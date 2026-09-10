VANESSA BRUNT

Cinco mulheres baianas que transformam conteúdo em movimento, cuidado e conexão

Da nutrição à cultura, elas transformam conteúdo em experiências, mudanças e novas conexões

Vanessa Brunt

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:48

Produzir conteúdo deixou de significar apenas compartilhar informações. Em diferentes áreas, mulheres utilizam a comunicação digital para questionar padrões, incentivar novos hábitos e criar projetos que ultrapassam as telas.

O Censo dos Criadores de Conteúdo do Brasil 2025, realizado pela Wake Creators com mais de 4,5 mil participantes, mostrou que 87% dos criadores ouvidos são mulheres. O levantamento também apontou que o Nordeste concentra 18% desses profissionais, ocupando a segunda posição entre as regiões brasileiras. Os dados revelam o protagonismo feminino nesse mercado e reforçam a relevância de criadoras que transformam influência em experiências, conhecimento e formação de comunidades.

Em Salvador, cinco criadoras mostram diferentes possibilidades dessa atuação. Entre nutrição, cultura, esporte, autoestima e experiências wellness, elas transformam vivências pessoais e conhecimentos profissionais em iniciativas que aproximam pessoas, estimulam mudanças de comportamento e fortalecem o sentimento de pertencimento.

Rafaele Libório Crédito: divulgação

Rafaele Libório (@rodaculturaloficial)

Publicitária, apresentadora e agitadora cultural, Rafaele Libório (@rafaeleliborio) fundou, em 2015, a Roda Cultural, iniciativa criada para facilitar o acesso às produções independentes de Salvador. O projeto começou como uma agenda gratuita de música, teatro, cinema e exposições e se tornou referência para moradores e turistas, reunindo hoje mais de 100 mil seguidores.

Após realizar festivais, exposições e experiências culturais, a Roda Cultural ampliou sua atuação com o lançamento de um portal de notícias, em 2025. Por meio de agendas, entrevistas, coberturas e eventos próprios, Rafaele fortalece artistas, produtores e empreendedores, transformando a comunicação em visibilidade, pertencimento e valorização da cultura baiana.

Mariana Dias Crédito: divulgação

Mariana Dias (@maridiasdesol)

Jornalista, empresária, apresentadora e especialista em comunicação, Mariana Dias criou, em 2019, o Conexão Esportiva, projeto que nasceu de sua experiência cobrindo eventos esportivos e do desejo de aproximar esse universo de pessoas que ainda não se reconhecem nele.

Por meio de entrevistas, bastidores, coberturas e iniciativas como o Conexão Esportiva Experience, Mariana transforma a comunicação em incentivo ao movimento, ao cuidado com o corpo e a novos começos. Ao unir esporte, histórias e experiências, ela mostra que nunca é tarde para começar e cria conexões entre pessoas, marcas e instituições.

Ana Clara Paim Crédito: divulgação

Ana Clara Paim (@anaclarapaimnutri)

Aos 27 anos, a nutricionista e especialista em emagrecimento e estética Ana Clara Paim criou o PRR — Programa de Rotina Real, por meio do qual incentiva principalmente mulheres a construírem hábitos saudáveis que possam ser mantidos no cotidiano.

Sua atuação parte da alimentação como ferramenta de prevenção e cuidado com a saúde. Ao defender uma rotina possível, e não perfeita, Ana Clara estimula o equilíbrio entre alimentação, atividade física e saúde mental de maneira leve e sustentável, ajudando outras mulheres a priorizarem o bem-estar e resgatarem a autoestima.

Mari Costa Crédito: divulgação

Mari Costa (@maricostaeu)

Mari Costa, estudante de marketing, iniciou sua trajetória nas redes compartilhando cuidados com os cabelos, mas sua produção passou a acompanhar também as mudanças em sua relação com a autoestima, a autoaceitação e o próprio corpo. A aproximação com o movimento corpo livre levou a criadora a questionar padrões estéticos e a defender o direito de viver plenamente sem esperar pelo emagrecimento ou por um corpo idealizado.

Ao ressignificar sua relação com a alimentação e a atividade física, Mari encontrou na musculação e na corrida caminhos para buscar saúde, força, disposição e qualidade de vida. Sem ocupar o lugar de especialista, ela transforma experiências e aprendizados em conteúdos que incentivam outras mulheres a cuidarem do corpo a partir do respeito, sintetizando sua mensagem na frase: “Me cuido porque me amo, e não porque me odeio”.

Lay Souza Crédito: divulgação

Lay Souza (@eulaysouza)

Influenciadora, empresária e mentora de Instagram, Lay Souza transformou uma corrida criada para celebrar seu aniversário no Corre Lay, marca que reúne movimento, saúde, lifestyle e pertencimento sob o conceito “É sobre conexões”.