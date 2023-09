Vem aí o torcedor acionista: times estão perto de operar na bolsa

Estádios de futebol viraram arenas e foram elitizados. Crédito: felipe oliveira/ECB Divulgação

A SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Bahia vai completar um ano. Durante o processo de venda do departamento de futebol do clube para o Grupo City, muitas promessas foram feitas. O torcedor tricolor, já meio megalomaníaco, passou a sonhar ainda mais alto. Mas por enquanto, a única felicidade que teve nesse período foi a demissão do técnico Ricardo Paiva.



Pode piorar, ou melhorar. O mercado financeiro prepara mais uma rodada de Expectativa x Realidade para o torcedor de todos os times que se transformaram em SAF. É que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entidade conhecida com xerife desse setor, autorizou essas entidades a abrirem capital (negociar ações), lançar debêntures (emitir e vender títulos de dívida privada), promover crowdfunding de investimentos, montar fundos de investimentos e fazer securitização. Chegou a era do torcedor acionista.

Por um lado, a chegada da SAF e dessa nova possibilidade de alguma maneira podem impulsionar a profissionalização da gestão do futebol (e de outras modalidades esportivas) no Brasil, diminuindo, inclusive, a dependência que os antigos clubes têm de benesses governamentais.

Porém, qual será o efeito disso? A primeira é que o clube que já deixou de ser clube, passa ter donos que nem brasileiros precisam ser. O esporte vira 100% negócio, e o lucro aos acionistas será mais importante que títulos ou agrados e identificação com os torcedores.

Desde a Copa de 2014, quando o país reformou e construí estádios para atender o padrão Fifa, que a parcela mais carente e mais apaixonada pelo esporte não frequenta mais as arquibancadas. As gerais deixaram de existir. Os ingressos ficaram mais caros, a cerveja e o lanche mais ainda. Aumentou o conforto, e isso é bom e era merecido e devido aos torcedores de todas as faixas de renda. Banheiro limpo não é item de luxo.

O futuro torcedor acionista não vestirá a camisa de um time, e sim do seu banco. Não vai assistir aos clássicos com a sua galera nos estádios, mas numa mansão, convidado por seu consultor de investimentos. Não vai gritar gol ou xingar o juiz. As regras são outras nesses ambientes. E vai trocar a cerveja pelo uísque e o amendoim pelo petit fours, apreciados em meio a uma discussão sobre cenários econômicos enquanto as crianças jogam videogame na outra sala e as esposas trocam impressões sobre babás e cozinheiras. O joga na sala de TV é detalhe.

Ou será que não e a antiga paixão por um clube vai se impor a uma suposta racionalidade econômica? Será que a junção do futebol com mercado de capitais vai trazer mais ética ao mercado de apostas? Ou vai deixar claro que muito do funcionamento das bolsas de valores tem mais a ver com apostas orientadas por comportamento de manada e pensamentos ideologizados que por eficientes análises técnicas calcadas na realidade? O jogo está começando.

Meme da semana

Crédito: reprodução da internet

Os bordões de Galvão Bueno viralizam como memes e figurinhas de Zap há tempos. E Eles voltaram à tona nessa semana, depois que a Justiça bloqueou suas contas bancárias para pagar uma dívida de R$ 71 mil. Para a surpresa de todos, só foram encontrados R$ 36,87.

Disney joga Branca de Neve na fogueira das redes sociais

A Disney está de volta ao centro do ringue onde extremista do politicamente correto combatem os extremistas da tradição. A empresa está produzindo uma versão em live action (com atores de verdade) de Branca de Neve, um de seus desenhos clássicos. Acontece que desta vez a princesa será representada por uma latina e os carismáticos Dunga, Zangado, Mestre, Dengoso, Soneca, Atchim e Feliz não serão anões. Apenas um deles, pois cada um vai representar um tipo humano diferente. O filme está previsto para estrear em março.

Como aconteceu quando anunciou que o remake da Pequena Sereia seria protagonizado por uma negra, o estúdio já está apanhando de todos os campos. De um lado, as pancadas vêm daquelas que acham que as tradições estão acima de tudo. Do outro, o dedo aponta para a falta de sinceridade da Disney na promoção de pautas sobre diversidade e inclusão.

Rachel Zegler será a nova Branca de neve nos cinemas. Crédito: divulgação

Acaba sendo um jogo de ganha-ganha e uma oportunidade para a discussão mais aprofundada sobre contexto histórico. O burburinho das redes sociais ajuda na promoção do filme, seguindo a lógica do “falem bem ou falem mal, o importante é que falem de mim”, que tanto estrago tem feito à saúde mental de produtores de conteúdos e seguidores. Os ultraconservadores ganham um tema para travar sua guerra cultural e os militantes recebem mais uma causa para defender.

Mas a discussão sobre se Monteiro Lobato - para citar um exemplo brasileiro recente e similar - era racista, e se, sendo, seus livros deveriam ser banidos e ele cancelado por causa do que escreveu há quase um século não cabe em tuítes ou textões do Facebook. Embora seja interessante que ela saia das esferas acadêmicas.

Existe a obra original, que quando ganha força de clássico, se abre a uma série de releituras, inclusive modernizantes. O racismo é inaceitável. Infelizmente, nem sempre foi assim e é uma ferida que continua aberta e causando dores. Muitas obras clássicas são adaptadas para a leitura de adolescentes, com cenas de sexo ou violência sendo suprimidas ou modificadas, com o devido aviso. É uma primeira aproximação, que pode levar o futuro leitor ao escrito original. E, se bem formado, ele irá com a consciência crítica necessária para absorver daquela leitura o que tiver de melhor, e com certeza, não será racismo, violência ou cenas de sexo. Não é deixar de publicar o livro, ou de cortar trechos, é avisar e contextualizar e, se necessário, adaptar, com o devido alerta e acesso ao original.

O mesmo vale para filmes e outras expressões. A arte olha para frente, mas é fruto de seu tempo. A mudança não virá com cancelamentos. Virá com uma educação quer forme cidadãos empáticos, solidários, conscientes e críticos. Como ouvimos de nossos professores: é preciso entender como e por que chegamos nesse ponto; e que para alterar o futuro, é necessário entender o passado.

