Sobre Sonhos, Sobre Construir

Quem não está confuso não está entendendo. A velocidade, o volume, a frequência, a superficialidade e a proliferação de fontes de duvidosas notícias e informações, é uma chuva de meteoros em nossas conexões neurais. Há quem viva no passado, andando, de costas, no sentido do futuro. Sonho de refazer o que já se foi. Mercuriais retrógrados. Há os que vivem no presente. Em angústia, fragilidade psíquica, setembro amarelo, injustiças, racismo, feminicídio, tiroteios, intolerância, feudos e guetos, a menor das minorias, o indivíduo, desprotegido, não representado. A confusão da impermanência do momento presente. Ansiedade é a doença do século XXI. Drogas e álcool produzidos como nunca antes, consumidos vorazmente, para obnubilar visões da realidade ou encorajar espíritos hesitantes. Cocaína é o produto número 2 das exportações da Colômbia. O Brasil é o elo logístico para transporte da valiosa mercadoria para os ricos do norte. Proibida, negociada no bilionário mercado das sombras e consumida em festas de luzes. E… há os que vivem no futuro, construindo, sonhando. Gênios, ambiciosos ou visionários?