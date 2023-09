Três deputados da oposição emperram CPI do Planserv na Assembleia

Três contra todos



Três parlamentares da oposição na Assembleia Legislativa são apontados por integrantes da própria bancada como responsáveis pelas dificuldades na instalação de uma CPI voltada a investigar a crise no atendimento aos usuários do Planserv, proposta de autoria do deputado estadual Leandro de Jesus (PL). Com 18 assinaturas já colhidas, três a menos que o exigido pelo Regimento da Assembleia, bastariam as adesões de Jurailton Santos (Republicanos), Marcelinho Veiga (União Brasil) e José de Arimateia (Republicanos) para que o requerimento estivesse apto a ser analisado pela Mesa Diretora da Casa. Como já se trata de uma ação de bancada, a postura do trio gerou incômodo em parte dos colegas.

Frente e verso

O mal-estar interno provocado pela recusa de Jurailton, Arimateia e Marcelinho em assinar a CPI do Planserv é maior porque dois deputados da base aliada ao Palácio de Ondina endossaram o pedido: Cláudia Oliveira (PSD) e Raimundinho da JR, que embora seja do PL é considerado hoje membro da bancada governista.

Gota d'água

Líderes de setor de variados segmentos artísticos e culturais da Bahia preparam uma ofensiva para pressionar o governador Jerônimo Rodrigues (PT) a substituir o secretário estadual da Cultura, Bruno Monteiro. A paciência com Monteiro, que já não estava muito grande por conta de demora em lançar os editais da Lei Paulo Gustavo e pelo longo fechamento do Teatro Castro Alves, chegou ao fim após a notícia de que o Festival de Jazz do Capão, um dos principais eventos da Chapada Diamantina, seria cancelado este ano por falta de apoio da Secult e de diálogo com o chefe da pasta.

Plano de caça

Indícios de irregularidades nos repasses da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), órgão que herdou as atribuições da extinta Bahiatursa, entraram no radar do Ministério Público do Estado (MP) e já estão nas mãos de um grupo especializado em vasculhar contas públicas. Conforme reportagem publicada na edição de ontem do CORREIO, a distribuição de recursos na Sufotur, dirigida pelo empresário Diogo Medrado, reforça as suspeitas de cartel formado por um grupo pequeno de produtores de evento favorecidos com verbas que deveriam ser investidas no estímulo ao turismo.

De mim para ele

Teve destinatário o deboche feito ontem pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) após o Avante anunciar a pré-candidatura do deputado federal Pastor Sargento Isidório à prefeitura de Salvador. Segundo aliados de Geddel, o recado foi endereçado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, tido como patrono da empreitada. Caso Isidório entre no páreo, o emedebista disse que o partido recuaria da candidatura do vice-governador Geraldo Júnior para apoiá-lo integralmente.

Giroflex

Auxiliares próximos ao secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, garantem que ele planeja mudar em curto prazo o comando da Polícia Civil, por insatisfações relativas ao desempenho da delegada-geral, Heloisa Brito, frente à onda de violência na capital.