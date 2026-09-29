NEGÓCIOS

Consultoria de Salvador leva profissionais negros brasileiros a evento internacional com Michael B. Jordan e Daniel Kaluuya

Pelo segundo ano, AGOJI participa como community partner da CultureCon, em Nova York, que reúne cerca de 12 mil profissionais em dois dias de networking, negócios, workshops e experiências de marca

M Marília Gabriela Cruz

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20:45

Larissa Rodrigues, fundadora e CEO da Agoji Crédito: Tiago Rodriguez

A conexão entre profissionais criativos da América Latina e dos Estados Unidos ganha um ponto de partida em Salvador. Sediada na capital baiana, a AGOJI, consultoria brasileira de design de experiências e estratégia, consolida neste ano sua parceria com a CultureCon, plataforma voltada a profissionais criativos, empreendedores e criadores de conteúdo negros. O festival acontece nos dias 3 e 4 de outubro, no Brooklyn, em Nova York.

Fundadora e CEO da consultoria, Larissa Rodrigues estará no encontro, que reúne cerca de 12 mil pessoas em dois dias de workshops, experiências de marca, networking e desenvolvimento de negócios. Michael B. Jordan e Daniel Kaluuya estão entre as presenças confirmadas na programação. Com o tema “Museum of Us”, a edição coloca no centro da narrativa as pessoas que constroem e movimentam a cultura contemporânea.

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A colaboração acontece pelo segundo ano consecutivo por meio da AGOJI Experience, frente dedicada à curadoria de jornadas internacionais em eventos de marketing, negócios, cultura e inovação. A proposta é transformar a participação no festival em relações profissionais e oportunidades que tenham continuidade para além da programação.

É um privilégio a AGOJI ser a única empresa community partner da CultureCon no Brasil Larissa Rodrigues, fundadora e CEO da Agoji

Também integram a experiência Bruna do Erre, Gabriela Ferraz, Mariana John, Mylena Gomes e Letícia Sanchez. O grupo reúne profissionais brasileiras e latino-americanas que vivem entre Brasil e Estados Unidos, com atuação em marketing de influência, economia dos criadores de conteúdo, publicidade, empreendedorismo, relações internacionais, comunicação, cultura e construção de comunidades.

Relações que atravessam fronteiras

Para a AGOJI, a parceria busca aproximar mercados que compartilham referências culturais, mas ainda têm espaço para ampliar suas conexões profissionais e comerciais. A intenção é estabelecer uma ponte permanente entre talentos da América Latina e dos Estados Unidos.

“Nossa intenção nunca foi simplesmente estar presente em eventos internacionais. O que nos interessa é acessar essas conversas, construir relações e criar caminhos para que esse repertório circule. O AGOJI Experience nasceu dessa perspectiva: construir visão internacional a partir da vivência, das pessoas e das conexões, e não apenas de reports. Consolidar a parceria com a CultureCon pelo segundo ano mostra que conseguimos construir essa ponte de forma consistente a partir de uma empresa brasileira, negra e sediada em Salvador, na Bahia”, afirma Larissa.

A fundadora e CEO da CultureCon, Imani Ellis, destaca o papel da colaboração na presença brasileira e latino-americana no encontro.

“Estar ao lado da AGOJI pelo segundo ano significa ampliar a presença de criativos brasileiros e latino-americanos na história da CultureCon, criando conexões que continuam muito além desses dois dias no Brooklyn”, afirma. “É justamente isso que ‘Museum of Us’ representa: reconhecer e celebrar as pessoas que estão movimentando a cultura, onde quer que elas estejam.”