Livro infantil de escritor baiano estreia na Bienal de São Paulo

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Gabriela Araújo
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 10:08
O livro "Lino, o Menino Bailarino", do escritor baiano Lucas de Matos, será lançado na 28ª Bienal do Livro de São Paulo, que acontecerá no dia 9 de setembro, às 18h. Quem estiver no local, também poderá aproveitar uma sessão de autógrafos feita pelo autor, no Espaço Cordel e Repente da Editora IMEPH.
Ilustrada por Silvana de Menezes, a obra conta a história de Lino, um garoto apaixonado por dança, que, apesar de ter o apoio da família, sofre bullying dos colegas na escola. Bucando resolver essa situação, o pai do protagonista vai ensiná-lo sobre o valor da dança, numa jornada poética que envolve diferentes ritmos, passos e paisagens, mostrando as contribuições da cultura negra nessa arte.
Lucas de Matos
“É uma história que fala sobre a importância do respeito entre as pessoas, e do impulso para a realização de sonhos”, afirmou Lucas, que teve Amilton Lino, referência da dança na Bahia, como inspiração para criar o personagem.
Além de São Paulo, Lucas também vai até Santa Catarina, no dia 12 de setembro, para participar da 2ª Festa Literária de Joinville, no Saltare Centro de Dança. Na ocasião, ele vai ministrar a palestra "Poesia: entra a dança e a ousadia", com sessão de autógrafos e fará uma sessão de autógrafos.