VANESSA BRUNT

Cinco profissionais de Salvador que unem arquitetura, arte e inovação nos projetos

Com propostas que vão além da estética, nomes da arquitetura e do design residencial apostam em identidade, criatividade e novas formas de viver os espaços

Vanessa Brunt

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 17:30

A arquitetura contemporânea tem ampliado seu diálogo com a arte e o comportamento. Mais do que projetar ambientes esteticamente atraentes, profissionais da área buscam traduzir histórias, preservar memórias e criar espaços que expressem a identidade de quem os habita.

Essa valorização dos ambientes também se reflete no comportamento dos consumidores. Segundo levantamento da Fundação de Dados, com base em pesquisas realizadas entre 2021 e 2025, 48,8% das pessoas que fizeram obras ou reformas residenciais aproveitaram o processo para investir também na decoração. O resultado evidencia como a transformação dos lares envolve não apenas intervenções estruturais, mas também escolhas que contribuem para a composição e a personalização dos espaços.

Nesse cenário, diferentes olhares sobre arquitetura, design e organização residencial ampliam as possibilidades de pensar o morar, aproximando funcionalidade, sensibilidade artística e soluções criativas.

Com especialidades e trajetórias distintas, cinco profissionais que atuam em Salvador apresentam propostas que revelam diferentes maneiras de transformar espaços e construir experiências. Conheça seus trabalhos.

Daniel Bastos Crédito: divulgação

Daniel Bastos (@danhbastos)

Arquiteto e urbanista, Daniel Bastos (@danhbastos) reúne experiência no mercado imobiliário brasileiro, com atuação em projetos residenciais e comerciais de grande porte em diferentes estados do país. À frente de um escritório fundado em Salvador, em 2018, desenvolve trabalhos com destaque para a arquitetura residencial e o design de interiores, buscando conciliar estética, funcionalidade e as particularidades de cada cliente.

Sua linguagem arquitetônica contemporânea é marcada por linhas, formas e volumes expressivos, além da utilização de materiais atuais e da valorização dos elementos naturais. A integração dos espaços é um dos principais aspectos de seus projetos, que exploram a conexão entre os ambientes e a natureza para criar composições personalizadas, alinhadas à identidade e às necessidades de quem os habita.

Vivi Saad Crédito: divulgação

Vivi Saad (@viviorganizer)

A experiência de morar também está relacionada à maneira como os espaços são organizados e vivenciados. À frente da Vivi Organizer (@viviorganizer), Vivi Saad desenvolveu o método de Governança no Lar, que vai além da organização visual e propõe uma abordagem integrada entre planejamento, funcionalidade e bem-estar, considerando as necessidades e a dinâmica de cada família.

Seu trabalho envolve a criação de processos, o treinamento de pessoas e a estruturação de rotinas que permitem manter a casa funcional ao longo do tempo. Ao unir organização, estética e acolhimento, Vivi transforma a relação dos moradores com seus ambientes, mostrando que espaços bem planejados não apenas facilitam o cotidiano, mas também contribuem para uma experiência de morar mais harmoniosa.

Flávio Moura Crédito: divulgação

Flávio Moura (@fm_arquitetura)

A combinação entre arquitetura, arte e identidade marca a trajetória de Flávio Moura (@fm_arquitetura). Natural de Maceió e formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Alagoas, o profissional vive em Salvador desde 2001, onde se especializou em Design de Interiores pela Escola Bahiana de Arte e Decoração, instituição na qual também atuou como professor por sete anos.

À frente da FM Arquitetura, desenvolve projetos de estilo moderno e contemporâneo, com trabalhos realizados no Brasil e no exterior. Sua atuação reúne mais de 20 premiações e uma linguagem arquitetônica marcada pela atenção aos detalhes, pela combinação de materiais e pela busca de soluções que conciliam sofisticação, funcionalidade e personalidade em cada ambiente.

Laís Galvão Crédito: divulgação

Laís Galvão (@laisgalvaoarq)

A leveza e a conexão com a natureza são características marcantes dos projetos de Laís Galvão (@laisgalvaoarq). Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), a profissional está à frente de seu próprio escritório em Salvador, com atuação voltada especialmente à arquitetura residencial contemporânea, valorizando o frescor, o conforto e as referências ao estilo de vida litorâneo.

Sua linguagem arquitetônica combina elegância, sofisticação e naturalidade, explorando texturas e materiais naturais em composições que privilegiam a integração com o meio ambiente. Com projetos residenciais e comerciais, Laís desenvolve espaços de estética orgânica e descomplicada, nos quais arquitetura, natureza e design se complementam para criar ambientes acolhedores, funcionais e conectados à identidade de seus ocupantes.

Carol Gomes Crédito: divulgação

Carol Gomes (@carolgomesarquiteta)

A relação entre estética, funcionalidade e identidade orienta o trabalho de Carol Gomes (@carolgomesarquiteta). Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Salvador (UNIFACS), em 2019, a profissional está à frente de um escritório com mais de 600 projetos entregues, entre residenciais e comerciais, em diferentes localidades da Bahia e de São Paulo. Sua abordagem combina a atenção aos detalhes com referências à arte, às viagens e às experiências culturais, que contribuem para uma linguagem arquitetônica autoral e contemporânea.