima Nogueira ficou responsável por dar suporte operacional ao crime. Já Rodolfo Vieira Santos, também capitão da PM, estava no veículo usado no rapto. As provas, que incluem diálogos com detalhes do sequestro, foram cruciais para a prisão de Rodrigo Nogueira. Rodolfo Vieira, que estava foragido, se entregou à polícia no último dia 4.

Para relembrar Alex Cirino foi capturado pela milícia supostamente comandada pelo tenente-coronel Carlos Humberto da Silva, o “Cachorrão”, um dia antes de depor à Justiça. Na ocasião, ele iria confirmar informações de crimes praticados pelos milicianos - tráfico, tortura, extorsão e homicídios. Após o rapto, Cirino nunca mais foi visto. A suspeita é de que tenha sido executado pela quadrilha.

Pausa forçada A recente escalada da covid-19 paralisou novas ofensivas da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ). Enquanto não houver um recuo nos números da pandemia, a determinação é manter futuros cercos da Operação Faroeste em modo de espera.

Ponto de corte É grande a pressão do empresariado para que o prefeito Bruno Reis (DEM) não restaure restrições mais duras em Salvador. Interlocutores próximos a Reis garantem que ele, apesar de sensível ao apelo, já avisou que a prioridade é evitar o colapso na saúde e salvar vidas.

Saída à direita Aliados do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) na Bahia querem convencê-lo a mudar a tática adotada na pré-campanha à Presidência. Em conversas reservadas, apoiadores de Ciro que veem nele a chance de romper a polarização entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro acham que atirar nos dois lados tende a desidratá-lo. O caminho ideal, avaliam, é se posicionar para o eleitorado antipetista como opção melhor que o presidente.