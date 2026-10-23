Estilistas baianos transformam descartes da moda em novas criações

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Gabriela Araújo
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 18:40
Três estilistas baianos se uniram em torno de um mesmo propósito: ressignificar peças descartadas e tecidos refugos de confecções de moda. O resultado é o Corpo Luminar, projeto que propõe novos usos para materiais que seriam descartados, a partir do upcycling e da criação de novas peças.
Criada por Deco Sodré, João Guaragna e Silvana Bonfim, a iniciativa nasceu a partir de uma inquietação dos profissionais com a quantidade de descartes produzidos pela moda. Além da atuação como estilistas, os três trabalham com produção de moda e styling e decidiram se juntar para criar um projeto que chamasse atenção para esse aspecto do universo fashion.
Corpo Luminar
“Em uma conversa, decidimos nos juntar e criar algo que chamasse para esse olhar para a moda. O movimentar-se, fazer circular e dar um novo significado. E com a consciência de que nada se faz sozinho”, afirmou Deco Sodré.
O Corpo Luminar teve início há três meses. Até o momento, a iniciativa já produziu 16 peças, entre vestidos, calças, bermuda, top e saia, com materiais que seriam descartados.
João Guaragna
Stylist, diretor criativo, pesquisador, produtor e criador de moda. À frente do Ateliê Rua Trezze, investiga possibilidades de criação por meio do upcycling e do patchwork, conectando sustentabilidade, identidade e expressão cultural.
Deco Sodré
Estilista e DJ, já assinou para grandes marcas baianas, cria para sua marca homônima e a Peach Salvador, e foi um dos vencedores do concurso de novos talentos do Afro Fashion Day, desfile de moda realizado pelo CORREIO, em 2023, desfilando suas criações desde então. Seu forte é a moda masculina com uma identidade urbana que brinca com modelagens amplas e texturas.
Silvana Bonfim
Formada em designer de interiores, com especialização em conservação e restauro, Silvana Bonfim tem uma trajetória que nasce do encontro entre arte, design, moda e imagem, construindo um olhar atento à matéria, à estética e às diferentes formas de criação.