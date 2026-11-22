DESTINOS E CHEGADAS

Salvador prepara recorde de voos no Carnaval e terá reforço de rotas internacionais para Paris e Santiago no verão

Entre 3 e 14 de fevereiro de 2027, período do Carnaval, o Salvador Bahia Airport terá 326.818 assentos disponíveis

Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 18:42

Voo da AirFrance para Paris terá frequência ampliada Crédito: Divulgação

Salvador terá voos diretos para 36 destinos no verão 2026/2027, sendo 28 nacionais e oito internacionais, distribuídos em sete países. A temporada contará com 50 rotas, que serão operadas por dez companhias aéreas, e terá uma oferta recorde de 1,6 milhão de assentos.

Entre as novidades está a nova ligação direta entre Salvador e Santiago, no Chile. A Latam vai operar a rota com três frequências semanais.

A Europa concentrará 56% da oferta de assentos. A Air France manterá cinco voos semanais para Paris, um aumento de 9,7% em relação à temporada anterior.

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A Copa Airlines, por sua vez, oferecerá quatro frequências semanais para a Cidade do Panamá durante toda a alta temporada, com 8,9 mil assentos disponíveis, crescimento de 92,9%. Já a TAP terá voos diários para Lisboa.



Voos durante o Carnaval

Entre 3 e 14 de fevereiro de 2027, período do Carnaval, o Salvador Bahia Airport terá 326.818 assentos disponíveis. O principal destaque internacional será a operação da Air France para Paris, com 5.248 assentos, volume 60% superior ao registrado em 2026.

Administrado pela VINCI Airports, o aeroporto projeta crescimento de 2,4% na movimentação em relação ao mesmo período do ano anterior, que já havia registrado o maior resultado da concessão.

A programação para o verão prevê 9.186 pousos e decolagens. A capacidade média das aeronaves também aumentará 2,9%, chegando a 175 assentos por avião.

Janeiro terá uma oferta de 1,05 milhão de assentos, alta de 3% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Será a maior disponibilidade de lugares para janeiro nos últimos dez anos.

O pico da operação está previsto para 4 de janeiro de 2027, quando serão oferecidos cerca de 38 mil assentos, com 212 pousos e decolagens programados.

“A ampliação da oferta e a chegada de novas rotas demonstram a confiança das companhias aéreas no potencial de Salvador e da Bahia. Uma operação desse porte exige planejamento antecipado e trabalho integrado com as companhias aéreas, poderes públicos e os demais parceiros do aeroporto. Nosso foco é garantir que a estrutura e as equipes estejam preparadas para atender ao aumento da movimentação durante o verão, mantendo a qualidade da operação em um período de maior demanda”, afirma Julio Ribas, CEO do Salvador Bahia Airport.

LATAM e GOL ampliam operações nacionais

No mercado doméstico, a LATAM terá o maior crescimento proporcional entre as companhias, com aumento de 23,3% na oferta em relação à temporada anterior. Serão 478.560 assentos, resultado da ampliação de frequências para destinos como São Paulo (Guarulhos) e Brasília.

A empresa também vai dobrar a operação para o Rio de Janeiro (Santos Dumont) e incluir uma nova rota sazonal diária para Porto Alegre.

A GOL disponibilizará 790.118 assentos, com mais frequências para Maceió, Goiânia, Recife e Vitória. Na ligação com a capital capixaba, o número de voos semanais será dobrado.