VANESSA BRUNT

Seis experiências poéticas para viver no Natal em Salvador

Concertos à luz de velas, oficinas criativas, espetáculos teatrais e encontros gastronômicos revelam outras formas de celebrar a temporada natalina na capital baiana

Vanessa Brunt

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 17:32

Uma melodia que desperta lembranças, o aroma de uma receita preparada para a ocasião, um presente que ganha forma pelas próprias mãos. Para além das tradições de dezembro, o Natal também encontra na arte, na gastronomia e na cultura diferentes formas de expressão.

A participação em atividades culturais presenciais tem crescido entre os brasileiros. De acordo com a 7ª edição da Pesquisa Hábitos Culturais, realizada pelo Observatório Fundação Itaú, com apoio técnico do Datafolha, 88% dos entrevistados participaram de alguma atividade cultural presencial nos 12 meses anteriores ao levantamento, ante 84% em 2025. O desejo de conhecer novos lugares aparece como a principal motivação, apontada por 48% dos participantes.

Em Salvador, a programação natalina oferece a possibilidade de descobrir novos espaços ou revisitar lugares conhecidos sob outras perspectivas. Entre concertos, espetáculos teatrais, encontros gastronômicos e atividades criativas, reunimos seis experiências poéticas para viver o Natal na capital baiana:

Candlelight: Clássicos de Natal Crédito: divulgação

Candlelight: Clássicos de Natal (@montecristocoraleorquestra)

Entre a iluminação de centenas de velas e a arquitetura histórica da Rua Chile, clássicos natalinos ganham novos arranjos instrumentais. No dia 27 de dezembro, o Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico de Salvador, recebe o concerto Candlelight: Clássicos de Natal, com apresentação do Quarteto de Cordas Monte Cristo (@montecristocoraleorquestra).

Com duração de 60 minutos, o concerto transita entre melodias tradicionais natalinas, sucessos da música pop e trilhas sonoras do cinema. O repertório inclui Carol of the Bells, Feliz Navidad, Jingle Bells e All I Want for Christmas Is You, interpretadas em um ambiente iluminado por velas de LED. As sessões acontecem às 17h e às 21h, com ingressos disponíveis pela plataforma Fever.

Ateliê Ilustria Crédito: divulgação

Oficinas natalinas: a poesia de criar com as próprias mãos (@ilustria_)

Entre os rituais de dezembro, a produção artesanal ganha espaço como uma forma de atribuir novos significados às tradições natalinas. Nos dias 6 e 10 de dezembro, o Ateliê Ilustria (@ilustria_) promove oficinas de confecção de guirlandas natalinas e casinhas de biscoito, aproximando criatividade e trabalho manual.

Voltadas para crianças a partir de 7 anos e adultos, as atividades envolvem desde a composição de elementos decorativos até a montagem de pequenas estruturas de biscoito, ornamentadas com glacê e confeitos coloridos. As oficinas acontecem na sede do ateliê, no bairro do Rio Vermelho, com vagas limitadas e inscrições pelo Sympla ou pelo WhatsApp do espaço.

Um Conto de Natal Crédito: divulgação

Um Conto de Natal: uma história sobre encontros e transformação (@casadosapateado)

Inspirado na obra clássica de Charles Dickens, Um Conto de Natal ganha uma releitura cênica em Salvador, unindo dança, música e interpretação teatral. A apresentação da Casa do Sapateado Rachel Cavalcanti (@casadosapateado) acontece no dia 12 de dezembro, no Espaço Xisto Bahia, e propõe uma reflexão sobre transformação, generosidade e o verdadeiro significado das celebrações de fim de ano.

A narrativa acompanha Scrooge, personagem conhecido pela avareza e pelo distanciamento das pessoas, que tem sua trajetória transformada após encontros fantásticos que o levam a revisitar o passado, compreender o presente e repensar o futuro. No palco, o sapateado assume papel central na construção da história, transformando os sons dos movimentos em parte da trilha sonora do espetáculo.

Coffeetown Salvador Crédito: divulgação

Coffeetown Salvador (@coffeetownsalvador)

Com uma proposta de coffeehouse americana, a Coffeetown (@coffeetownsalvador) reúne café, confeitaria, brunch e gastronomia em ambientes que convidam a prolongar a pausa. Presente em Salvador desde 2018, a marca conta com unidades na Vitória e na Pituba, onde, tradicionalmente, investe em ambientações temáticas para traduzir a atmosfera natalina.

Para o Natal de 2026, a casa desenvolveu produtos sazonais que complementam essa experiência, com um cardápio que inclui panetones de goiabada, chocotones, donuts natalinos e biscoitos decorados. A marca também oferece cestas e boxes de café da manhã, alternativas para quem deseja celebrar a data à mesa, compartilhar momentos ou presentear.

Natal das Estrelas: música e solidariedade com a OSBA (@orquestrasinfonicadabahia)

Orquestra Sinfônica da Bahia Crédito: divulgação

A música também encontra espaço entre as celebrações natalinas com o Natal das Estrelas, concerto beneficente realizado pela Orquestra Sinfônica da Bahia (@orquestrasinfonicadabahia) em prol do Hospital Martagão Gesteira. Nos dias 19 e 20 de dezembro, a Sala Principal do Teatro Castro Alves recebe apresentações que aproximam a música sinfônica de diferentes expressões da música brasileira.

A orquestra vai dividir o palco com Ivete Sangalo na primeira noite e Zeca Baleiro na noite seguinte, acompanhado de uma atração surpresa. Sob regência do maestro Carlos Prazeres e direção musical de Luciano Calazans, o espetáculo também conta com a participação do Coral Vozes da Vida e da pianista Erika Ribeiro.

Feira Café, Fofoca e Arte no Shopping Barra Crédito: divulgação

Café, Fofoca e Arte: encontro com a criatividade natalina (@cafefofocaearte)

O trabalho artesanal também integra a programação natalina de Salvador. Até 29 de novembro, o Shopping Barra recebe uma edição especial da Feira Café, Fofoca e Arte (@cafefofocaearte), que reúne artistas e empreendedores locais em uma programação dedicada à produção independente, com peças artesanais, artigos de decoração, gastronomia e opções de presentes.