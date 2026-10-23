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Estilistas baianos transformam descartes da moda em novas criações

Corpo Luminar reúne Deco Sodré, João Guaragna e Silvana Bonfim em projeto que ressignifica peças e sobras de tecidos por meio do upcycling

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:40

Da esquerda para a direita, Silvana Bonfim, João Guaragna e Deco Sodré
Da esquerda para a direita, os estilistas Silvana Bonfim, João Guaragna e Deco Sodré Crédito: Caio Diniz

Três estilistas baianos se uniram em torno de um mesmo propósito: ressignificar peças descartadas e tecidos refugos de confecções de moda. O resultado é o Corpo Luminar, projeto que propõe novos usos para materiais que seriam descartados, a partir do upcycling e da criação de novas peças.

Criada por Deco Sodré, João Guaragna e Silvana Bonfim, a iniciativa nasceu a partir de uma inquietação dos profissionais com a quantidade de descartes produzidos pela moda. Além da atuação como estilistas, os três trabalham com produção de moda e styling e decidiram se juntar para criar um projeto que chamasse atenção para esse aspecto do universo fashion.

Corpo Luminar

Iniciativa criada por estilistas baianos reaproveita peças de roupas descartadas e tecidos de confecções de moda por Caio Diniz
Iniciativa criada por estilistas baianos reaproveita peças de roupas descartadas e tecidos de confecções de moda por Caio Diniz
Iniciativa criada por estilistas baianos reaproveita peças de roupas descartadas e tecidos de confecções de moda por Caio Diniz
Iniciativa criada por estilistas baianos reaproveita peças de roupas descartadas e tecidos de confecções de moda por Caio Diniz
Iniciativa criada por estilistas baianos reaproveita peças de roupas descartadas e tecidos de confecções de moda por Caio Diniz
Iniciativa criada por estilistas baianos reaproveita peças de roupas descartadas e tecidos de confecções de moda por Caio Diniz
Da esquerda para a direita, os estilistas Silvana Bonfim, João Guaragna e Deco Sodré por Caio Diniz
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Iniciativa criada por estilistas baianos reaproveita peças de roupas descartadas e tecidos de confecções de moda por Caio Diniz

“Em uma conversa, decidimos nos juntar e criar algo que chamasse para esse olhar para a moda. O movimentar-se, fazer circular e dar um novo significado. E com a consciência de que nada se faz sozinho”, afirmou Deco Sodré.

O Corpo Luminar teve início há três meses. Até o momento, a iniciativa já produziu 16 peças, entre vestidos, calças, bermuda, top e saia, com materiais que seriam descartados.

Quem está por trás do projeto

João Guaragna

Stylist, diretor criativo, pesquisador, produtor e criador de moda. À frente do Ateliê Rua Trezze, investiga possibilidades de criação por meio do upcycling e do patchwork, conectando sustentabilidade, identidade e expressão cultural.

Deco Sodré

Estilista e DJ, já assinou para grandes marcas baianas, cria para sua marca homônima e a Peach Salvador, e foi um dos vencedores do concurso de novos talentos do Afro Fashion Day, desfile de moda realizado pelo CORREIO, em 2023, desfilando suas criações desde então. Seu forte é a moda masculina com uma identidade urbana que brinca com modelagens amplas e texturas.

Silvana Bonfim

Formada em designer de interiores, com especialização em conservação e restauro, Silvana Bonfim tem uma trajetória que nasce do encontro entre arte, design, moda e imagem, construindo um olhar atento à matéria, à estética e às diferentes formas de criação.

Tags:

Moda

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