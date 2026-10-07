VANESSA BRUNT

Cinco marcas artesanais que estão ganhando o Brasil e entregam também na Bahia

Da cerâmica autoral à madeira, marcas de diferentes regiões transformam o fazer manual em objetos de decoração, arte e design

Vanessa Brunt

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16:01

O artesanato brasileiro vem atravessando uma transformação. Técnicas tradicionalmente ligadas ao fazer manual passam a ocupar novos espaços dentro da decoração, do design, da arte e até do mercado de luxo, enquanto consumidores buscam peças que carreguem identidade, história e personalidade.

Mais do que produzir objetos, artesãos e artistas têm transformado matérias-primas como cerâmica e madeira em criações autorais, nas quais pequenas diferenças de formato, textura, tonalidade e acabamento deixam de ser imperfeições e passam a fazer parte do valor de cada peça.

Esse movimento também amplia as possibilidades para quem deseja consumir produtos artesanais em diferentes regiões do país. Há marcas que, mesmo produzindo em cidades como Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo, conseguem levar suas criações para outros estados, incluindo a Bahia.

Nesta seleção, confira cinco marcas que mostram diferentes caminhos encontrados pelo artesanato contemporâneo para transformar técnica, matéria-prima e criatividade em objetos com identidade.

Tita Cerâmica Criativa Crédito: divulgação

1- Tita Cerâmica Criativa (@titacermicacriativa)

E se objetos cotidianos pudessem carregar arte, personalidade, sofisticação e até ouro verdadeiro?

Fundada pela artista plástica, ceramista e empreendedora Bruna Marcon, a Tita Cerâmica Criativa transforma a cerâmica autoral em peças utilitárias, decorativas e acessórios. Canecas, bandejas, brincos e colares estão entre as criações da marca.

Depois de construir uma trajetória profissional no marketing de grandes empresas, Bruna encontrou na cerâmica uma nova forma de expressão e empreendedorismo.

Hoje, suas peças combinam formas orgânicas, cores, frases e aplicações de ouro, criando uma identidade contemporânea, lúdica e afetiva.

Cada criação é produzida artesanalmente, uma a uma, passando por etapas de modelagem, acabamento, pintura manual e queimas que chegam a 1.240°C.

É justamente esse processo que faz com que cada peça tenha características próprias. Pequenas diferenças de formato, tonalidade e acabamento não são apenas consequências da produção manual, mas parte da identidade da marca.

Broli Ateliê Crédito: divulgação

2- Broli Ateliê (@broliatelie)

O artesanato contemporâneo também pode transformar palavras em objetos.

A Broli Ateliê cria peças artesanais em cerâmica fria, com destaque para pergaminhos, placas, esculturas e elementos ornamentais produzidos sob encomenda.

Frases e palavras de significado afetivo aparecem em diferentes formatos e tamanhos, enquanto acabamentos dourados acrescentam sofisticação às criações.

O resultado aproxima o fazer manual da decoração autoral, com peças que carregam características próprias e uma dimensão de exclusividade.

Essa vocação também levou o ateliê a colaborar com a Bruntiano, marca de alto padrão que reúne literatura, arte e design. Entre as criações desenvolvidas para a marca estão trabalhos em acrílico que transformam poemas e textos literários da premiada autora Vanessa Brunt em objetos de decoração.

Afeto Crédito: divulgação

3- Afeto (@afetoartedecoracao)

Na madeira, o artista pernambucano João Vicente encontrou uma maneira de levar sua produção artística para além das telas.

Radicado em Salvador, João é formado pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia e filho de carpinteiro.

Há cinco anos, criou a Afeto, marca que transforma madeira em objetos de decoração inspirados no imaginário brasileiro.

Frutas, peixes, amuletos, referências à fé e à paisagem litorânea aparecem em esculturas e peças decorativas que combinam rusticidade e identidade cultural.

A madeira deixa de ser apenas matéria-prima e passa a funcionar como linguagem artística.

Lavanda Crédito: divulgação

4- Lavanda (@lavanda.co)

Para a ceramista Laryssa Araujo, o que começou como uma descoberta pessoal acabou se transformando em negócio.

Formada em Comunicação, Laryssa começou a fazer aulas de cerâmica e, a partir das encomendas de amigos e conhecidos, percebeu uma possibilidade de empreender com o fazer manual.

Assim nasceu a Lavanda, marca com sede em Porto Alegre que produz peças utilitárias e decorativas artesanalmente.

Xícaras, cafeteiras, vasos, copos, pratos e outros objetos para a casa ganham cores delicadas e formas orgânicas.

A marca também valoriza as pequenas diferenças provocadas pelo próprio processo de produção. É justamente essa característica que faz com que uma peça artesanal não seja exatamente igual à outra.

A presença da Lavanda em projetos de decoração e audiovisual mostra como a cerâmica artesanal pode ultrapassar os limites da casa e conquistar novos territórios criativos.

Madrier Crédito: divulgação

5- Madrier (@madrier.arte)

Em Fortaleza, a Madrier transforma madeira em objetos que preservam justamente aquilo que torna cada pedaço de matéria-prima diferente.

Fundada por Silvana Costa Lima, a marca trabalha com peças feitas à mão, valorizando veios, texturas e bordas orgânicas.

O catálogo reúne peças para servir, boleiras, objetos decorativos, esculturas e criações inspiradas em referências do Nordeste.

Há coleções dedicadas ao litoral, ao sertão e também aos pequenos rituais do café e do chá.