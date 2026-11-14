Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia busca ampliar turismo com México e Caribe em feira internacional em Guadalajara: voo da Copa Airlines é principal coringa

Agentes de viagens e operadores participaram da ITB Américas; voo direto da Copa Airlines entre Salvador e Panamá é apontado como caminho para atrair mais visitantes

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 16:03

Vista do Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina
Vista do Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina Crédito: Adriano Kirihara/Divulgação

Agentes de viagens e operadores de turismo da Bahia participaram nesta semana da Feira Internacional ITB Américas, realizada em Guadalajara. O evento, encerrado na quinta-feira (12), reuniu representantes de destinos de mais de 60 países. A conectividade aérea entre Salvador e a Cidade do Panamá, operada pela Copa Airlines, foi um dos principais pontos de interesse para ampliar as relações comerciais do estado com o México, o Caribe e outros mercados das Américas.

Os participantes discutiram tendências, oportunidades e desafios do setor, além de realizar reuniões de negócios ao longo dos três dias de exposição. A feira contou com cerca de 300 expositores e buscou aproximar os mercados turísticos das Américas do Norte, Central e do Sul de destinos e empresas de outras partes do mundo.

Conheça as 20 praias mais bombadas de Salvador

Ilha dos Frades por Divulgação
Praia do Farol da Barra por Tiago Caldas/CORREIO
Praia do Flamengo  por Nara Gentil/CORREIO
Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de Stella Maris é conhecida por ótimas ondas por Ana Félix/ Divulgação
Praia de Itapuã por Amanda Oliveira
Praia do Buracão por Arisson Marinho / CORREIO
Praia do Rio Vermelho por Maysa Polcri/CORREIO
Praia de Ondina por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de Inema por @Triadeimages
Praia de Piatã  por Arisson Marinho/CORREIO
Praia do Jardim de Alah por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de Amaralina  por Ana Albuquerque/CORREIO
Praia de Armação por Arisson Marinho/CORREIO
Praia de São Tomé de Paripe por Carolina Cerqueira/CORREIO
Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe por Fábio Marconi/Divulgação
Praia da Penha por Fábio Marconi/Divulgação
Praia de Jaguaribe por Reprodução
Praia da Pituba por Reprodução
Praia de Patamares por Tripadvisor
1 de 20
Ilha dos Frades por Divulgação

Da Bahia, foram destacadas as experiências turísticas do estado e as possibilidades de acesso por meio do voo direto entre Salvador e o Panamá. A rota permite conexões para mais de 80 destinos nas Américas, incluindo cidades mexicanas e localidades do Caribe.

Copa Airlines amplia conexões a partir de Salvador

A Copa Airlines mantém quatro voos semanais entre Salvador e a Cidade do Panamá. A operação na capital baiana começou em janeiro e se destaca pela regularidade durante o ano, sem ficar refém de períodos específicos de alta temporada.

Leia mais

Imagem - Gol surpreende passageiros durante estreia de voo Boeing 737 MAX 8 'zero-quilômetro'

Gol surpreende passageiros durante estreia de voo Boeing 737 MAX 8 'zero-quilômetro'

Imagem - MSC Cruzeiros inicia temporada de verão no Brasil com 5 navios: embarcações têm serviços exclusivos, mordomias e roteiros que vão até Argentina e Uruguai

MSC Cruzeiros inicia temporada de verão no Brasil com 5 navios: embarcações têm serviços exclusivos, mordomias e roteiros que vão até Argentina e Uruguai

Imagem - Fundador do Fera Palace Hotel, Antonio Mazzafera recebe prêmio de destaque na hotelaria

Fundador do Fera Palace Hotel, Antonio Mazzafera recebe prêmio de destaque na hotelaria

A companhia ampliou sua operação no Brasil para 118 voos semanais. O Aeroporto Internacional de Tocumen, na Cidade do Panamá, o chamado Hub das Américas conecta passageiros a 85 destinos em 32 países.

Outro atrativo para os brasileiros é o programa de stopover da companhia, que permite permanecer no Panamá por um período de 24 horas a 15 dias antes de seguir viagem ao destino final.

Voos entre Salvador e Panamá

O voo CM753 parte de Salvador às 1h25 e chega ao Panamá às 6h40, às segundas, terças, quintas e sábados. Já o voo CM752 sai do Panamá às 15h58 e chega à capital baiana à 0h25 do dia seguinte, às segundas, quartas, sextas e domingos.

A Copa Airlines utiliza aeronaves Boeing 737-800, 737 MAX 8 e 737 MAX 9. Os aviões oferecem classes econômica, econômica extra e executiva. Entre as novidades da companhia está a implementação de internet Wi-Fi a bordo por meio da tecnologia Starlink.

Mais recentes

Imagem - Gol surpreende passageiros durante estreia de voo Boeing 737 MAX 8 'zero-quilômetro'

Gol surpreende passageiros durante estreia de voo Boeing 737 MAX 8 'zero-quilômetro'
Imagem - MSC Cruzeiros inicia temporada de verão no Brasil com 5 navios: embarcações têm serviços exclusivos, mordomias e roteiros que vão até Argentina e Uruguai

MSC Cruzeiros inicia temporada de verão no Brasil com 5 navios: embarcações têm serviços exclusivos, mordomias e roteiros que vão até Argentina e Uruguai
Imagem - Fundador do Fera Palace Hotel, Antonio Mazzafera recebe prêmio de destaque na hotelaria

Fundador do Fera Palace Hotel, Antonio Mazzafera recebe prêmio de destaque na hotelaria