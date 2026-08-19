VANESSA BRUNT

Cinco projetos baianos que estão inovando em saúde e bem-estar

Da inovação no atendimento feminino à tecnologia aplicada ao SUS, iniciativas desenvolvidas na Bahia aproximam prevenção e qualidade de vida

Vanessa Brunt

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 16:20

A saúde e o bem-estar deixaram de ser tratados apenas como questões relacionadas ao atendimento médico. O conceito passou a incorporar prevenção, saúde mental, atividade física, autocuidado, sustentabilidade, tecnologia e diferentes formas de acesso ao cuidado. No Brasil, essa transformação movimenta uma economia que, segundo o Global Wellness Institute, alcançou US$ 125 bilhões em 2024, colocando o país como o 11º maior mercado de wellness do mundo.

Dentro desse cenário, iniciativas baianas vêm explorando diferentes caminhos para ampliar a experiência de cuidado. Há projetos voltados à saúde feminina, espaços que aproximam bem-estar e ancestralidade, ações de sustentabilidade hospitalar, iniciativas de impacto comunitário e soluções digitais que levam conhecimento especializado a profissionais de saúde em diferentes regiões.

A partir dessa diversidade, cinco projetos se destacam por apresentar propostas que ultrapassam o modelo tradicional de atendimento e mostram diferentes possibilidades para pensar saúde e bem-estar na Bahia. Confira:

Clínica da Mulher Crédito: divulgação

A Clínica da Mulher (@aclinicadamulher)

Fundada pela médica mastologista Dra. Anna Paula Noya Gatto, A Clínica da Mulher é referência nacional em atendimento multidisciplinar integrado e humanizado. Com mais de três décadas de história em Salvador, a instituição inova ao oferecer o pioneiro programa de check-up rápido por faixa etária, permitindo que pacientes realizem uma bateria completa de consultas e exames, contemplando áreas essenciais como mastologia, ginecologia, angiologia, endocrinologia, nutrologia, obstetrícia, urologia feminina e proctologia, em um único turno, com resultados de exames de imagem e laboratoriais liberados com agilidade.

Além da excelência clínica, o projeto destaca-se pelo Cartão Cuidar Bem Mulher, um programa de benefícios que conecta o cuidado médico a uma ampla rede de parceiros de bem-estar. O clube de vantagens oferece descontos especiais e acessos exclusivos a academias, salões de beleza, spas e serviços voltados à saúde integral, promovendo o autocuidado dentro e fora dos consultórios.

Casa Dumato Crédito: divulgação

Casa Dumato (@soudumato)

No Santo Antônio Além do Carmo, a Casa Dumato propõe outra forma de olhar para o bem-estar. Criado pela marca baiana de cosméticos naturais e ancestrais, o espaço reúne autocuidado, natureza e referências às culturas afro-brasileira e indígena em uma experiência que vai além da comercialização de produtos.

A proposta trabalha o cuidado físico, mental e energético por meio de experiências sensoriais, rituais, produtos de origem vegetal e atividades relacionadas à ancestralidade. O espaço também integra sustentabilidade e identidade cultural ao conceito de autocuidado, criando uma experiência de wellness conectada ao território baiano.

A iniciativa ganhou projeção ainda antes da abertura da Casa: a Dumato foi uma das 20 empresas selecionadas, entre mais de 3 mil inscritas, no edital Entra na Roda, idealizado pela cantora Iza em parceria com o Instituto Identidades do Brasil (ID_BR).

Santa Casa da Bahia Crédito: divulgação

Santa Casa da Bahia (@santacasabahia)

Na área hospitalar, a Santa Casa da Bahia, por meio do Hospital Santa Izabel, vem combinando assistência, inovação e sustentabilidade em uma operação de grande escala. Entre as iniciativas ambientais, o hospital utiliza fontes renováveis, incluindo energia eólica e usinas fotovoltaicas, além de ações voltadas à eficiência energética e à redução do consumo de água.

O trabalho alcançou reconhecimento internacional: em 2025, o Hospital Santa Izabel ficou em terceiro lugar no IHF Awards, da International Hospital Federation, em uma edição que reuniu mais de 700 projetos de 38 países. O hospital foi o único representante brasileiro entre os finalistas. O reconhecimento esteve relacionado justamente às iniciativas de sustentabilidade e inovação, incluindo a antecipação da meta de redução de 50% das emissões de gases de efeito estufa.

A atuação da instituição também passa pela inovação assistencial. Entre os projetos apresentados pela Santa Casa em congressos internacionais estão iniciativas de sustentabilidade ambiental, segurança cibernética, engajamento de colaboradores e fármacoeconomia em oncologia.

Bora SSA Crédito: divulgação

Bora SSA (@bora.salvador)

A atividade física também vem ganhando espaço como estratégia de promoção da saúde e do bem-estar em Salvador. Lançado em julho de 2026, o Bora SSA é um movimento que reúne esporte, tecnologia, experiências presenciais e engajamento coletivo para incentivar a adoção de hábitos mais ativos e saudáveis. A iniciativa é idealizada pela Oquei Sports em parceria com a Bahia Eventos, com o nutricionista Daniel Cady como embaixador.

Um dos principais pilares do projeto é a metodologia 30x30, que propõe que os participantes dediquem 30 minutos por dia à prática de atividades físicas durante 30 dias consecutivos. A jornada será acompanhada por um aplicativo próprio, que permite registrar exercícios realizados em diferentes ambientes, acompanhar a evolução, cumprir desafios e participar de rankings.

A programação também amplia a proposta para além da prática esportiva individual. Entre setembro e outubro, Salvador receberá atividades como yoga, treinamento funcional, spinning, torneios de tênis, beach tennis e futevôlei, além de uma maratona aquática, um Festival de Wellness e uma corrida de rua. A iniciativa pretende estimular a ocupação de espaços públicos e transformar a atividade física em parte da rotina da população.

Telessaúde Bahia Crédito: divulgação

Telessaúde Bahia (@telessaudeba)

A tecnologia também vem modificando o acesso à saúde pública no estado. O Telessaúde Brasil Redes – Bahia, iniciativa articulada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) com instituições como UFBA, FESF e COSEMS, oferece serviços de teleconsultoria, segunda opinião formativa e tele-educação para profissionais da rede pública.

A estrutura permite apoiar equipes da Estratégia de Saúde da Família, especialmente em municípios que precisam de suporte especializado para tomada de decisão clínica. Entre as modalidades disponíveis estão ainda o telediagnóstico, com serviços de telecardiologia e teledermatologia.

A experiência construída na Bahia também passou a contribuir para outras iniciativas de transformação digital em saúde. O núcleo técnico-científico do estado foi convidado pelo Ministério da Saúde e pela própria Sesab para apoiar a implementação do e-SUS, realizando capacitações que já envolveram milhares de profissionais de diferentes municípios.

Mais recentemente, o Ministério da Saúde selecionou a Bahia para a implantação e operacionalização de um Ambulatório Virtual Especializado, com serviços de telessaúde em áreas como cardiologia, oftalmologia, oncologia, ginecologia, ortopedia e otorrinolaringologia.