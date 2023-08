Cinco pensamentos que você precisa ressignificar ainda neste ano

1. Ansiedade não se resolve com paciência, mas sim com a sensação de poder confiar: O problema nunca é estar onde você precisa se ajustar, mas sim estar onde não se ajustam para o que você precisa. Inquietação não se resolve com calmaria, mas sim com a sensação de estar sendo entendido. Quem quer confiança não precisa deixar em paz, precisa dar provas de que paz pode dar. Quem não está em busca de nada está mais do que perdido. Que nenhum raso consiga ferir você a fundo.

Se você tentar preencher todos os lugares de uma casa, você não vai conseguir andar. A vida é feita de vazios e o ideal é encontrar não a pessoa que vai preencher todos eles, mas sim aquela que os torna mais leves e faz com que você veja os seus espaços preenchidos como mais recheados. Não agradeça às dores da vida, porque foram as lições dos risos que te fizeram sair mais forte da queda. O objetivo da vida não é só viver totalmente no presente, como tanta gente diz. É sobre fazer as pazes com todas as suas versões e entender que focar no que vale a pena às vezes é não ser linear.