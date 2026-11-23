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Salvador é o 3º destino mais procurado por brasileiros que querem usar milhas para viajar

Nordeste é a região com maior presença na lista, reunindo sete dos 12 destinos mais procurados

Wladmir Pinheiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 06:00

Ilha dos Frades Crédito: Divulgação

Salvador ocupa a terceira posição entre os destinos nacionais mais desejados por brasileiros que pretendem viajar com pontos ou milhas nos próximos 12 meses. A capital baiana foi citada por 11,1% dos participantes de uma pesquisa realizada pelo Melhores Cartões, site especializado em cartões de crédito e programas de fidelidade.

O Rio de Janeiro lidera o ranking, com 18,8% das preferências, seguido por Gramado (RS), com 12,8%.

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O Nordeste é a região com maior presença na lista, reunindo sete dos 12 destinos mais procurados. Além de Salvador, aparecem Maceió (10,3%), Fernando de Noronha (9,4%), Fortaleza (7,7%), Porto Seguro (5,1%), Porto de Galinhas (3,4%) e Recife (3,4%).

Completam o ranking Florianópolis (7,7%), São Paulo (5,1%) e Belo Horizonte (3,4%).

A escolha do destino também influencia o custo de uma viagem com pontos ou milhas. Em geral, passagens para trechos nacionais exigem menos pontos nos programas de fidelidade do que bilhetes para destinos internacionais.

Metade pretende viajar com milhas em 2027

A pesquisa aponta que 50,6% dos participantes pretendem utilizar pontos ou milhas em viagens nos próximos 12 meses. Entre eles, 26,4% já têm uma viagem planejada nessa modalidade, enquanto 24,2% querem viajar, mas ainda não escolheram o destino.

Outros 18% gostariam de utilizar os programas de fidelidade, mas dependem de promoções e condições de resgate. Já 9,2% afirmam que ainda não acumularam pontos suficientes para emitir passagens.

“Usar milhas é uma forma segura de se viajar mais gastando menos. Em alguns casos, a economia pode passar dos 60% comparando com o valor pago em dinheiro. Mas é importante dizer que milhas também têm valor, então não é bem verdade dizer que a passagem sai 'de graça' se comprada dessa forma”, explica Leonardo Marques, diretor e fundador do Melhores Cartões.

Qual é a maior dificuldade para viajar com pontos e milhas?

Apesar do interesse, emitir passagens com pontos ou milhas ainda representa um desafio para os consumidores. A principal dificuldade apontada pelos entrevistados é a quantidade elevada de pontos exigida nos resgates, mencionada por 42,2% dos participantes.