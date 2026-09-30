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Loja do Pelourinho é indicada por famoso guia internacional; conheça

BellaOyá, marca de moda e decoração afro-baiana, foi recomendada pela edição brasileira da Lonely Planet

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 09:00

Regina Navarro
Regina Navarro é mãe de santo e fundadora da BellaOyá Crédito: Sofia Tinoco

Um endereço de Salvador entrou no radar de viajantes do mundo inteiro nas últimas semanas. Localizada no Pelourinho, a loja BellaOyá foi indicada como lugar para fazer compras pela edição Brasil da Lonely Planet, considerada uma das maiores editoras de guias de viagem do planeta.

Regina Navarro e Luis Felipe Navarro são os responsáveis pela fundação da marca, que desenvolve moda autoral com ancestralidade há dez anos. No catálogo, roupas com estampas cheias de cores, como blusas, camisas, vestidos e calças, além de acessórios e itens de decoração e arte.

Ao CORREIO, Regina revelou uma curiosidade: só descobriu que a própria loja foi citada na publicação ao perceber grupos de turistas chegando no espaço com o guia em mãos.

"Uma das coisas mais incríveis que já aconteceram comigo nos últimos nove anos. É de uma importância enorme, porque, de uma certa maneira, internacionalizou a minha moda, minha marca. Vem muita gente conhecer a história da marca, pra me conhecer e buscar um pouco mais da espiritualidade", disse ela, que também é mãe de santo.

Há sete anos, a marca também participa do Afro Fashion Day, desfile de moda negra promovido pelo jornal CORREIO, na capital baiana. A mais recente das participações foi em 2026, quando o evento foi realizado no Terreiro de Jesus e teve como tema "Beleza".

O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons.

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Afro Fashion day

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