Gol surpreende passageiros durante estreia de voo Boeing 737 MAX 8 'zero-quilômetro'

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 15:27
A Gol realizou na última quinta-feira (12) o primeiro voo comercial de um novo Boeing 737 MAX 8, recém-chegado da fábrica da Boeing, em Seattle, nos Estados Unidos. A estreia ocorreu em uma viagem entre os aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, e Congonhas, em São Paulo, e contou com uma programação especial para os passageiros.
A aeronave, de matrícula PS-GRS, integra um lote de dois jatos incorporados à frota da companhia. Os aviões serão utilizados na renovação da frota e na ampliação da oferta de assentos durante a alta temporada.
Com o conceito “Hoje é dia de voar primeiro”, a empresa fez uma recepção para os passageiros que participaram da primeira operação comercial do avião. A programação incluiu mensagens da tripulação durante a viagem, serviço de bordo comemorativo e distribuição de postais com a frase “O primeiro voo de todos começa com você a bordo”.
“Tudo o que fazemos começa pelo Cliente. Viver o primeiro voo de um avião recém-saído da fábrica é um momento único, e quisemos transformar essa estreia em uma experiência memorável para quem embarcou com a gente hoje. Uma cabine mais iluminada, silenciosa e confortável faz diferença em cada viagem, e é isso que buscamos oferecer todos os dias, com a pontualidade que é marca da Gol”, destaca Daniela Guillen, diretora de Experiência do Cliente da Gol.
O Boeing 737 MAX 8 conta com o interior Boeing Sky Interior, que utiliza iluminação em LED para criar um ambiente mais claro e ampliar a sensação de espaço na cabine. A tripulação pode ajustar a iluminação de acordo com cada etapa do voo.
A aeronave também oferece isolamento acústico aprimorado, para reduzir o ruído durante a viagem, e bagageiros maiores, que facilitam o armazenamento das malas de mão.
A incorporação dos dois novos aviões faz parte do processo de modernização da frota da GOL e ocorre antes do período de maior movimento no transporte aéreo, quando a companhia busca ampliar a disponibilidade de assentos.