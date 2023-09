Quer melhorar o seu poder de convencimento?

1. Comece pelos dados ou pelo que interessa ao outro:



Ao invés de falar: "Precisamos fazer isso", fale: "Você viu o que aconteceu com a marca que não teve isso?". Começando com exemplos, cases e dados, o seu poder de convencimento fica muito mais aflorado.



Também comece com o foque no que interessa ao outro. Ao invés de falar: "Quero ir a este restaurante.", fale: "Achei este restaurante, que tem o que você gosta".



E não esqueça de exemplificar bem. Ao invés de falar: "Quero uma água", deixe claro: "Quero uma água bem gelada". Este formato passa mais confiança e convence melhor.

2. Foque em palavras que causam sensações:

Você já percebeu que quando vai ao McDonald's eles dizem: "Tenha uma boa refeição" ao invés de "Tenha um bom lanche"? A sensação que a marca deseja causar é de que você vai sair dali com a barriga cheia e de que não vai precisar de mais nada além do seu pedido no local. Ou seja: eles querem que você sinta que está ali fazendo uma refeição completa. Por isso, utilizam a palavra certa para causar tal impressão.

A mesma coisa ocorre quando você deseja atingir um público A. Vamos supor que, neste caso, a sua marca vende hidratantes. Ao invés de usar palavras como "agradável", deixe claro que com aquele hidratante o cliente terá um cheiro elegante e sofisticado: são palavras que se conectam com o público que você deseja atingir. Lembre de estudar quais sensações deseja passar, e use as palavras ideais.

3. Fale de momentos:

Ao invés de falar que o seu produto traz tais benefícios, coloque isso dentro de situações. Como? Um exemplo: vamos supor que você é corretor e está vendendo um apartamento. Ao invés de falar: "São três quartos amplos, com varandas", diga: "Aqui você vai assistir ao pôr do sol no final da tarde, com a brisa chegando até o seu quarto, graças a esta ampla varanda, na qual os seus filhos podem brincar". O que você causou aqui foi a implantação de imagens na mente do cliente. Ele vai se sentir dentro dessas situações, e vai desejar estar ali.

A mesma coisa caso deseje vender um hidratante, por exemplo. Ao invés de falar: "Este hidratante deixa a sua pele macia por mais de 24h e cheirosa por um dia inteiro", fale: "Com este hidratante você e as suas amigas podem dançar a noite inteira e ainda estarão cheirosas e hidratadas".

4. Como você entrega importa mais do que o produto em si: