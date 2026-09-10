MODA

Baiano transforma centenas de ataduras em obra de arte exposta em Londres

Designer Silverino Ojú apresenta “Sutura e a Cura” em evento internacional que reúne moda, arte têxtil, figurino e debates sobre o corpo

G Gabriela Araújo

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 14:18

Artista baiano Silverino Ojú Crédito: Rafael Berenzinski

O designer baiano Silverino Ojú foi convidado para participar da exposição da sétima edição da Critical Costume (CC26), que começou nesta quarta-feira (9), em Londres, e reúne pesquisadores, profissionais e estudantes de diversas partes do mundo para discutir temas como figurino, corpo, arte têxtil, moda, política e relações sociais.



No evento, que segue até quinta-feira (11), no London College of Fashion, integrante da University of the Arts London (UAL), ele apresentará a obra “Sutura e a Cura”, que utiliza centenas de faixas de atadura hospitalar e funciona como uma alusão à cura, regeneração e transformação, convertendo memórias de dor e vulnerabilidade em potência estética e ressignificação existencial.

Obra de Silverino Ojú 1 de 4

"Eu vim da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Já é bem difícil furar a bolha dentro do território baiano e, pior ainda, eu diria, no miolo Sudeste. [...] Então, fica evidente, para mim, a relevância desse trabalho, dessa prática e dessa abordagem, acima de tudo. Apesar de autoreferente, de tratar dessa história de dor pessoal, o buraco é mais embaixo. Até porque a dor física e as questões do corpo não são privilégios pessoais. Todo mundo tem fragilidades e incertezas", explicou ao CORREIO.

Produzidas em Salvador, em parceria com costureiras do Centro Técnico do Teatro Castro Alves, as peças expostas foram produzidas em 2023 e em 2024, retratando a experiência direta de Ojú, que convive com perda óssea desde os 19 anos, com cirurgias ortopédicas.