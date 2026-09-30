Cinco locais onde a saúde e a gastronomia se inovam na capital baiana

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Vanessa Brunt
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16:02
Quem disse que comer de forma saudável significa abrir mão do sabor? Em Salvador, restaurantes, cafeterias e negócios especializados em alimentação vêm mostrando que é possível encontrar equilíbrio entre escolhas mais conscientes e experiências gastronômicas marcadas pela criatividade.
Uma pesquisa feita pela Ticket, empresa do ramo de tecnologia ligada ao ramo alimentício, registrou que após a pandemia, 85% dos consumidores brasileiros que fazem refeições fora de casa estão mais conscientes e interessados em ter uma alimentação mais saudável. Esse comportamento é reflexo de uma maior conscientização sobre a prevenção de doenças e busca por longevidade.
Assim, mais do que simplesmente retirar ingredientes das receitas, alguns negócios têm apostado em novas formas de pensar a alimentação. Confeitaria funcional, personalização de pratos, gastronomia vegetal e uso de ingredientes agroecológicos são alguns dos caminhos encontrados por empreendedores da capital. Conheça cinco lugares que mostram como a saúde e o sabor podem ocupar o mesmo espaço.
1- Caco & Tal (@cacoetalconfeitariafuncional)
Clássicos da confeitaria em versões que abraçam o bem-estar sem perder a textura, o sabor e o aspecto de uma sobremesa tradicional. Dos salgados especiais aos doces também criados de forma exclusiva, a Caco & Tal é renomada por manter o deleite em produtos sem lactose, sem derivados de leite animal, sem trigo e sem açúcar, inclusive com opções veganas.
Criada pelo chef e empresário Caco Ferreira, a marca trabalha com receitas autorais com substituições de insumos tradicionais, o que lhe confere como confeitaria funcional e saudável. No cardápio aparecem opções de tortas, pães e salgados, sem lácteos, sem açúcar e sem trigo, e o eclair (ou bomba recheada), sendo o primeiro local a produzi-lo na Bahia desde 2022.
Além de opções veganas como tortas e o sanduíche de jaca louca, feito com carne de jaca e pão francês vegano, a confeitaria aproxima também aqueles que não possuem restrições alimentares, mas desejam consumir lanches e doces sem culpa, sendo uma opção saudável para os amantes dos doces e salgados funcionais.
A Caco & Tal possui sede no Rio Vermelho, além de trabalhar com delivery e fornecer produtos para outras marcas, como a Tea Shop do Salvador Shopping.
2- Healthy por Victoria Cintra (@healthyporvc)
Criado pela chef Victoria Cintra, o Healthy por Victoria Cintra parte de uma ideia simples: adaptar receitas e preparações conhecidas para diferentes necessidades alimentares sem transformar o sabor em uma segunda preocupação.
Com unidades no Salvador Shopping e no Shopping Barra, o restaurante reúne opções low carb, sem açúcar, sem lactose e veganas, além de cafés, sucos, lanches e pratos para diferentes momentos do dia.
A cozinha também aposta em ingredientes frescos e sazonais e na criação de receitas que preservam o aspecto afetivo da comida. Um exemplo aconteceu em 2025, quando a marca apresentou uma versão de comida baiana com vatapá, caruru, farofa de azeite, banana-da-terra e xinxim de frango, sem adição de açúcar, lactose ou trigo.
3- Puro Saudável (@purosaudavel)
Na Pituba e na Graça, o Puro Saudável aposta em um cardápio que combina comida natural, variedade e diferentes possibilidades para quem busca refeições mais equilibradas. O restaurante oferece opções vegetarianas e veganas e trabalha com preparações para diferentes momentos do dia, do café da manhã ao almoço e jantar. As duas unidades estão atualmente em funcionamento, segundo informações atualizadas em 2026.
Um dos diferenciais está justamente em ampliar as possibilidades dentro da alimentação saudável. Em vez de restringir o cardápio a saladas ou preparações leves, a casa reúne pratos variados e opções para diferentes perfis alimentares.
4- Ramma Cozinha Natural (@rammacozinhanatural)
Na Barra, a Ramma Cozinha Natural aposta em um formato que aproxima variedade e alimentação equilibrada. O restaurante trabalha com buffet de almoço que reúne saladas, pratos quentes e diferentes fontes de proteína, incluindo alternativas para públicos veganos e vegetarianos.
A proposta também está em oferecer uma alimentação natural que não se limita a um único perfil de consumidor. Entre as opções encontradas no buffet estão preparações veganas, pratos vegetarianos e receitas com proteínas animais, criando um cardápio diversificado para diferentes escolhas alimentares.
5- Manjericão Restaurante Natural (@manjericaorestaurante)
No Rio Vermelho, o Manjericão Restaurante Natural aposta em uma cozinha voltada para quem busca uma alimentação mais equilibrada sem abrir mão de variedade no almoço.
A casa trabalha com preparações naturais e um cardápio pensado para reunir diferentes combinações de legumes, verduras, grãos e outras opções de comida caseira.
A proposta está justamente em transformar ingredientes presentes no dia a dia em refeições completas e saborosas. Em vez de concentrar a experiência em produtos específicos ou alternativas para o café, o restaurante mantém o foco no almoço e na construção de pratos que aproximam alimentação natural e comida de verdade.