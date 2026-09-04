ENTRETENIMENTO

Feijhoada de Negra Jhô reúne Olodum, Banda Didá e mais no Pelourinho

Evento chega à 15ª edição neste domingo (6), com cortejo pelas ruas do Centro Histórico e ingressos a R$ 100

G Gabriela Araújo

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 14:38

Negra Jhô é referência na valorização da estética e da cultura afro-baiana Crédito: Divulgação/Negra Jhô

O Largo Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador, receberá a "Feijhoada da Negra Jhô", neste domingo (6). O evento acontecerá a partir das 13h, reunindo Olodum, Orísun, Banda Didá, O Pretinho e Libú do Reggae, além das participações de Juliana Ribeiro, Aloísio Menezes, Portela Açúcar e DJ Branco, em uma programação que celebra música, gastronomia, ancestralidade e cultura afro-baiana.

Negra Jhô, referência na valorização da estética e da cultura afro-baiana, é a idealizadora da "Feijhoada", que chega à sua 15ª edição, com o tema "Coroa de Ouro - Mulheres que reinam sobre sua própria história". As camisas que dão acesso ao evento custam R$ 100 e podem sem adquiridas no Studio Negra Jhô, no Pelourinho.

Negra Jhô 1 de 5

Além da feijoada, um dos momentos mais aguardados é o tradicional cortejo que percorre as ruas do Pelourinho. O percurso sai do salão de Negra Jhô e reúne bailarinos, percussionistas e manifestações culturais que reverenciam Exu e destacam a riqueza das tradições de matriz africana.

Serviço

15ª Feijhoada da Negra Jhô

Quando: 6 de setembro de 2026

Horário: das 13h às 19h

Onde: Largo Tereza Batista, R. Gregório de Matos, 6 - Centro Histórico, Salvador - BA

Ingressos: R$ 100 (disponíveis no Studio Negra Jhô, no Pelourinho)