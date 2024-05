S DO ESG

Um corpo no mundo

Uma lição que mulheres aprendem cedo é não amar seus corpos

M Mariana Paiva

Publicado em 26 de maio de 2024 às 05:00

Todo mundo que nasce tem corpo. E corpo é corpo, jeito de estar no mundo, de existir. Mas tem sempre mais poesia na teoria que na prática: corpo é também o que diferencia, porque não tem um igual a outro, e numa sociedade doente como a nossa, há quem enxergue alguns corpos mais dignos que outros.

Nem precisa ir longe: quantas pessoas sustentam o olhar diante de seu corpo nu no espelho do banheiro, antes do banho, sentindo mais gratidão por ele carregar sua história do que vontade de lhe consertar inteiro? Desejo de ter outro corpo pra viver no mesmo mundo – que nem é essas coisas todas, bem sabemos –; quem nunca?

Uma lição que mulheres aprendem cedo é não amar seus corpos. Procurar defeitos, imperfeições a serem corrigidas. O que é muito marcante deve ser disfarçado, pra que ela passe despercebida na multidão de outras. A pergunta que a gente precisa fazer sempre é simples e rápida: quem ganha com isso? E não, a resposta parece que vai sobrar pros homens, mas não é. Porque tem uma indústria que lucra com isso sem dó nem piedade, que vende os mesmos produtos mais caros pelo simples fato de que estão vendendo para mulheres. Ou você nunca reparou, no supermercado, como o preço da lâmina de barbear muda por ser rosinha bebê?

O mais louco é que aprendemos a odiar nossos corpos cada vez mais cedo. Se antes as marcas começavam a fazer cremes para peles a partir dos 25 e 30 anos, agora um mercado promissor é o de crianças e adolescentes enlouquecidas fazendo skincare, rituais de beleza de oito produtos antes de dormir, enchendo a pele de ativos que não precisam (e podem inclusive antecipar problemas de pele – não sou dermatologista mas leio, aviso logo). E não, não saem disso tudo se achando lindas. Basta perguntar que você tem a resposta: um batalhão de gente linda se achando feia. Gente que devia estar descobrindo o mundo, indo dormir cedo pra se concentrar pra aula, gente que devia estar talvez aprendendo a amar o próprio corpo – coisa que minha geração não foi ensinada – e que não tá.

Mas é que a chave é essa: não somos ensinadas. Não é o mercado, interessadíssimo nessa coisa de mulher se sentindo feia que compra cada dia mais produto pra se embelezar, que vai ensinar. Lembro de ter ouvido, vez por outra, na adolescência, que mulher tem que sofrer pra ficar bonita. Então se gostar do jeito que se é não é uma opção? Sabemos essa resposta, e é um não bem grande, cada vez maior. E olhe que sou primeiro a favor das pessoas se sentirem bem e felizes. Se for fazendo uma plástica, um procedimento, uma dieta, sei lá, que se faça. Falo é da eterna sensação de que o corpo nunca está bom o suficiente, digno o suficiente de ser olhado no espelho pra dizer a si mesma, em alto e bom tom: sou bonita.

Porque talvez falar de corpo seja também falar de gratidão desse negócio enorme cheio de veias e sangue e outros líquidos que correm pra lá e pra cá e a gente entende tão pouco do lado de fora, mas que nos serve tão bem. É com ele que testemunhamos as maiores alegrias da vida, é ele que nos leva, é ele que nos segura quando perdemos o chão diante de uma dor grande. É ele que nos garante o dia seguinte a esse dia que dói. Por que não mudar a chave e olhar pra esse bicho assustador com um pouco mais de amor?

Uma tia minha exibia no bufê da sala uma foto dela toda sorridente aos vinte anos, sentada num muro, com as pernas de fora. Dez quilômetros de lindeza absoluta. Lembro de ter visto várias vezes até o dia que enfim falei, adolescente ainda: Tia, essa foto é linda! E ela me respondeu: Pois é, nessa época eu me achava feia. Guardei essa história pra sempre, pra quando eu mesma vacilo, pra quando eu olho pras minhas fotos de antes e penso que tava mais bonita antes, quando nem me dava conta na época. Você também, né?