Baiano transforma centenas de ataduras em obra de arte exposta em Londres

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Gabriela Araújo
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 14:18
O designer baiano Silverino Ojú foi convidado para participar da exposição da sétima edição da Critical Costume (CC26), que começou nesta quarta-feira (9), em Londres, e reúne pesquisadores, profissionais e estudantes de diversas partes do mundo para discutir temas como figurino, corpo, arte têxtil, moda, política e relações sociais.
No evento, que segue até quinta-feira (11), no London College of Fashion, integrante da University of the Arts London (UAL), ele apresentará a obra “Sutura e a Cura”, que utiliza centenas de faixas de atadura hospitalar e funciona como uma alusão à cura, regeneração e transformação, convertendo memórias de dor e vulnerabilidade em potência estética e ressignificação existencial.
Obra de Silverino Ojú
"Eu vim da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Já é bem difícil furar a bolha dentro do território baiano e, pior ainda, eu diria, no miolo Sudeste. [...] Então, fica evidente, para mim, a relevância desse trabalho, dessa prática e dessa abordagem, acima de tudo. Apesar de autoreferente, de tratar dessa história de dor pessoal, o buraco é mais embaixo. Até porque a dor física e as questões do corpo não são privilégios pessoais. Todo mundo tem fragilidades e incertezas", explicou ao CORREIO.
Produzidas em Salvador, em parceria com costureiras do Centro Técnico do Teatro Castro Alves, as peças expostas foram produzidas em 2023 e em 2024, retratando a experiência direta de Ojú, que convive com perda óssea desde os 19 anos, com cirurgias ortopédicas.
Em 2025, uma criação de “Sutura e a Cura” desfilou na 11ª edição do Afro Fashion Day, evento realizado pelo CORREIO, na capital baiana. Além disso, a obra também já integrou a exposição “Artistas do Vestir – Uma costura dos afetos”, realizada no Itaú Cultural, em São Paulo.