VANESSA BRUNT

Conversas profundas: locais para sentir paz e aprofundar assuntos em Salvador • Parte 2

Depois de uma primeira seleção, esta segunda parte procura endereços com outra proposta

Vanessa Brunt

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 20:44

Do bem-estar à gastronomia, passando por jardins criativos, cafés escondidos e hotéis que permitem uma pausa sem hospedagem, Salvador reúne lugares que convidam a desacelerar e transformar uma conversa em experiência.

Há encontros que pedem mais do que uma mesa bonita. Pedem um lugar onde seja possível olhar ao redor, diminuir o volume da cidade e deixar que a conversa aconteça sem disputar espaço com música alta, trânsito ou grandes aglomerações.

Depois de uma primeira seleção, esta segunda parte procura endereços com outra proposta: lugares menos óbvios, com personalidade, beleza e atmosferas que ajudam a criar uma pausa dentro da rotina.

Entre bem-estar, criatividade, vistas para a Baía, café, poesia, gastronomia e hotelaria, estes oito endereços mostram que uma conversa profunda também pode ser uma forma de viajar pela própria cidade.

Goethe-Institut Crédito: divulgação

Pátio-Jardim Criativo • Goethe-Institut (@goethe.salvador)

Um espaço pelo qual muita gente passa pela frente sem imaginar o que existe lá dentro.

O KreativLab do Goethe-Institut, no Corredor da Vitória, reúne makerspace, lounge, área de leitura e um jardim criativo. O espaço foi pensado para que as pessoas possam criar, aprender, explorar, compartilhar ideias ou simplesmente relaxar. A instituição descreve o lounge como um ambiente para ler, se inspirar ou descansar, inclusive com redes.

E há outro detalhe importante: a experiência não depende de consumo.

É possível chegar para conhecer o espaço, sentar no lounge, observar o jardim e conversar. O acesso ao KreativLab acontece em horários específicos, conforme a programação da instituição.

É uma escolha especialmente interessante para quem quer fazer alguma coisa diferente sem necessariamente transformar o encontro em uma refeição.

Onde: Avenida Sete de Setembro, 1809, Vitória.

Faixa de preço: gratuito.

Orí Rooftop Crédito: divulgação

Orí Rooftop (@orirooftop)

No Centro Histórico, o Orí Rooftop transforma a paisagem em parte da experiência.

Localizado no Casario da Misericórdia, na Rua Chile, o espaço tem vista panorâmica para a Baía de Todos-os-Santos e para o Elevador Lacerda. A proposta combina arquitetura contemporânea, patrimônio histórico e gastronomia autoral.

A beleza do lugar está justamente na possibilidade de a conversa ter pausas, além de ser ambiente sofisticado e ideal para quem exige respeito ao momento alheio.

É possível olhar para a Baía, acompanhar o movimento dos barcos, observar o casario e voltar ao assunto depois de alguns minutos. A paisagem não disputa atenção o tempo inteiro; ela funciona como uma espécie de intervalo.

Para quem gosta de conversar olhando para o horizonte, é um dos endereços mais marcantes da seleção.

No almoço, de terça a sexta, o menu executivo atualmente parte de R$ 105 e chega a R$ 145 na opção completa, sem incluir bebidas. (Facebook)

Onde: Casario da Misericórdia, Rua Chile, Centro Histórico.

Faixa de preço: aproximadamente R$ 105 a R$ 250+ por pessoa, dependendo do horário, escolhas e bebidas.

Café Cardamomo Crédito: divulgação

Café Cardamomo (@cafecardamomo_)

Escondido em um charmoso corredor da Graça, o Café Cardamomo é o tipo de endereço que parece ter sido descoberto por acaso.

O ambiente tem atmosfera de quintal, com plantas e uma proposta artesanal e afetiva. A casa trabalha com cafés, doces e preparos leves, mantendo uma escala que favorece uma experiência mais intimista. Em 2026, o espaço voltou a ser citado entre os endereços de Salvador associados a uma atmosfera acolhedora e de quintal.

O encanto está justamente na simplicidade.

Duas pessoas podem chegar para tomar um café, dividir um bolo e simplesmente conversar. Sem vista panorâmica, sem programação especial e sem a necessidade de transformar o encontro em um grande evento, apesar de seguir sendo uma daquelas pausas, sim, grandiosas.

É uma escolha para quem gosta de lugares pequenos, bonitos e com personalidade, daqueles que parecem pertencer mais aos moradores do que ao circuito turístico.

Onde: Rua da Graça, 22, Graça.

Faixa de preço: aproximadamente R$ 20 a R$ 60 por pessoa, dependendo dos pedidos.

Lafayette Crédito: divulgação

Lafayette: o canto reservado sobre a Baía

Dentro da Bahia Marina, o Lafayette guarda ambientes mais reservados que passam despercebidos por quem conhece apenas o salão principal. A área superior cria uma experiência mais privada, com vista para a Baía de Todos-os-Santos e uma atmosfera especialmente adequada para quem quer conversar com mais tranquilidade.

O espaço pode ser reservado diretamente com o restaurante, de acordo com disponibilidade. Como a configuração e as condições de reserva podem variar conforme o dia e o número de pessoas, o ideal é solicitar especificamente a área superior/ambiente reservado no momento da reserva.

Faixa de preço: o restaurante trabalha em faixa alta; avaliações recentes de 2026 relatam pratos principais na casa de aproximadamente R$ 130–150, enquanto o custo final varia conforme pratos, bebidas e quantidade de pessoas.

Onde: Bahia Marina, Av. Lafayete Coutinho, 1010, Comércio.

Reserva: pelo canal oficial do Lafayette.

Spa Almazen Crédito: divulgação

Spa Almazen (@espaco.almazen)

Para uma conversa que pede ainda mais calma, a proposta pode sair completamente da gastronomia.

No Santo Antônio Além do Carmo, o Spa Almazen trabalha com estética integrativa e bem-estar em um ambiente acolhedor e cercado pela natureza. Entre as experiências oferecidas estão tratamentos sensoriais, banhos terapêuticos e energéticos e outros cuidados voltados ao relaxamento. O espaço é descrito como um verdadeiro refúgio urbano em pleno Centro Histórico.

A experiência muda a própria ideia de encontro. Em vez de duas pessoas se sentarem diante de uma mesa, o programa pode começar com um ritual de cuidado e terminar em uma conversa mais tranquila, depois de algumas horas longe dos estímulos cotidianos.

É uma opção especialmente interessante para amigas, mães e filhas, casais ou duas pessoas que simplesmente estejam precisando de uma pausa.

Onde: Rua do Carmo, 13, Santo Antônio Além do Carmo.

Faixa de preço: experiências e tratamentos sob consulta, de acordo com o ritual escolhido.

Casa Di Vina Crédito: divulgação

Casa Di Vina (@casadivinabahia)

Em Itapuã, existe uma possibilidade de passar algumas horas dentro de uma história da literatura brasileira.

A Casa Di Vina Boutique Hotel ocupa a antiga casa onde Vinicius de Moraes viveu e mantém uma relação direta com a memória do poeta. O endereço oferece day use para quem não está hospedado, com acesso à piscina e ao jardim.

Atualmente, o day use funciona de segunda a quinta-feira, das 10h às 18h, mediante disponibilidade e confirmação prévia. O hotel informa também que não são permitidas caixas de som na área da piscina, uma regra que contribui diretamente para a atmosfera mais silenciosa proposta pelo espaço.

A experiência é menos sobre “usar a piscina” e mais sobre passar uma tarde em um lugar carregado de memória, cercado por jardim e distante da pressa.

É quase como transformar uma tarde comum em uma pequena viagem pela poesia de Salvador.

Onde: Rua Flamengo, 44, Farol de Itapuã.

Faixa de preço: day use sob consulta, com valores sujeitos à disponibilidade e ao período.

A Taberna Crédito: divulgação

A Taberna (@atabernahorto)

Apesar do espaço que pode parecer pequeno à primeira vez, A Taberna, no Horto Florestal, faz referências às tabernas ibéricas e cria uma experiência mais acolhedora e descontraída, onde o público se mantém imerso em suas mesas e respeita as conversas em tons mais sutis.

A proposta combina gastronomia, arquitetura e uma atmosfera que convida a permanecer. A possibilidade de compartilhar pratos também favorece um encontro menos rígido, em que a comida vira parte da conversa.

É uma opção para quem procura um ambiente bonito e com personalidade, mas sem a formalidade de uma experiência gastronômica que exige concentração total na mesa.

Para uma conversa entre amigos, um reencontro ou até mesmo um primeiro encontro, a atmosfera mais descontraída ajuda a deixar o tempo passar.

Onde: H Mall, Rua Waldemar Falcão, 323, Horto Florestal.

Faixa de preço: aproximadamente R$ 100 a R$ 200 por pessoa, dependendo dos pratos e bebidas.

Bulga Restaurante Crédito: divulgação

Bulga Restaurante (@bulgarestaurante)

No Rio Vermelho, o Bulga nasce dentro do Zank by Toque Hotel com uma proposta que une cozinha autoral, hospitalidade e cuidado com os detalhes.

A experiência é marcada por criações autorais, ingredientes selecionados e uma ambientação mais intimista, que contrasta com o movimento característico do bairro.

Para quem quer conversar sem transformar o encontro em algo excessivamente formal, o restaurante funciona como um cenário em que a refeição acompanha a conversa, e não o contrário.

É o tipo de lugar para chegar sem pressa, pedir algo para compartilhar e deixar o assunto encontrar seus próprios caminhos.

Onde: Zank by Toque Hotel, Rua Almirante Barroso, 161, Rio Vermelho.

Faixa de preço: aproximadamente R$ 100 a R$ 200 por pessoa, dependendo do menu e das bebidas.

Deville Prime Salvador Crédito: divulgação

Deville Prime Salvador (@devilleprime)

Para quem gosta da sensação de viajar sem precisar sair da cidade, o Deville Prime Salvador oferece uma experiência diferente: o day use permite passar várias horas no hotel sem precisar se hospedar.

A experiência inclui acesso às áreas de lazer e estrutura para descanso. Entre as possibilidades estão piscina, áreas externas, bangalôs e redários, estes últimos particularmente interessantes para quem procura um lugar onde simplesmente seja possível deitar, conversar e deixar o tempo passar.

Mais do que uma alternativa de lazer, o day use cria uma espécie de intervalo dentro da própria cidade: algumas horas em que o compromisso é não ter compromisso.

É uma opção para quem quer transformar uma tarde comum em uma experiência de hotel, sem necessariamente reservar uma diária.

Onde: Rua Passárgada, s/n, Itapuã.