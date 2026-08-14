MODA

Gefferson Vila Nova assina collab com a Chandon em edição da Casa Chandon em São Paulo

Designer baiano, parceiro da marca há quatro anos, integra grupo de criativos convidados para a experiência realizada na capital paulista

Gabriela Cruz

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:30

Gefferson Vilanova assina collab com a Chandon Crédito: Divulgação/Chandon

O designer baiano Gefferson Vila Nova ampliou sua parceria com a Chandon em um novo projeto realizado em São Paulo. Parceiro da marca há quatro anos, o criador da Gefferson Vila Nova Label assina peças exclusivas em colaboração com a Chandon para a edição 2026 da Casa Chandon São Paulo, realizada entre 27 de julho e 8 de agosto, na Casa Higienópolis.

Nesta edição, a Casa Chandon apostou na cocriação com integrantes de sua comunidade, reunindo diferentes expressões da cultura e do lifestyle em uma programação que combinou moda, arte, gastronomia, música, mixologia, workshops e degustações. As criações de Gefferson integraram a loja da Casa, espaço dedicado a produtos e peças especiais desenvolvidos com artistas e criativos ligados à marca.

Gefferson Villanova e Chandon 1 de 7

A participação reforça uma relação construída ao longo dos últimos quatro anos entre o estilista e a Chandon. Gefferson é responsável pelo design dos uniformes da Chandon Brasil, trabalho no qual aproxima a alfaiataria contemporânea e elementos do streetwear da identidade da marca de espumantes. Em 2022, o baiano também assinou os uniformes usados pela equipe da Chandon no Baile da Vogue, realizado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

A parceria também já chegou às passarelas. A Chandon esteve entre as marcas apoiadoras da trajetória de Gefferson na São Paulo Fashion Week, onde o estilista estreou no calendário oficial em 2023, levando de Salvador a coleção “Abstrato”, inspirada no trabalho de Roberto Burle Marx.

Criada em Salvador em 2013, a Gefferson Vila Nova Label desenvolve uma moda autoral que combina alfaiataria, streetwear, técnicas manuais e experimentações têxteis. Gefferson atua no setor desde 2007 e vem ampliando sua presença no cenário nacional por meio de desfiles, colaborações e projetos com grandes marcas.

Na Casa Chandon, o trabalho do baiano apareceu ao lado de criações de outros nomes da comunidade da marca. A proposta da edição foi transformar a casa em uma experiência imersiva, conectando o universo dos espumantes à produção criativa brasileira e estimulando encontros entre moda, arte, gastronomia e música.