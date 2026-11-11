VANESSA BRUNT

Seis atletas e artistas baianos que estão recebendo reconhecimento internacional

De títulos mundiais a premiações de cinema e música, talentos da Bahia conquistam espaço fora do país e mostram a força da produção cultural e esportiva do estado

Vanessa Brunt

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05:00

A Bahia ocupa a 3ª posição entre os estados brasileiros com melhor imagem e reputação internacional, segundo levantamento da consultoria On Strategy divulgado em maio de 2026. A pesquisa ouviu mais de 278 mil estrangeiros e atribuiu ao estado nota 7,2, atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Esse reconhecimento também se reflete nas trajetórias de artistas e atletas baianos que vêm conquistando espaço fora do país. Da música ao audiovisual, passando por diferentes modalidades esportivas, esses profissionais ampliam a visibilidade da Bahia e mostram como talentos locais podem alcançar premiações, títulos e públicos internacionais.

Nesta lista, reunimos artistas e atletas que ajudam a ilustrar a projeção internacional da Bahia, com histórias que atravessam fronteiras e reforçam a presença do estado em diferentes cenários.

Bruno Jacob Crédito: reprodução

Bruno Jacob (@jacobjatski)

O piloto baiano Bruno Jacob é um dos nomes brasileiros de destaque no Jet Waves, modalidade de jet ski que combina velocidade, domínio da moto aquática e manobras radicais nas ondas. Com 17 anos de participação em circuitos internacionais, o atleta construiu uma trajetória marcada pela busca por resultados em competições de alto nível.

Em outubro de 2026, Bruno conquistou o bicampeonato internacional de Jet Waves ao vencer uma etapa disputada na Virgínia, nos Estados Unidos. A vitória veio dez anos depois de seu primeiro título mundial e consolidou mais um capítulo de sua carreira no cenário internacional.

Além da conquista norte-americana, o piloto venceu uma etapa do Campeonato Sul-Americano realizada em setembro, no Guarujá, e chegou à marca de dez títulos brasileiros. Os resultados reforçam sua presença entre os principais representantes do país na modalidade e ampliam a visibilidade da Bahia no esporte motorizado aquático.

Uri Valadão Crédito: reprodução

Uri Valadão (@urivaladao)

O baiano Uri Valadão é uma das principais referências brasileiras do bodyboarding. Conhecido pelo desempenho nas ondas e pela longevidade competitiva, o atleta conquistou seu segundo título mundial em outubro de 2025, nas Ilhas Canárias, na Espanha, 17 anos depois de sua primeira conquista, em 2008.

O bicampeonato no circuito mundial reafirmou sua posição entre os grandes nomes da modalidade. Em 2025, Uri também alcançou resultados expressivos em etapas internacionais, incluindo o vice-campeonato no Chile, que o levou à liderança do ranking do circuito naquele momento.

Sua trajetória representa a capacidade de atletas baianos de se manterem competitivos em cenários internacionais exigentes, construindo carreiras de longo prazo e levando o nome do estado a algumas das principais disputas do esporte.

Isaquias Queiroz Crédito: reprodução

Isaquias Queiroz (isaquias_lx)

Natural de Ubaitaba, no interior da Bahia, Isaquias Queiroz está entre os maiores nomes da canoagem brasileira. Medalhista olímpico, o atleta construiu uma carreira marcada por conquistas em Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais e competições internacionais.

Em agosto de 2026, Isaquias conquistou o ouro na prova C1 500 metros do Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade, disputado em Poznań, na Polônia. Com o resultado, chegou a oito medalhas de ouro em Mundiais e a 15 medalhas no total na competição.

O novo título reforça a consistência de uma carreira construída ao longo de anos de dedicação e coloca novamente um atleta baiano no topo de uma das principais competições da modalidade. Sua trajetória também inspira novas gerações de esportistas e evidencia a importância de investir na formação e no desenvolvimento de talentos brasileiros.

Luedji Luna Crédito: divulgação

Luedji Luna (@luedjiluna)

A cantora e compositora baiana Luedji Luna vem consolidando seu espaço na música brasileira com uma obra que reúne referências afro-brasileiras, identidade, ancestralidade e questões sociais. Em 2026, a artista conquistou mais um reconhecimento importante ao ser indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com o trabalho Antes Que a Terra Acabe.

A indicação coloca a produção da cantora entre os trabalhos de destaque da música em língua portuguesa e reforça a presença de artistas baianos em uma das principais premiações da indústria musical latino-americana.

Além das indicações e do reconhecimento da crítica, Luedji Luna vem ampliando o alcance de sua música ao levar referências afro-brasileiras, ancestralidade e identidade negra para diferentes públicos.

Simone Mendes Crédito: divulgação

Simone Mendes (@simonemendes)

Natural de Uibaí, no interior da Bahia, Simone Mendes construiu uma trajetória de destaque na música sertaneja brasileira. Após anos de carreira, a cantora segue ampliando o alcance de seu trabalho e conquistando espaço entre os principais nomes do gênero.

Em 2026, Simone foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, com Cantando Sua História 2 (Ao Vivo). O reconhecimento internacional reforça a força de sua carreira solo e evidencia como uma artista que nasceu no interior baiano pode alcançar públicos de diferentes regiões e levar sua música a uma premiação de dimensão continental.

Com uma voz marcante e sucessos que ultrapassam as fronteiras do sertanejo, a cantora consolidou seu espaço entre os grandes nomes da música brasileira, conquistando públicos cada vez maiores e levando sua produção a premiações de alcance internacional.

Spartakus Crédito: divulgação

Spartakus (@spartakus)

O cineasta e artista baiano Spartakus conquistou reconhecimento internacional em 2026 ao vencer o prêmio de Melhor Curta Musical no New Renaissance Film Festival London, na Inglaterra, com o videoclipe Feitiço.

Gravada em Itabuna, no sul da Bahia, a produção utiliza referências à história de Obaluaê para abordar questões como rejeição, identidade e transformação. O projeto também valoriza profissionais e artistas da região, aproximando a linguagem audiovisual contemporânea de referências culturais e religiosas afro-brasileiras.