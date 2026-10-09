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Terrorismo eleitoral do PT, deputada é pega na mentira e a traição de Jerônimo Rodrigues

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Pombo Correio

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 05:30

Deputada federal Ivoneide Caetano espalhou fake news sobre a BYD Crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Mal terminou o primeiro turno das eleições presidenciais, que colocou Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Lula (PT), e já começaram a circular na Bahia uma onda de fake news do PT. Entre os absurdos estão especulações de que a BYD deixaria o estado e de que o projeto da ponte Salvador-Itaparica seria interrompida. Sem qualquer fundamento concreto apresentado, o discurso tem todos os ingredientes do velho terrorismo eleitoral: transformar o medo em instrumento de campanha. Em vez de argumentos para convencer o eleitor, tenta-se vender a ideia de que a Bahia será castigada caso escolha outro caminho nas urnas. É a velha tática do PT: apelar para a mentira para tentar enganar as pessoas.

Procurando culpados

Pelo andar da carruagem, daqui a pouco o PT vai querer colocar na conta de Flávio Bolsonaro até as promessas que não conseguiu cumprir em duas décadas de governo na Bahia. Chega a ser irônico atribuir ao presidenciável a ameaça de paralisação da obra inexistente da ponte Salvador-Itaparica, que os governos petistas nunca conseguiram tirar efetivamente do papel. O problema, porém, é muito mais sério. A ponte, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e o Porto Sul se tornaram símbolos de uma sucessão interminável de promessas, atrasos e frustrações. A verdade é que se tem um grande culpado pelos projetos na Bahia não avançarem é o próprio PT.

Pega na mentira

A deputada federal Ivoneide Caetano (PT) foi uma das que espalharam fake news. Ela foi colocada diante de um constrangimento público gigantesco depois de afirmar que a BYD teria procurado ela e o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), para discutir os efeitos de uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro e até a possibilidade de deixar o município. A própria montadora veio a público negar que tenha solicitado qualquer reunião para tratar do cenário eleitoral e reafirmou seu planejamento de longo prazo na Bahia. Reeleita deputada, Ivoneide pode até não ter conseguido virar votos para Lula, mas certamente conseguiu a proeza de ganhar um selo internacional de produtora de fake news. Em bom baianês, foi pega na mentira.

Traição

Aproveitando o rebote eleitoral, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) colocou ações da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) à venda para a iniciativa privada através de um decreto assinado na última segunda (5), portanto um dia após o primeiro turno. Na prática, trata-se de uma porta aberta para a privatização, que nesse momento ocorre de maneira parcial, porque o governo afirma que continuará como acionista majoritário e com controle sobre as decisões estratégicas da companhia. Sob enorme constrangimento, a esquerda baiana ficou em parafusos com a decisão do petista, cujo timing soou oportunista e, para alguns, como traição.

O pacote pós-eleição

Aliás, mal comemorou a reeleição no último domingo, o governador Jerônimo prepara um verdadeiro pacote de maldades. Além da questão da Bahiagás, nos bastidores políticos também circulam conversas sobre possíveis medidas fiscais. A conta vai ficar cara.

Queda de pai pra filho

Depois da desastrosa campanha do pai a prefeito de Salvador em 2024, o deputado estadual Matheus Ferreira (MDB), filho do vice-governador Geraldo Júnior (MDB), viu sua votação desabar na capital. Em 2022, quando foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa, ele teve 21.454 votos em Salvador, mas agora na tentativa de reeleição foram apenas 9.479, uma queda de mais da metade. No total, o Matheus saiu de 60.214 votos da passada para 41.855 neste ano, sendo o quarto votado dentro do partido e não conseguiu renovar o mandato. Há quem alimente a leitura de que a performance eleitoral do pai também recaiu sobre a votação do filho.

A conta de Moema

A votação da ex-prefeita de Lauro de Freitas Moema Gramacho na disputa por uma cadeira na Câmara Federal provocou desconforto entre as lideranças do MDB baiano. A expectativa era de que a experiência de quem governou o município por quatro mandatos e já ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados se traduzisse em uma votação expressiva. No fim das contas, Moema teve pouco mais de 5 mil votos, apesar de ter recebido R$ 850 mil do partido para a campanha. Em Lauro de Freitas, foram menos de 3 mil votos, o que enfraqueceu ainda mais a ex-prefeita na cidade.

Máquina mais cara

A máquina do estado ficou quase R$ 3 bilhões mais cara nos primeiros oito meses de 2026. As despesas relativas ao custeio e manutenção da máquina pública saltaram de R$ 15,9 bilhões em 2025 para R$ 18,51 bilhões no mesmo período deste ano. Em linhas gerais, não houve nenhuma transformação estrutural na administração estadual capaz de explicar, por si só, esse salto, que, não por coincidência, ocorreu justamente em um ano eleitoral. O dado consta no relatório do segundo quadrimestre de 2026, apresentado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) na Assembleia Legislativa (Alba) esta semana. E como o ano ainda não acabou, resta um quadrimestre pela frente, o que pode tornar essa conta ainda mais salgada.

Buraco estimado