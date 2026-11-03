OPINIÃO

Terras raras e o futuro industrial da Bahia

O desafio é agregar valor, com beneficiamento, separação, refino e na industrialização

T Thobias Silva

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 05:00

A corrida global por minerais estratégicos está redesenhando a economia mundial. Essenciais para veículos elétricos, turbinas eólicas e tecnologias avançadas, as terras raras ganharam protagonismo na transição energética e na competitividade industrial. Nesse cenário, os depósitos e as ocorrências minerais identificados no interior da Bahia abrem oportunidades para atrair investimentos, gerar empregos qualificados e impulsionar o desenvolvimento regional.

A importância dessa riqueza vai além da extração. O desafio é agregar valor, avançando no beneficiamento, na separação, no refino e na fabricação de componentes industriais. Conectar as regiões produtoras ao parque industrial baiano pode estimular novas cadeias produtivas, fortalecer fornecedores locais e ampliar a renda nos municípios do interior. Para isso, será preciso combinar pesquisa aplicada, infraestrutura e financiamento de longo prazo, além de um ambiente regulatório previsível. Essa agenda deve aproximar o potencial mineral da demanda das indústrias.

Nesse processo, o Sistema FIEB desempenha um papel fundamental, por meio do seu ecossistema de formação e qualificação, a cargo do SESI, SENAI, SENAI Cimatec e IEL, ou de defesa de interesse e demanda por políticas estruturantes.

A articulação entre empresas, instituições de ensino, centros de pesquisa e inovação pode acelerar a formação de profissionais, o desenvolvimento de tecnologias e a criação de competências industriais. A Bahia reúne uma base produtiva diversificada, infraestrutura tecnológica e presença relevante nas cadeias de energias renováveis e mobilidade elétrica. Essa atuação integrada ajuda a transformar potencial geológico em capacidade produtiva.

Entretanto, existe o risco de repetir um padrão histórico: exportar matérias-primas e importar produtos industrializados de maior valor agregado. Sem investimentos em tecnologia, conhecimento e transformação industrial, parte significativa da riqueza e dos empregos poderá ser gerada fora do país. Também é indispensável assegurar responsabilidade ambiental, diálogo com as comunidades e benefícios concretos para as regiões produtoras.

Para o Brasil, avançar nessa cadeia significa reduzir dependências externas, diversificar sua estrutura produtiva e conquistar espaço em mercados estratégicos. Para a Bahia, representa a possibilidade de integrar o dinamismo do interior à capacidade de seus polos industriais, promovendo um desenvolvimento regional mais equilibrado. Temos a oportunidade de transformar a riqueza do subsolo em conhecimento, inovação e prosperidade. Mais do que extrair terras raras, o desafio é fazer delas um instrumento de transformação econômica e social, construindo uma indústria mais competitiva, sustentável e preparada para o futuro.