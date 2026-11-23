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Wladmir Pinheiro
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 06:00
Salvador ocupa a terceira posição entre os destinos nacionais mais desejados por brasileiros que pretendem viajar com pontos ou milhas nos próximos 12 meses. A capital baiana foi citada por 11,1% dos participantes de uma pesquisa realizada pelo Melhores Cartões, site especializado em cartões de crédito e programas de fidelidade.
O Rio de Janeiro lidera o ranking, com 18,8% das preferências, seguido por Gramado (RS), com 12,8%.
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O Nordeste é a região com maior presença na lista, reunindo sete dos 12 destinos mais procurados. Além de Salvador, aparecem Maceió (10,3%), Fernando de Noronha (9,4%), Fortaleza (7,7%), Porto Seguro (5,1%), Porto de Galinhas (3,4%) e Recife (3,4%).
Completam o ranking Florianópolis (7,7%), São Paulo (5,1%) e Belo Horizonte (3,4%).
A escolha do destino também influencia o custo de uma viagem com pontos ou milhas. Em geral, passagens para trechos nacionais exigem menos pontos nos programas de fidelidade do que bilhetes para destinos internacionais.
A pesquisa aponta que 50,6% dos participantes pretendem utilizar pontos ou milhas em viagens nos próximos 12 meses. Entre eles, 26,4% já têm uma viagem planejada nessa modalidade, enquanto 24,2% querem viajar, mas ainda não escolheram o destino.
Outros 18% gostariam de utilizar os programas de fidelidade, mas dependem de promoções e condições de resgate. Já 9,2% afirmam que ainda não acumularam pontos suficientes para emitir passagens.
“Usar milhas é uma forma segura de se viajar mais gastando menos. Em alguns casos, a economia pode passar dos 60% comparando com o valor pago em dinheiro. Mas é importante dizer que milhas também têm valor, então não é bem verdade dizer que a passagem sai 'de graça' se comprada dessa forma”, explica Leonardo Marques, diretor e fundador do Melhores Cartões.
Apesar do interesse, emitir passagens com pontos ou milhas ainda representa um desafio para os consumidores. A principal dificuldade apontada pelos entrevistados é a quantidade elevada de pontos exigida nos resgates, mencionada por 42,2% dos participantes.
A falta de disponibilidade de passagens nas datas desejadas aparece em segundo lugar, citada por 17,6%. Outros 15% consideram que as taxas cobradas pelas companhias podem tornar a emissão pouco vantajosa.