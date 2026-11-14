EXPERIÊNCIA A BORDO

Gol surpreende passageiros durante estreia de voo Boeing 737 MAX 8 'zero-quilômetro'

Passageiros participaram de celebração no primeiro voo comercial da aeronave, que chegou da fábrica da Boeing, em Seattle

Wladmir Pinheiro

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 15:27

Tripulação GOL Crédito: Reprodução

A Gol realizou na última quinta-feira (12) o primeiro voo comercial de um novo Boeing 737 MAX 8, recém-chegado da fábrica da Boeing, em Seattle, nos Estados Unidos. A estreia ocorreu em uma viagem entre os aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, e Congonhas, em São Paulo, e contou com uma programação especial para os passageiros.

A aeronave, de matrícula PS-GRS, integra um lote de dois jatos incorporados à frota da companhia. Os aviões serão utilizados na renovação da frota e na ampliação da oferta de assentos durante a alta temporada.

Com o conceito “Hoje é dia de voar primeiro”, a empresa fez uma recepção para os passageiros que participaram da primeira operação comercial do avião. A programação incluiu mensagens da tripulação durante a viagem, serviço de bordo comemorativo e distribuição de postais com a frase “O primeiro voo de todos começa com você a bordo”.

Passageiros ganham mil milhas Smiles

“Tudo o que fazemos começa pelo Cliente. Viver o primeiro voo de um avião recém-saído da fábrica é um momento único, e quisemos transformar essa estreia em uma experiência memorável para quem embarcou com a gente hoje. Uma cabine mais iluminada, silenciosa e confortável faz diferença em cada viagem, e é isso que buscamos oferecer todos os dias, com a pontualidade que é marca da Gol”, destaca Daniela Guillen, diretora de Experiência do Cliente da Gol.

Fato divertido do dia: peguei o primeiro voo de passageiros de um avinhaum ✈️✨️ https://t.co/oQHHh5LH8W — Surreal ? Linha do Equador (@RBalta1) November 12, 2026

Cabine mais silenciosa e bagageiros maiores

O Boeing 737 MAX 8 conta com o interior Boeing Sky Interior, que utiliza iluminação em LED para criar um ambiente mais claro e ampliar a sensação de espaço na cabine. A tripulação pode ajustar a iluminação de acordo com cada etapa do voo.

A aeronave também oferece isolamento acústico aprimorado, para reduzir o ruído durante a viagem, e bagageiros maiores, que facilitam o armazenamento das malas de mão.