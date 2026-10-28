VANESSA BRUNT

Literatura: Locais da Bahia para quem ama poesia

Casas de escritores, bibliotecas históricas e espaços de declamação oferecem encontros com a memória literária e a poesia

Vanessa Brunt

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:43

Luxo é sentir poesia. Este é o slogan da minha nova marca de decoração, a Bruntiano. E eu, que sou poeta, sempre volto às metáforas, às rimas e ao principal da poesia: dar-se tempo para dissecar o sentimento.

A relação da Bahia com a poesia, dessas que nos fazem parar, contemplar, repensar, olhar para dentro, também pode ser explorada em seus espaços culturais. Entre acervos, ambientes que fizeram parte da vida de escritores e atividades abertas ao público, leitores encontram diferentes caminhos para conhecer obras, autores e suas histórias.

A seleção a seguir reúne locais no estado para quem deseja incluir a literatura no roteiro e se aproximar do universo da poesia.

Solange Café Crédito: divulgação

Solange Café (@solangecafe_)

Agora abrigado no coração da Pituba, na bucólica Rua das Hortênsias, o Solange Café renovou seu endereço sem abrir mão da alma lírica que o consagrou na cena soteropolitana. Ao cruzar a porta, a sensação é a de adentrar uma extensão tátil da literatura, onde o aroma do café recém-passado e dos bolos artesanais divide o protagonismo com uma arquitetura repleta de afeto. Versos soltos, frases poéticas e pílulas de reflexão estampam paredes e pequenos detalhes do espaço, transformando a pausa cotidiana em um convite explícito à leitura e à desaceleração.

O charme do local reside justamente no diálogo sutil entre a gastronomia afetiva e a palavra escrita, presente tanto nos cantinhos instagramáveis quanto nas mensagens espalhadas pelo salão. O ambiente combina móveis de estética acolhedora e vintage, com detalhes que lembran ‘casa de vó’ e ampliam a poesia visual: nas almofadas, pratos e quadros diferenciados nas paredes, pinturas e objetos como gaiolas de pássaros ‘sobrevoando’ o local.

Com uma iluminação suave, pensada para quem deseja folhear um livro, escrever algumas linhas ou simplesmente deixar o olhar passear pelas frases cravadas no reboco. É um refúgio que prova como a poesia não precisa estar confinada às prateleiras, podendo habitar a vida urbana de forma viva e espontânea.

Casa de Cultura Jorge Amado Crédito: divulgação

Casa de Cultura Jorge Amado

Erguido no início do século XX pela aristocracia do cacau, o imponente casarão neoclássico de tijolos rosados situado na Rua Jorge Amado, em Ilhéus, guarda as fundações simbólicas do imaginário amadiano. É fundamental pontuar que este espaço difere totalmente da famosa Casa do Rio Vermelho: enquanto o refúgio soteropolitano foi o lar maduro, vibrante e praiano onde Jorge e Zélia Gattai viveram por 40 anos e onde guardam suas cinzas, a casa ilheense remonta à gênese da infância, à adolescência e ao ciclo econômico e literário que pariu obras-primas como Gabriela, Cravo e Canela e O País do Carnaval. O prédio na terra do cacau transporta o visitante para o chão batido e as lembranças formativas que antecederam a consagração nacional do autor.

O piso de madeira original estala sob os pés revelando documentos raros, primeiras edições, mobiliário de época e a atmosfera exata de uma região que viveu o apogeo e o declínio dos coronéis. Caminhar por seus cômodos é tatear o tempo e compreender como a paisagem cacaueira moldou a prosa épica, sensual e social de um dos maiores contadores de histórias do Brasil. Mais do que um museu tradicional, o casarão abriga a Academia de Letras de Ilhéus, mantendo uma ponte permanente entre o passado áureo da literatura grapiúna e a pulsação cultural contemporânea do sul baiano.

Biblioteca Anísio Teixeira Crédito: divulgação

Biblioteca Anísio Teixeira (@fpedrocalmon)

Na Avenida Sete de Setembro, no centro de Salvador, a Biblioteca Anísio Teixeira combina acesso à leitura com atividades que aproximam o público de diferentes expressões literárias. Integrante da rede estadual de bibliotecas públicas, o espaço oferece uma parada para quem deseja ler, pesquisar e descobrir autores.

A poesia também aparece em sua programação cultural. A unidade já recebeu apresentações de rap com composições relacionadas à leitura e aos poemas, além de encontros dedicados à literatura de cordel. Para aproveitar essa dimensão da visita, vale consultar a agenda da Fundação Pedro Calmon e verificar quais atividades estão previstas.

Parque Histórico Castro Alves Crédito: divulgação

Parque Histórico Castro Alves (@parquehistoricocastroalves)

Para quem deseja conhecer de perto a história de um dos maiores poetas brasileiros, o Parque Histórico Castro Alves é uma parada especial. Localizado em Cabaceiras do Paraguaçu, na região do Recôncavo Baiano, o equipamento cultural ocupa a antiga Fazenda Cabaceiras, onde nasceu Antônio Frederico de Castro Alves, conhecido como o Poeta dos Escravos.

Segundo o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), o acervo reúne mais de 380 objetos relacionados ao poeta e à família, incluindo fotografias, manuscritos, livros e documentos históricos. O espaço também conta com biblioteca, jardins e trilhas ecológicas. Entre as iniciativas culturais realizadas no parque estão projetos educativos e o Sarau no Parque, dedicado à música, à poesia e à arte, além de festivais de declamação de poemas.

A visita é uma oportunidade de conhecer a trajetória de Castro Alves e refletir sobre a dimensão social de sua produção literária, marcada pela defesa da liberdade e pelo combate à escravidão.

Gabinete Português de Leitura Crédito: divulgação

Gabinete Português de Leitura (@gabineteleiturassa)

Com arquitetura histórica e um acervo dedicado à preservação da língua portuguesa e de sua produção literária, o Gabinete Português de Leitura, fundado em 1863, é uma opção para quem aprecia livros, história e patrimônio cultural. Localizado na região da Praça da Piedade, no centro de Salvador, o espaço mantém uma ligação histórica entre a literatura portuguesa e a vida intelectual da capital baiana.

Mais do que um lugar para consultar livros, o Gabinete representa a importância das bibliotecas na conservação da memória escrita e na circulação do conhecimento. A visita pode interessar especialmente a leitores que gostam de conhecer instituições tradicionais, explorar acervos e descobrir como a literatura atravessa gerações e diferentes territórios.

Hotel Canto das Águas Crédito: divulgação

Hotel Canto das Águas (@hotelcantodasaguas)

Às margens do Rio Lençóis, onde o som constante das corredeiras serve de partitura natural para qualquer estado de repouso, este hotel de charme estabelece um diálogo íntimo com a poética do silêncio e da contemplação. Integrado de forma visceral à paisagem e à arquitetura inspirada nos antigos casarões garimpeiros da Chapada Diamantina, o espaço espalha cantinhos de leitura, varandas com redes estratégicas e obras de artistas da terra por toda a sua extensão. É um refúgio desenhado para quem enxerga na literatura uma extensão da natureza, convidando o visitante a desacelerar o passo e a alinhar a respiração ao ritmo compassado das águas cristalinas que cercam a propriedade.

Dormir ali é entregar-se a uma experiência multissensorial de recolhimento e poesia pura. De manhã, a neblina fina beija as copas das árvores seculares da mata atlântica de altitude; à noite, sob o facho suave dos lampiões e o perfume da vegetação serrana, o tempo parece alargar-se para dar espaço ao devaneio e à leitura desimpedida. O hotel traduz com maestria a premissa de que o verdadeiro luxo contemporâneo reside no isolamento consciente, no conforto acolhedor e na oportunidade rara de habitar um cenário onde cada detalhe arquitetônico reverencia a história e a alma do garimpo.

Academia de Letras da Bahia Crédito: divulgação

Academia de Letras da Bahia (@academiadeletrasdabahia)

Instalada em um palacete histórico cercado por jardins bem cuidados, a Academia de Letras da Bahia abre suas portas para a comunidade através de saraus abertos (como o tradicional Sarau da Flor), recitais e lançamentos literários com microfone aberto. O espaço combina a imponência de sua tradição acadêmica com encontros democráticos que celebram a poesia viva produzida na Bahia por vozes de todas as gerações.

Os jardins e as varandas do palacete oferecem uma atmosfera quase atemporal de recolhimento, perfeita para quem busca a calmaria necessária para se concentrar e produzir. Sentar-se sob a copa das árvores centenárias com um caderno é um convite direto ao rigor e à sensibilidade lírica, rodeado pela história dos grandes mestres da literatura baiana.

Nos dias de saraus e encontros abertos, o público é incentivado a levar seus próprios poemas para leitura e apreciação pública. É a oportunidade ideal para quem deseja romper o isolamento da bancada de escrita, trocando impressões com outros poetas, editores e amantes da literatura em um ambiente de celebração e estímulo mútuo.

Goethe-Institut Salvador (@goethe.bahia)

No Corredor da Vitória, o Goethe-Institut Salvador oferece oportunidades de encontrar a literatura em diálogo com a música e a performance. Seu KreativLab recebe lançamentos de livros, debates, saraus e pequenos concertos, abrindo espaço para experiências que valorizam tanto a leitura quanto a palavra falada.