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MSC Cruzeiros inicia temporada de verão no Brasil com 5 navios: embarcações têm serviços exclusivos, mordomias e roteiros que vão até Argentina e Uruguai

MSC Musica e MSC Divina são as primeiras embarcações a chegar ao país; temporada terá roteiros pelo Brasil, Argentina e Uruguai, com embarques em diferentes cidades

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 13:47

MSC Cruzeiros inicia temporada de verão no Brasil com 5 navios: embarcações têm serviços exclusivos, mordomias e roteiros que vão até Argentina e Uruguai
Temporada terá roteiros pelo Brasil, Argentina e Uruguai, com embarques em diferentes cidades Crédito: Divulgação

A temporada 2026/2027 de cruzeiros da MSC na América do Sul começa em novembro, com a chegada dos primeiros navios da companhia ao Brasil. Ao todo, cinco embarcações vão operar roteiros pela região, com viagens que incluem destinos brasileiros, argentinos e uruguaios.

Os primeiros navios a chegar são o MSC Musica e o MSC Divina. O Musica tem chegada prevista a Santos no dia 16 de novembro, depois de fazer sua última escala em Las Palmas de Gran Canaria, na Espanha. O Divina chegou a Salvador em 12 de novembro, durante uma viagem de travessia, antes de seguir para Santos, onde iniciará seus itinerários regulares em 17 de novembro.

MSC terá roteiros pelo Brasil, Argentina e Uruguai, com embarques em diferentes cidades

MSC Musica e MSC Divina são as primeiras embarcações a chegar ao país por Divulgação
Temporada terá roteiros pelo Brasil, Argentina e Uruguai, com embarques em diferentes cidades por Divulgação
Embarcações têm serviços exclusivos, mordomias, como piscina, saunas, academia, teatro por Divulgação
MSC Cruzeiros inicia temporada de verão no Brasil com 5 navios por Divulgação
Os roteiros dos navios vão até Argentina e Uruguai por Divulgação
Navio do MSC por Reprodução
Navio MSC Preciosa saiu da cidade de Génova, na Itália por Reprodução/TV Bahia
MSC Grandiosa por Reprodução
MSC Grandiosa por Divulgação
Conforto: espreguiçadeiras de uma das áreas do transatlântico MSC Seaview por Divulgação
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MSC Musica e MSC Divina são as primeiras embarcações a chegar ao país por Divulgação

A programação do MSC Divina inclui minicruzeiros de três a cinco noites, com embarques em Santos e escalas alternadas em Búzios, Ilhabela e Ilha Grande. Será a primeira vez que o navio oferecerá roteiros regulares no Brasil.

O MSC Musica  terá minicruzeiros de três e quatro noites, também com saídas de Santos e visitas a Búzios, Ilha Grande e Ilhabela. A embarcação oferecerá ainda viagens de sete noites, com embarques no Rio de Janeiro, Itajaí e Paranaguá. Os roteiros incluem escalas alternadas em Búzios, Itajaí, Ilhabela, Ilha Grande e Paranaguá.

MSC Musica chega ao Brasil renovado

O MSC Musica passou por melhorias antes de iniciar a temporada sul-americana. Entre as novidades estão a instalação do MSC Yacht Club, área de serviços exclusivos da companhia, e a renovação do MSC Aurea Spa, que ganhou sauna panorâmica, salas de vapor, sala de sal e caminho Kneipp.

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O navio também recebeu uma nova academia, a MSC Gym Powered by Technogym®, com equipamentos voltados à prática de atividades físicas e vista para o oceano.

Na área gastronômica, o Butcher’s Cut, especializado em cortes de carne, fará sua estreia na embarcação. O Kaito Sushi Bar, dedicado à culinária asiática, também foi renovado.

A estrutura de lazer inclui teatro com capacidade para mais de mil pessoas, bares, lounges com música ao vivo, piscinas, hidromassagens, minigolfe, pista de caminhada e quadra poliesportiva. Para as crianças e os adolescentes, há espaços separados por faixa etária, como Baby Club, Mini Club, Junior Club e Young & Teen Club.

MSC Divina estreia em roteiros regulares no país

O MSC Divina também oferece uma estrutura voltada ao lazer de diferentes faixas etárias. O navio conta com quatro piscinas, 12 hidromassagens, discoteca, boliche, cinema 4D, simulador MSC Formula Racer e academia equipada com aparelhos da Technogym®.

A embarcação tem seis restaurantes, incluindo duas opções de especialidades: Butcher’s Cut e Kaito Sushi. Também oferece áreas infantis com atividades e monitores.

MSC Yacht Club oferece serviços exclusivos

Os passageiros dos dois navios poderão reservar suítes no MSC Yacht Club, categoria que reúne acomodações e serviços exclusivos em uma área privativa da embarcação. O conceito é apresentado pela companhia como “um iate dentro de um navio”.

Entre as instalações estão restaurantes gourmet, piscina, lounge panorâmico e suítes com serviço de mordomo e concierge 24 horas. Os hóspedes também podem utilizar as demais áreas dos navios.

A categoria inclui embarque e desembarque prioritários, pacote de bebidas premium, acesso à área termal do MSC Aurea Spa e internet Wi-Fi ilimitada. Há ainda assentos reservados no teatro e opções de excursões exclusivas, transporte privativo e passeios em grupos reduzidos.

Temporada terá outros três navios

Além do MSC Musica e do MSC Divina, a temporada 2026/2027 contará com outras três embarcações: MSC Virtuosa, MSC Seaview e MSC Splendida.

A companhia também anunciou uma campanha de Black Friday para reservas de cruzeiros nacionais e internacionais. A oferta prevê descontos de até 30% nas viagens e abatimento adicional de 5% para integrantes do MSC Voyagers Club a partir da categoria Classic.

A promoção é válida até 30 de novembro e contempla cabines internas, externas com vista para o mar, com varanda, suítes e acomodações do MSC Yacht Club. Também estão previstos descontos de até 70% em serviços adicionais selecionados, como pacotes de bebidas, internet, restaurantes de especialidades, tratamentos de spa e Fun Pass.

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