Fundador do Fera Palace Hotel, Antonio Mazzafera recebe prêmio de destaque na hotelaria

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 12:37
Antonio Mazzafera, fundador e CEO da Fera Hotéis, recebeu o Prêmio VIHP Nordeste 2026 na categoria Hospitalidade, Patrimônio e Requalificação Urbana. A homenagem reconhece o trabalho do empresário à frente do Fera Palace Hotel, localizado na Rua Chile, em Salvador.
A cerimônia foi realizada em 6 de novembro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. O diretor de Marketing e Vendas do hotel, Eduardo Lang, recebeu o prêmio em nome de Mazzafera, único representante da Bahia entre os nove profissionais homenageados.
Fera Palace Hotel
O reconhecimento destacou a recuperação do edifício Art Déco de 1934, que teve a fachada tombada preservada e foi transformado em hotel em 2017. O empreendimento está localizado na primeira rua do Brasil e recebeu a Chave MICHELIN 2026, honraria internacional concedida pela publicação. A primeira conquista ocorreu em 2025.
"Requalificar o Centro Histórico é trabalho de longo prazo, feito com a cidade. Este prêmio é da equipe do Fera e de Salvador", afirma Mazzafera.
A premiação ocorreu durante o Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste (FHAN), no encerramento da HFN (Hotel & Food Nordeste).
A edição de 2026 marcou a estreia regional do VIHP, criado em 2010 pelo Hotelier News em parceria com a QI Profissional para reconhecer profissionais com trajetória de destaque na hotelaria.