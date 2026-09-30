VANESSA BRUNT

Cinco locais onde a saúde e a gastronomia se inovam na capital baiana

Da confeitaria funcional à gastronomia vegetal e agroecológica, um novo movimento na alimentação saudável em Salvador

Vanessa Brunt

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16:02

Quem disse que comer de forma saudável significa abrir mão do sabor? Em Salvador, restaurantes, cafeterias e negócios especializados em alimentação vêm mostrando que é possível encontrar equilíbrio entre escolhas mais conscientes e experiências gastronômicas marcadas pela criatividade.

Uma pesquisa feita pela Ticket, empresa do ramo de tecnologia ligada ao ramo alimentício, registrou que após a pandemia, 85% dos consumidores brasileiros que fazem refeições fora de casa estão mais conscientes e interessados em ter uma alimentação mais saudável. Esse comportamento é reflexo de uma maior conscientização sobre a prevenção de doenças e busca por longevidade.

Assim, mais do que simplesmente retirar ingredientes das receitas, alguns negócios têm apostado em novas formas de pensar a alimentação. Confeitaria funcional, personalização de pratos, gastronomia vegetal e uso de ingredientes agroecológicos são alguns dos caminhos encontrados por empreendedores da capital. Conheça cinco lugares que mostram como a saúde e o sabor podem ocupar o mesmo espaço.

Caco & Tal Crédito: divulgação

1- Caco & Tal (@cacoetalconfeitariafuncional)

Clássicos da confeitaria em versões que abraçam o bem-estar sem perder a textura, o sabor e o aspecto de uma sobremesa tradicional. Dos salgados especiais aos doces também criados de forma exclusiva, a Caco & Tal é renomada por manter o deleite em produtos sem lactose, sem derivados de leite animal, sem trigo e sem açúcar, inclusive com opções veganas.

Criada pelo chef e empresário Caco Ferreira, a marca trabalha com receitas autorais com substituições de insumos tradicionais, o que lhe confere como confeitaria funcional e saudável. No cardápio aparecem opções de tortas, pães e salgados, sem lácteos, sem açúcar e sem trigo, e o eclair (ou bomba recheada), sendo o primeiro local a produzi-lo na Bahia desde 2022.

Além de opções veganas como tortas e o sanduíche de jaca louca, feito com carne de jaca e pão francês vegano, a confeitaria aproxima também aqueles que não possuem restrições alimentares, mas desejam consumir lanches e doces sem culpa, sendo uma opção saudável para os amantes dos doces e salgados funcionais.

A Caco & Tal possui sede no Rio Vermelho, além de trabalhar com delivery e fornecer produtos para outras marcas, como a Tea Shop do Salvador Shopping.

Healthy por Victoria Cintra Crédito: divulgação

2- Healthy por Victoria Cintra (@healthyporvc)

Criado pela chef Victoria Cintra, o Healthy por Victoria Cintra parte de uma ideia simples: adaptar receitas e preparações conhecidas para diferentes necessidades alimentares sem transformar o sabor em uma segunda preocupação.

Com unidades no Salvador Shopping e no Shopping Barra, o restaurante reúne opções low carb, sem açúcar, sem lactose e veganas, além de cafés, sucos, lanches e pratos para diferentes momentos do dia.

A cozinha também aposta em ingredientes frescos e sazonais e na criação de receitas que preservam o aspecto afetivo da comida. Um exemplo aconteceu em 2025, quando a marca apresentou uma versão de comida baiana com vatapá, caruru, farofa de azeite, banana-da-terra e xinxim de frango, sem adição de açúcar, lactose ou trigo.

Puro Saudável Crédito: divulgação

3- Puro Saudável (@purosaudavel)

Na Pituba e na Graça, o Puro Saudável aposta em um cardápio que combina comida natural, variedade e diferentes possibilidades para quem busca refeições mais equilibradas. O restaurante oferece opções vegetarianas e veganas e trabalha com preparações para diferentes momentos do dia, do café da manhã ao almoço e jantar. As duas unidades estão atualmente em funcionamento, segundo informações atualizadas em 2026.

Um dos diferenciais está justamente em ampliar as possibilidades dentro da alimentação saudável. Em vez de restringir o cardápio a saladas ou preparações leves, a casa reúne pratos variados e opções para diferentes perfis alimentares.

Ramma Cozinha Natural Crédito: divulgação

4- Ramma Cozinha Natural (@rammacozinhanatural)

Na Barra, a Ramma Cozinha Natural aposta em um formato que aproxima variedade e alimentação equilibrada. O restaurante trabalha com buffet de almoço que reúne saladas, pratos quentes e diferentes fontes de proteína, incluindo alternativas para públicos veganos e vegetarianos.

A proposta também está em oferecer uma alimentação natural que não se limita a um único perfil de consumidor. Entre as opções encontradas no buffet estão preparações veganas, pratos vegetarianos e receitas com proteínas animais, criando um cardápio diversificado para diferentes escolhas alimentares.

Manjericão Restaurante Natural Crédito: divulgação

5- Manjericão Restaurante Natural (@manjericaorestaurante)

No Rio Vermelho, o Manjericão Restaurante Natural aposta em uma cozinha voltada para quem busca uma alimentação mais equilibrada sem abrir mão de variedade no almoço.

A casa trabalha com preparações naturais e um cardápio pensado para reunir diferentes combinações de legumes, verduras, grãos e outras opções de comida caseira.