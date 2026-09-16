CULTURA

Artista visual estreia exposição gratuita sobre mulheres negras e ancestralidade em Salvador

“Terê — Mulheres Atlânticas de Elos Permanentes” será aberta no dia 23 de setembro, no Centro Cultural Solar Ferrão

G Gabriela Araújo

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 14:01

Amanda Leite é artista visual e designer soteropolitana Crédito: Matheus Leite

A artista visual e designer soteropolitana Amanda Leite vai estrear a exposição “Terê — Mulheres Atlânticas de Elos Permanentes” no dia 23 de setembro, no Centro Cultural Solar Ferrão, no Pelourinho, em Salvador. A mostra, que integra a programação da 20ª Primavera dos Museus, segue até o dia 27 de setembro, das 9h às 17h, no salão nobre do Museu Abelardo Rodrigues.

A exibição, que tem produção executiva e museologia de Breno Silva, propõe uma reflexão sobre as conexões entre mulheres negras, memória, ancestralidade e território a partir das experiências que atravessam diferentes espaços do Atlântico, estabelecendo um diálogo entre a produção contemporânea da artista e o Solar Ferrão, espaço dedicado à preservação e à difusão do patrimônio cultural.

Amanda Leite 1 de 4

Kriaçã1, como a artista também é conhecida, é moradora da Cidade Baixa, na capital baiana. Em 2025, ela integrou o time de estilistas do Afro Fashion Day pela quarta vez. Em "Terê", ela teve Tereza de Benguela como figura de referência, utilizando a trajetória da líder quilombola como ponto de partida para pensar os caminhos percorridos por mulheres negras e os vínculos que permanecem diante de deslocamentos, distâncias e transformações históricas.

"Pra mim, essa exposição representa a personificação de tudo o que eu acredito. Eu vou explorar várias coisas, com relação à roupa, pintura e estamparia. Vou conseguir colocar tudo o que eu faço, ao mesmo tempo, em um mesmo ambiente", disse a artista, em entrevista ao CORREIO.

A mostra também se estende ao jardim do museu, onde será realizada uma ocupação artística especialmente concebida para o local. Aos 26 anos, Amanda Leite desenvolve sua pesquisa a partir das relações entre arte, moda, memória, identidade, ancestralidade e território.

Serviço

Exposição Terê — Mulheres Atlânticas de Elos Permanentes

Quando: 23 a 27 de setembro;

Horário: 9h às 17h;

Onde: Centro Cultural Solar Ferrão, salão nobre do Museu Abelardo Rodrigues, Rua Gregório de Matos, 45, Pelourinho, Salvador-BA;