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Bahia busca ampliar turismo com México e Caribe em feira internacional em Guadalajara: voo da Copa Airlines é principal coringa

Agentes de viagens e operadores participaram da ITB Américas; voo direto da Copa Airlines entre Salvador e Panamá é apontado como caminho para atrair mais visitantes

Wladmir Pinheiro

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 16:03

Vista do Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina Crédito: Adriano Kirihara/Divulgação

Agentes de viagens e operadores de turismo da Bahia participaram nesta semana da Feira Internacional ITB Américas, realizada em Guadalajara. O evento, encerrado na quinta-feira (12), reuniu representantes de destinos de mais de 60 países. A conectividade aérea entre Salvador e a Cidade do Panamá, operada pela Copa Airlines, foi um dos principais pontos de interesse para ampliar as relações comerciais do estado com o México, o Caribe e outros mercados das Américas.

Os participantes discutiram tendências, oportunidades e desafios do setor, além de realizar reuniões de negócios ao longo dos três dias de exposição. A feira contou com cerca de 300 expositores e buscou aproximar os mercados turísticos das Américas do Norte, Central e do Sul de destinos e empresas de outras partes do mundo.

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Da Bahia, foram destacadas as experiências turísticas do estado e as possibilidades de acesso por meio do voo direto entre Salvador e o Panamá. A rota permite conexões para mais de 80 destinos nas Américas, incluindo cidades mexicanas e localidades do Caribe.

Copa Airlines amplia conexões a partir de Salvador

A Copa Airlines mantém quatro voos semanais entre Salvador e a Cidade do Panamá. A operação na capital baiana começou em janeiro e se destaca pela regularidade durante o ano, sem ficar refém de períodos específicos de alta temporada.

A companhia ampliou sua operação no Brasil para 118 voos semanais. O Aeroporto Internacional de Tocumen, na Cidade do Panamá, o chamado Hub das Américas conecta passageiros a 85 destinos em 32 países.

Outro atrativo para os brasileiros é o programa de stopover da companhia, que permite permanecer no Panamá por um período de 24 horas a 15 dias antes de seguir viagem ao destino final.

Voos entre Salvador e Panamá

O voo CM753 parte de Salvador às 1h25 e chega ao Panamá às 6h40, às segundas, terças, quintas e sábados. Já o voo CM752 sai do Panamá às 15h58 e chega à capital baiana à 0h25 do dia seguinte, às segundas, quartas, sextas e domingos.