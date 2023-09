Sobre Normas, Sobre Caos

Tudo em excesso faz mal, a dosimetria difere o remédio do veneno. O Brasil, imenso tanto em território quanto em potencial de desenvolvimento, está amarrado às próprias regras. A imagem é de Gulliver, personagem da obra satírica de Jonathan Swift, de 1726. Gulliver é um gigante que é amarrado pelos minúsculos habitantes de Lilliput. A sátira alude ao domínio e ao poder, a metáfora alude à situação do Brasil. Um gigante amarrado por uma infinidade de normas, muitas delas criadas sem o devido bom senso, para fins de domínio e poder sobre atividades públicas ou privadas.

Recentemente a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) revelou através da excelente plataforma REGBR, que no Brasil foram criadas cerca de 94 mil normas regulatórias entre 1950 e 2020. Em aritmética de guardanapo, são mais de 5 normas para cada dia útil. Haja corda, haja nó. Essa sanha normativa é agudamente sentida no setor de armazenagem e transportes, os verdadeiros pulmões e artérias que dão vida ao gigante Brasil. Com 46,5 mil normas criadas no período, é como se cada veia e artéria estivesse obstruída, impedindo o respirar dos pulmões da vida econômica. Em apenas uma década, de 2010 a 2020, o número de normas cresceu 80%. A plataforma REGBR inclusive analisa a complexidade linguística dos atos normativos. Brilhante estudo que deveria ser acessado por todos os grandes e pequenos criadores de regras, do Brasil. (https://infogov.enap.gov.br/regbr)